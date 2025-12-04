Lộ trình cần biết để lên - xuống Đà Lạt hiện nay

CLIP: Hiện trường sạt lở taluy dương đèo Prenn.

Ngày 4-12, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài từ ngày 3-12 đến rạng sáng 4-12 khiến một số tuyến đường, đèo sạt lở taluy dương, taluy âm nối Đà Lạt với các địa phương, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Cụ thể, đèo Mimosa sạt lở taluy dương, cây ngã đổ, đất đá tràn lấp toàn bộ mặt đường tại Km226+700. Từ sáng đến hiện nay, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xử lý hiện trường, thông xe trở lại chiều nay.

Đèo Mimosa được khắc phục sạt lở và lưu thông lại vào chiều nay, 4-12.

Tại đèo Prenn xảy ra sạt lở taluy dương, cây ngã đổ chắn lấp mặt đường, đang tạm dừng lưu thông đoạn từ chân đèo lên đến ngã ba vào hồ Tuyền Lâm. Đèo Sacom Tuyền Lâm có 3 vị trí sạt lở taluy dương nhưng hiện vẫn đảm bảo lưu thông lên/xuống Đà Lạt (trừ xe tải).

Quốc lộ 27C sạt lở taluy dương 5 vị trí Km110+450, Km114+950, Km115+350, Km117+450; Km65+700 làm đất đá tràn lấp toàn bộ mặt đường. Quốc lộ 28 đoạn Km40 – Km53 sạt lở taluy dương, taluy âm và cây ngã đổ một số vị trí đất đá tràn lấp toàn bộ mặt đường.

Quốc lộ 27, sạt lở taluy dương tại 4 vị trí Km41+150, Km196+700, Km198+200, Km198+700. Riêng đoạn Km40+250 - Km40+350 xói lở taluy âm sát mép nhựa mặt đường; Cầu Lăng tại Km30+723 xói lở tứ nón mố cầu A, đã lấp 1 lớp rọ đá trước đây, hiện đang chuẩn bị đổ đá chống xói; Cầu Đơn Dương (Km200+432) hiện nay thủy điện đang xả lũ nước dâng cao.

Vị trí ngập tại km 25 của tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Đối với đường cao tốc, đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết tại vị trí Km 215 bị cát tràn xuống mặt đường kéo dài 300 m. Đơn vị bảo trì tuyến cao tốc đang hốt dọn và đặt biển báo cấm lưu thông từ nút giao thông Ma Lâm về Phan Thiết. Đoạn Phan Thiết – Dầu Giây ngập sâu 50 cm tại Km25+300; đường ĐT 720 qua xã Suối Kiết có 2 vị trí ngập sâu từ đêm 3-12.

Lộ trình để lưu thông lên/xuống Đà Lạt

Tính đến chiều 4-12, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã cố gắng xử lý các điểm xảy ra sự cố. Quốc lộ 20 đèo Mimosa; Quốc lộ 27C tại Km65+700, Quốc lộ 28 đoạn Km40 – Km53, đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đoạn Km25+300; tuyến đường ĐT 720 qua xã Suối Kiết đã được tạm thời xử lý xong sự cố, có thể lưu thông lại từ 13 giờ hôm nay.

Đối với các vị trí còn lại, Sở Xây dựng đã huy động các đơn vị thi công, phối hợp với UBND phường, xã rào chắn, lắp đặt biển cảnh báo các vị trí bị sạt lở, tập trung máy móc hốt dọn đất đá, cây đổ trên mặt đường để có thể lưu thông lại trong chiều 4-12

Đèo Prenn đang cấm lưu thông để xử lý hiện trường vụ sạt lở vào ngày 4-12.

Đối với đèo Prenn, ngoài hiện trường sạt lở, Sở Xây dựng cho biết mái taluy dương xuất hiện các vết nứt, một số cây thông trên đỉnh taluy có nguy cơ ngã đổ. Trong quá trình triển khai xử lý, Sở Xây dựng thông báo cấm người và phương tiện lưu thông qua vị trí Km224+600 - Km224+700, đường đèo Prenn.

Để lên/xuống Đà Lạt trong quá trình khắc phục sự cố trên đèo Prenn, Sở Xây dựng có phân luồng như sau:

Hướng đèo Mimosa: tất cả các loại phương tiện giao thông được lưu thông hai chiều, bắt đầu từ 15 giờ 30 phút ngày 4-12 sau khi tuyến đèo này đã khắc phục xong sạt lở vào sáng cùng ngày.

Một trong 3 lộ trình lên - xuống Đà Lạt khi đèo Prenn phải dừng lưu thông để sửa chữa. Trong đó lưu ý đèo Sacom Tuyền Lâm cấm xe tải trọng từ 3,5 tấn trở lên.

Hướng đường vào hồ Tuyền Lâm (đèo Sacom Tuyền Lâm): Tất cả các loại phương tiện (trừ xe tải) từ cao tốc Liên Khương rẽ trái vào đường đèo Sacom Tuyền Lâm đến trung tâm Đà Lạt và ngược lại.

Hướng đèo Tà Nung (đường ĐT 725): Tất cả các loại phương tiện giao thông được lưu thông hai chiều theo hướng đèo Tà Nung. Thời gian phân luồng bắt đầu từ 13 giờ ngày 4-12 đến khi có thông báo mới của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.