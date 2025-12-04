Thông tin trên báo Thanh Hoá ngày 4/12 cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ án Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra vào tháng 10/2025 tại Thanh Hóa và một số tỉnh, thành phố trên cả nước qua Fanpage “Hà và Việt Nam”.

Công an Thanh hoá thông báo đến các cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ án. Để được giải quyết liên hệ với điều tra viên thụ lý vụ án là Nguyễn Văn Cường, thuộc Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa, số điện thoại 0904.796.889 để phối hợp làm việc.

Cơ quan CSĐT cho biết, hết thời hạn điều tra vụ án (ngày 17/01/2026), nếu cá nhân, tổ chức có liên quan không đến làm việc, đơn vị sẽ tiến hành thực hiện các biện pháp theo luật định.

Trước đó, ngày 21/10, Đào Quang Hà, 24 tuổi, quê Hưng Yên, bị Phòng cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện.

Hà là chủ kênh fanpage Hà và Việt Nam, đồng thời là thành viên một đoàn thiện nguyện ở Đắk Lắk. Đầu tháng 10, trong quá trình đoàn đi hỗ trợ người dân vùng lũ ở Thái Nguyên, xe chở hàng đã va chạm với một ôtô 5 chỗ trên cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Ninh Bình phải đền bù 100 triệu đồng.

Đào Quang Hà tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Thanh Hoá

Cơ quan điều tra xác định, mặc dù không có mặt tại hiện trường, Hà đã đăng lại video vụ va chạm lên trang facebook cá nhân, thu hút nhiều bình luận tiêu cực hướng về người dân Thanh Hóa.

Thấy nhiều người bày tỏ ý định ủng hộ số tiền 100 triệu đồng mà đoàn thiện nguyện đã đền bù cho chủ xe 5 chỗ, Hà đăng bài kêu gọi đóng góp và công khai tài khoản cá nhân để nhận tiền.

Sau đó, một người dân đã chuyển 43 triệu đồng cho Hà nhưng không muốn công khai danh tính. Lợi dụng điều này, Hà chuyển 40 triệu sang tài khoản khác của mình và chi tiêu, không công bố số tiền với nhà xe để sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan công an, bước đầu Đào Quang Hà thừa nhận hành vi phạm tội.

Thông tin trên VnExpress cho hay, liên quan đến vụ va chạm giao thông giữa đoàn thiện nguyện Đắk Lắk và chiếc xe 5 chỗ, đến nay cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã tạm giữ hình sự ba người liên quan. Ngoài Hà, hai người bị bắt trước đó gồm Nguyễn Văn Khánh (24 tuổi) và Lê Đăng Đức (33 tuổi) với cáo buộc Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.