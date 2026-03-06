Vợ và mẹ tranh cãi suốt 3 ngày, chồng có hành động bất ngờ

Ngày 2/3, một clip ghi lại cảnh xung đột gia đình trong thời gian ở cữ sau sinh tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã lan truyền rộng rãi trên mạng. Người phụ nữ trong clip vừa sinh con và ở lại bệnh viện 5 ngày, mẹ chồng cô ở cùng 3 ngày. Trong 3 ngày này, hai người liên tục cãi nhau và cuối cùng xung đột đã nổ ra.

Người phụ nữ yếu ớt sau khi sinh con và cần sự chăm sóc chu đáo từ gia đình. Tuy nhiên, mẹ chồng cô lại bất đồng quan điểm về việc chăm sóc con cái và những chi tiết khác trong mối quan hệ của họ, dẫn đến những cuộc cãi vã liên tục. Họ cãi nhau gần như mỗi ngày, khiến người phụ nữ kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Thấy tình trạng của vợ, người đàn ông quyết định đưa mẹ mình về quê.

Người đàn ông bật khóc nức nở trước lời trách móc của mẹ.

Đối mặt với những lời trách móc của mẹ, người đàn ông bật khóc nức nở và hỏi: "Mẹ cũng từng là con dâu. Nếu mẹ chồng đối xử với mẹ như vậy, mẹ sẽ cảm thấy thế nào?". Trong clip, giọng điệu của người đàn ông đầy vẻ bất lực và đau khổ. Anh bị mắc kẹt giữa mẹ và vợ, nhưng vẫn chọn cách bảo vệ vợ mình.

Sau đó, người đàn ông đáp lại rằng mẹ anh có cá tính mạnh mẽ và cách chăm sóc con cái theo truyền thống. Điều này dẫn đến những cuộc cãi vã thường xuyên và anh khẳng định rằng mình không cố ý làm tổn thương mẹ. Người đàn ông nói rằng chăm sóc sau sinh rất quan trọng đối với phụ nữ, anh không muốn vợ mình phải chịu khổ nên chỉ có thể đưa mẹ về nhà trước, rồi giải quyết mâu thuẫn dần dần khi mọi người đã bình tĩnh lại.

Nhiều cư dân mạng khen ngợi hành động của người đàn ông, cho rằng anh ấy đã hành động có trách nhiệm, không mù quáng đứng về phía mẹ mình và hiểu được những khó khăn mà vợ phải đối mặt sau khi sinh con.

Một số cư dân mạng cũng bình luận rằng mâu thuẫn trong thời kỳ hậu sản thường bắt nguồn từ sự khác biệt về quan điểm chăm sóc giữa người lớn tuổi và thế hệ trẻ, việc thiếu giao tiếp sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ của họ.

Trên thực tế, điều mà các nàng dâu cần nhất trong thời kỳ hậu sản là sự bao dung và thấu hiểu. Hành động của người đàn ông đã bảo vệ vợ mình mà không hoàn toàn phủ nhận mẹ; sự sáng suốt và tinh thần trách nhiệm này rất đáng để các ông chồng noi theo.