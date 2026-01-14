Phát hiện bọc tiền hơn 380 triệu đồng trong thùng rác của mẹ chồng, con dâu sững người khi cảnh sát báo tin

Theo Sohu, khoảng 19 giờ tối ngày 21/12/2024, Đồn Công an phố Kim Khẩu (Trung Quốc) nhận được cuộc gọi báo án của ông Trương, một người dân trên địa bàn, cho biết vợ ông đã vô tình ném nhầm 100.000 NDT (tương đương 377 triệu VNĐ) tiền mặt trong nhà cùng rác thải sinh hoạt. Cảnh sát Trần Thao lập tức dẫn đội công tác tới khu chung cư Hậu Sơn Phủ, nơi gia đình ông Trương sinh sống.

Qua tìm hiểu được biết, do một khoản tiền gửi đến hạn, bà Lưu đã đến ngân hàng rút 100.000 NDT tiền mặt vào ngày hôm trước.

Để cất giữ số tiền này một cách an toàn, bà cho tiền vào một túi vải bố, bên ngoài bọc thêm một chiếc áo sơ mi rồi lén đặt vào thùng rác trong nhà, cho rằng vị trí này không gây chú ý nên an toàn nhất.

Ảnh: Sohu

Không ngờ sáng hôm sau, người con dâu không hề hay biết đã dọn dẹp vệ sinh và tiện tay vứt luôn túi đựng tiền cùng rác vào thùng rác công cộng của khu dân cư. Mãi đến hơn 6 giờ chiều cùng ngày, khi bà Lưu về nhà và phát hiện tiền biến mất, hỏi ra mới biết sự việc ngoài ý muốn này.

Cả gia đình đã lục tìm nhiều lần trong các thùng rác của khu chung cư và khu vực xung quanh nhưng không thấy, bất đắc dĩ phải gọi điện báo cảnh sát địa phương cầu cứu.

Sau khi nắm rõ tình hình, Trần Thao lập tức liên hệ ban quản lý khu dân cư để trích xuất camera giám sát công cộng, truy vết hướng đi của rác thải, đồng thời hỏi kỹ về quy trình thu gom rác trong khu.

Nhân viên quản lý cho biết, rác trong các thùng rác của khu dân cư hằng ngày đều được công nhân vệ sinh thu gom, vận chuyển về trạm trung chuyển rác trong khu để lưu giữ tạm thời, ngày hôm sau mới chuyển đi xử lý tập trung.

Ảnh: Sohu

Cảnh sát tiếp tục xác minh với công nhân vệ sinh và xác nhận rằng thùng rác trước tòa nhà nhà bà Lưu đã được dọn sạch, rác cũng đã được chuyển đến trạm trung chuyển.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, Trần Thao lập tức đưa bà Lưu và người nhà đến trạm trung chuyển rác. Lúc này đã là đêm khuya, trong trạm không có hệ thống chiếu sáng, mọi người chỉ có thể dùng đèn pin và đèn điện thoại để tìm kiếm. Do quá lo lắng, bà Lưu đã nhầm lẫn khi mô tả, nói túi đựng tiền là “túi nhựa trong suốt” thay vì “túi vải bố”, khiến vòng tìm kiếm đầu tiên không thu được kết quả.

Đúng lúc đó, một cảnh sát hỗ trợ phụ trách xem camera báo tin: qua toàn bộ video từ lúc thu gom rác đến khi vận chuyển vào trạm trung chuyển, không phát hiện có ai nhặt hoặc lấy đi số tiền này.

“Chắc chắn vẫn còn ở đây, tìm kỹ lại lần nữa!” – Trần Thao tổ chức cho những người có mặt kiểm tra từng túi rác đã được đóng gói trong trạm trung chuyển, mở ra kiểm tra từng túi một.

Đến 20 giờ 14 phút tối hôm đó, Trần Thao tìm thấy một chiếc túi vải bố. Mở ra kiểm tra, bên trong chính là số tiền mặt được bó gọn gàng. Sau khi bà Lưu kiểm đếm tại chỗ, đủ 100.000 NDT, không thiếu một đồng.

Ảnh: Sohu

Đây không phải trường hợp duy nhất xảy ra tình huống trớ trêu này. Vào năm 2018, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cũng từng đưa tin về một sự việc tương tự xảy ra tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh.

Sáng 28/1, một người đàn ông họ Vương rời nhà từ rất sớm, trên tay mang theo hai chiếc túi nhựa màu đen giống hệt nhau. Một túi đựng rác sinh hoạt, túi còn lại chứa toàn bộ số tiền anh chuẩn bị mang tới ngân hàng gửi tiết kiệm.

Theo kế hoạch, trên đường đi làm, anh Vương sẽ tiện tay bỏ túi rác vào thùng rác công cộng, sau đó ghé ngân hàng gửi tiền. Tuy nhiên, do hai chiếc túi quá giống nhau, anh đã vô tình cầm nhầm. Chỉ đến khi đứng tại quầy giao dịch, mở chiếc túi đang cầm trên tay ra kiểm tra, anh mới bàng hoàng nhận ra sai sót nghiêm trọng: túi còn lại không phải là tiền, mà chính là rác. Điều đó đồng nghĩa với việc túi tiền đã bị anh ném vào thùng rác từ trước đó.

Hoảng hốt, anh Vương lập tức quay lại khu vực đã vứt rác để tìm kiếm, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Không còn cách nào khác, anh đành đến trình báo sự việc với cảnh sát Trung Quốc. Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng địa phương phát hiện có một người đã nhặt được chiếc túi chứa đầy tiền và mang đi. Tuy nhiên, do hình ảnh ghi lại không rõ nét, cảnh sát không thể xác định danh tính người này.

Số tiền anh Vương ném nhầm vào thùng rác đã được một người tốt bụng tìm thấy và mang nộp cho cảnh sát. Ảnh: CCTV.

Trong lúc hy vọng ngày càng mong manh, điều may mắn đã xảy ra. Người nhặt được chiếc túi sau đó đã chủ động mang toàn bộ số tiền đến nộp lại cho cơ quan công an. Người phụ nữ này chia sẻ rằng, sau khi phát hiện số tiền lớn, bà không thể yên tâm hay ngủ ngon, nên quyết định giao nộp để trả lại cho người mất.

Theo South China Morning Post, niềm vui vỡ òa khi nhận lại số tiền tưởng chừng đã mất trắng, anh Vương đã bày tỏ lòng biết ơn bằng cách trao tặng 2.000 NDT (hơn 7 triệu đồng) cho người nhặt được, như một lời cảm ơn chân thành trước nghĩa cử trung thực và tử tế.

(Tổng hợp)