Người phụ nữ SN 1955 run rẩy đến ngân hàng Vietinbank chuyển 70 triệu từ tài khoản tiết kiệm: Công an ngăn chặn kịp thời

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, chiều 3/12, Công an phường Minh Xuân tiếp nhận thông tin về việc bà Hoàng T.P (sinh năm 1955, trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) có biểu hiện lo âu, sợ hãi khi đến Ngân hàng VietinBank để thực hiện giao dịch chuyển tiền bất thường. Ngay sau đó, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt xác minh sự việc.

Công an kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại

Qua trao đổi, cơ quan chức năng xác định bà P. bị các đối tượng giả danh Công an gọi điện đe dọa, nói rằng bà liên quan đến một vụ rửa tiền. Chúng yêu cầu bà phải chuyển 70 triệu đồng từ tài khoản tiết kiệm sang tài khoản do chúng chỉ định và tuyệt đối không được tiết lộ nội dung vụ việc cho bất kỳ ai.

Nhận thấy đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an phường Minh Xuân phối hợp với cán bộ ngân hàng kịp thời tuyên truyền, giải thích để bà P. hiểu rõ bản chất vụ việc và dừng ngay giao dịch, bảo vệ an toàn tài sản.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, Công an không làm việc, không giải quyết tố tụng qua điện thoại; công dân không làm gì phạm pháp thì không sợ “Công an online”. Khi phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ hoặc nghi bị lừa đảo, người dân cần lập tức báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.