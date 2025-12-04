Giải cứu 6 cán bộ đo đạc bị cô lập giữa dòng lũ

Lực lượng chức năng giăng dây, giúp người bị mắc kẹt qua sông

Ngày 4/12, công an xã Hàm Thạnh cho biết đã phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở giải cứu thành công 6 cán bộ đo đạc dự án hồ Ka Pét bị cô lập bởi nước lũ từ đêm 3/12.

Trước đó, công an xã Hàm Thạnh nhận tin báo về việc nhóm cán bộ mất liên lạc khi đang làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, lực lượng công an nhanh chóng tổ chức tìm kiếm và xác định cả nhóm bị mắc kẹt tại khu vực sông Bà Bích (xã Hàm Thạnh) và không thể quay vào bờ do nước lũ dâng cao.

Công an xã Hàm Thạnh cho biết dòng nước mạnh cũng cuốn trôi hai xe máy cùng nhiều thiết bị đo đạc địa chất của nhóm.

Sau khi tiếp cận được vị trí, công an xã Hàm Thạnh đã giăng dây qua dòng nước, phối hợp lực lượng tại chỗ để đưa toàn bộ 6 người này ra ngoài an toàn.