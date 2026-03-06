Đại gia Thái Lan dự tính mở thêm 12 đại siêu thị tại Việt Nam

Tờ Nikkei đưa tin, tập đoàn bán lẻ Central Retail của Thái Lan dự kiến mở tối đa 12 đại siêu thị và hơn gấp đôi số cửa hàng chủ lực tại Việt Nam trong vòng ba năm tới.

Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp Thái Lan đẩy mạnh mở rộng tại thị trường Việt Nam, nơi cạnh tranh ngày càng gay gắt với các đối thủ trong và ngoài nước như AEON, Lotte và WinMart.

“Độ phủ của bán lẻ hiện đại tại Việt Nam hiện chỉ khoảng 13%, trong khi ở Thái Lan đã khoảng 55%. Điều này cho thấy thị trường Việt Nam vẫn còn dư địa tăng trưởng rất lớn cho bán lẻ hiện đại”, bà Phạm Thị Thúy Linh, phụ trách mở rộng và đối ngoại của Central Retail Việt Nam cho biết.

Theo bà Linh, tiềm năng không chỉ nằm ở các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội và TP.HCM, mà còn ở các thành phố và tỉnh cấp thấp hơn đang đô thị hóa nhanh chóng.

Hiện Central Retail đang vận hành 43 đại siêu thị GO! tại Việt Nam với diện tích từ 10.000 đến 35.000 m², cùng 16 trung tâm thương mại mini go! có diện tích khoảng 2.000 - 5.000 m². Ngoài ra, tập đoàn còn sở hữu 9 siêu thị TOPS Market và 23 cửa hàng LanChi Mart.

“Trong giai đoạn 2026 - 2028, chúng tôi dự kiến mở khoảng 10 - 12 trung tâm thương mại và đại siêu thị GO!, cùng 23–25 cửa hàng mini go!”, bà Linh cho biết.

Trước đó, CEO Central Retail Corporation Suthisarn Chirathivat đã công bố kế hoạch đầu tư 45 - 47 tỷ baht (1,42–1,49 tỷ USD) tại Thái Lan và Việt Nam trong giai đoạn 2025 - 2027 nhằm thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời triển khai các mô hình cửa hàng phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng tại mỗi khu vực.

Công ty cũng cho biết chương trình khách hàng thân thiết tại Việt Nam đã đạt 4,3 triệu thành viên chỉ sau chưa đầy hai tháng kể từ khi ra mắt vào tháng 11 năm ngoái. Tại Thái Lan, tổng số thành viên của hệ thống này đã đạt 23 triệu.

Trong giai đoạn tháng 1 - 9/2025, thị trường Việt Nam đóng góp khoảng 20% tổng doanh thu của Central Retail.

Theo số liệu năm 2025, GDP bình quân đầu người của Việt Nam vào khoảng 5.000 USD, trong khi Thái Lan gần 8.000 USD. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu nâng thu nhập bình quân lên 8.500 USD vào năm 2030, đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ít nhất 10% mỗi năm trong 5 năm tới.

Theo bà Linh, trong năm 2025, doanh số bán hàng đa kênh của Central Retail chiếm 13% tổng doanh số tại Việt Nam. Trong ba năm tới, công ty sẽ tập trung duy trì tăng trưởng doanh thu đồng thời tăng tỷ trọng kênh trực tuyến, thông qua các dịch vụ giao hàng nhanh và các công cụ dựa trên dữ liệu như gợi ý sản phẩm cá nhân hóa.

Theo: Nikkei