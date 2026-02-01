Nữ đại gia sở hữu hơn 35.000 tỷ đồng, lúc ly hôn chồng từ chối chia tài sản, chỉ yêu cầu 37 tỷ đủ tiêu là được

Năm 2014, nữ đại gia giàu nhất tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) - Đới Tú Lệ, bất ngờ nhận được đơn yêu cầu ly hôn từ người chồng mang quốc tịch Anh của mình là Tony Hawken. Điều gây ngạc nhiên là trong đề nghị phân chia tài sản, ông Hawken chỉ yêu cầu lấy từ bà 1 triệu bảng Anh (khoảng 37 tỷ đồng).

Thời điểm đó, Đới Tú Lệ đã là một nữ doanh nhân gốc Hoa có sức ảnh hưởng đáng kể trong giới kinh doanh Anh, tên tuổi bà xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng các nữ tỷ phú tại Anh. Thậm chí, trên Danh sách Tỷ phú Toàn cầu Forbes năm 2014, giá trị tài sản ròng của bà đã đạt 9,5 tỷ NDT (tương đương khoảng 35.465 tỷ đồng).

Dưới tên bà, giá trị của bất kỳ một căn nhà hay một dự án đầu tư nào cũng đều vượt xa số tiền mà Tony Hawken yêu cầu trong vụ ly hôn. Trước điều này, ông Hawken thẳng thắn cho biết bản thân có công việc ổn định, đủ khả năng tự nuôi sống mình, tiền bạc không cần quá nhiều, chỉ cần đáp ứng chi tiêu hằng ngày là đủ. Sự điềm nhiên ấy tạo nên một sự đối lập rõ nét với quá trình tích lũy khối tài sản khổng lồ của Đới Tú Lệ.

Cuộc ly hôn tưởng chừng khó hiểu này thực chất không xoay quanh tranh chấp tiền bạc, mà bắt nguồn từ sự khác biệt trong mục tiêu sống của hai người. Con đường trở thành tỷ phú của Đới Tú Lệ khởi đầu từ một gia đình công chức bình thường. Bà sinh ra vào thập niên 1960 tại thành phố Cáp Nhĩ Tân; dù điều kiện kinh tế không dư dả, cha mẹ bà luôn coi trọng việc học hành của con cái.

Nhờ ý chí bền bỉ, Đới Tú Lệ thi đỗ đại học, sau khi tốt nghiệp thì lập tức gia nhập Tòa báo Hắc Long Giang, đảm nhiệm mảng tin tức dân sinh, đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp sau này.

Hai con đường đời: Tham vọng tỷ phú và khát vọng bình yên

Công việc ổn định nhưng thiếu tính thử thách này nhanh chóng khiến người mang nhiều hoài bão như Đới Tú Lệ cảm thấy không còn hứng thú. Bà bắt đầu chuyển hướng sang lĩnh vực tài chính đang lên thời bấy giờ, tận dụng toàn bộ thời gian rảnh để tự học kiến thức chuyên môn. Cuối cùng, Đới Tú Lệ thi tuyển và gia nhập Báo Đặc khu, đảm nhiệm vai trò phóng viên mảng tài chính, từ đó chính thức mở cánh cửa bước vào thế giới thương mại.

Năm 1991, không bằng lòng với những gì đã đạt được, Đới Tú Lệ sang Anh tiếp tục học tập. Chính tại đây, bà quen biết Tony Hawken, một giảng viên xuất thân từ tầng lớp quý tộc Anh nhưng gia cảnh đã sa sút.

Dù gia cảnh không còn như trước, Tony Hawken vẫn luôn giữ phong thái của một quý ông, sống giản dị, theo đuổi cuộc sống bình lặng và tự do. Trái lại, Đới Tú Lệ là người đầy tham vọng, dám nghĩ dám làm. Sự bổ trợ trong tính cách khiến hai người nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Năm 1993, họ chính thức đăng ký kết hôn; Đới Tú Lệ sau đó nhập quốc tịch Anh và đổi tên thành Xiu Li Hawken.

Thời gian đầu sau hôn nhân, hai người sống trong căn nhà ngoại ô do cha mẹ Tony Hawken để lại. Cuộc sống khi ấy tuy giản dị, ấm áp, nhưng ngọn lửa khởi nghiệp trong lòng Đới Tú Lệ chưa bao giờ tắt.

Thời điểm đó, Trung Quốc đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh, Đới Tú Lệ nhanh nhạy nhận ra những cơ hội kinh doanh lớn trong nước và đề xuất ý định trở về khởi nghiệp. Để ủng hộ vợ, Tony Hawken quyết định từ bỏ công việc và cuộc sống ổn định tại Anh, cùng bà quay lại Trung Quốc.

Năm 1994, Đới Tú Lệ đăng ký thành lập Công ty Thương mại Nhân Hòa. Mô hình kinh doanh tập trung vào phân khúc quần áo trung và bình dân, đồng thời thu hút tiểu thương bằng mức giá thuê thấp, nhanh chóng tạo dựng lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Và chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, bà đã vươn lên trở thành “ngựa ô” của giới kinh doanh.

Tuy nhiên, sự thăng hoa trong sự nghiệp cũng đồng thời trở thành bước ngoặt rạn nứt của cuộc hôn nhân. Tony Hawken khao khát một cuộc sống ổn định, ngày ngày bên cạnh người bạn đời, trong khi cuộc sống của Đới Tú Lệ ngày càng bị lấp đầy bởi các buổi tiếp khách, hội họp và giao thiệp thương trường. Việc thường xuyên phải tham gia những cuộc gặp gỡ kinh doanh khiến Hawken cảm thấy lạc lõng, không thoải mái, và quỹ đạo cuộc sống của hai người dần dần rẽ theo hai hướng khác nhau.

Cái giá của thành công: Khi hôn nhân không thể đo bằng tiền

Năm 1996, không thể chịu đựng thêm, Tony Hawken một mình trở về Anh. Đúng lúc đó, Đới Tú Lệ lại đang mang thai, khiến hai người tạm thời gác lại ý định ly hôn vì đứa trẻ. Tuy nhiên, khi con chưa đầy nửa năm tuổi, Đới Tú Lệ đã nhanh chóng quay trở lại guồng quay công việc; dù ở Anh, bà vẫn điều hành, chỉ đạo từ xa toàn bộ hoạt động kinh doanh trong nước, khiến sự thất vọng trong lòng Hawken không ngừng tích tụ.

Sau đó, hai người bước vào 16 năm sống ly thân xuyên quốc gia. Cuộc sống của Đới Tú Lệ ngày càng trở nên xa hoa, gắn liền với siêu xe và hàng hiệu, trong khi Tony Hawken vẫn kiên trì lối sống giản dị. Khoảng cách về giá trị sống giữa hai người ngày một sâu sắc, cuối cùng khó có thể hàn gắn.

Khi Đới Tú Lệ tìm cách dùng siêu xe trị giá hàng triệu và biệt thự lớn tại khu trung tâm làm sự bù đắp vật chất cho chồng, điều này lại trở thành giọt nước tràn ly, khiến Tony Hawken hoàn toàn bùng nổ. Trong một cuộc phỏng vấn, ông thẳng thắn cho biết nguyên nhân ly hôn là không thể thích nghi với lối sống xa hoa của vợ, càng không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân thiếu vắng sự đồng hành suốt nhiều năm.

Năm 2014, hai người chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn. Tony Hawken kiên quyết chỉ nhận phần tài sản khoảng 37 tỷ đồng, qua đó ông hy vọng có thể giữ trọn cho mình một cuộc sống bình dị, đúng với giá trị mà ông theo đuổi.

Vụ ly hôn từng gây chấn động dư luận này, xét cho cùng là sự va chạm giữa hai hệ giá trị sống. Đới Tú Lệ cho rằng dốc sức kiếm tiền, mang lại nền tảng vật chất vững chắc chính là cách thể hiện trách nhiệm với gia đình; trong khi Tony Hawken lại theo đuổi sự đồng hành giản dị qua từng bữa cơm, từng mùa trong năm.

Câu chuyện này cũng khiến công chúng nhận ra rằng hạnh phúc chưa bao giờ có một đáp án chuẩn mực: tiền bạc có thể xây nên những lâu đài vật chất tráng lệ, nhưng không thể lấp đầy khoảng trống tinh thần trong mỗi con người.

Theo The Paper