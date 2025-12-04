"Vua bút bi" Thiên Long lên tiếng trước thông tin Tập đoàn Nhật Bản muốn thâu tóm

Ngày 4-12, Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG) thông báo đến cổ đông về thông tin liên quan đến Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT), cổ đông lớn nhất sở hữu 46,82% vốn điều lệ tại doanh nghiệp.

Cụ thể, TLAT đang trong quá trình đàm phán với Tập đoàn KOKUYO - doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực văn phòng phẩm và nội thất văn phòng, để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của TLAT đang nắm giữ tại Thiên Long cho Tập đoàn KOKUYO.

Tập đoàn KOKUYO dự kiến sẽ thực hiện chào mua công khai tới 18,19% cổ phiếu TLG theo quy định, nâng mức sở hữu lên 65,01% vốn điều lệ tại Thiên Long.

Thiên Long nhấn mạnh ở giai đoạn này, những diễn biến trên sẽ không làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Đồng thời, đối với người lao động, đối tác, công ty sẽ không có thay đổi trọng yếu nào về nhân sự, chính sách trong giai đoạn hiện nay. "Công ty mong muốn các bên tiếp tục yên tâm đồng hành, trong lúc mọi hoạt động vận hành vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch" - Thiên Long thông tin.

Động thái của Thiên Long diễn ra khi cùng ngày Tập đoàn Kokuyo thông báo sẽ tiến hành thâu tóm Thiên Long thông qua hai giao dịch gồm mua cổ phần và chào mua công khai.

Giá trị thương vụ ước tính lên đến 27,6 tỉ yên (4.500 tỉ đồng), tương ứng khoảng 79.000 đồng/cổ phiếu, được Kokuyo dùng vốn tự có để chi trả.

Kokuyo cho biết việc thâu tóm Thiên Long là bước đi chiến lược trong kế hoạch mở rộng toàn cầu ngành văn phòng phẩm, hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu dẫn đầu châu Á vào năm 2030.

Tập đoàn đánh giá Thiên Long sở hữu năng lực sản xuất mạnh, thị phần lớn tại Việt Nam và mạng lưới phân phối rộng ở ASEAN - những yếu tố phù hợp với chiến lược phát triển của Kokuyo.

Hiện Kokuyo mở rộng ra nhiều thị trường châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore...

Theo lộ trình, giao dịch mua TLAT dự kiến hoàn tất vào tháng 8-2026, trong khi đợt chào mua công khai diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11-2026, tùy thuộc phê duyệt của cơ quan quản lý.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, Thiên Long ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 3.225 tỉ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế lại giảm 10,7%, đạt gần 376 tỉ đồng.

Với kết quả đạt được, Thiên Long đã thực hiện được 77% chỉ tiêu doanh thu và 84% chỉ tiêu lợi nhuận.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TLG đang ở mức 64.200 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 23% trong tháng qua nhưng chỉ tăng nhẹ 0,5% so với đầu năm 2025.

Thiên Long là thương hiệu quen thuộc với người Việt. Đi lên từ cơ sở sản xuất nhỏ vào năm 1981, Tập đoàn Thiên Long nay đã in sâu dấu ấn với người Việt trong nhiều thập kỷ qua với dòng bút bi quen thuộc.