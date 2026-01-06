Cận cảnh con cá ngừ giá 83 tỷ đồng: Khi các đại gia Nhật Bản "so găng" từng đồng lẻ

Buổi đấu giá cá ngừ đầu tiên của năm 2026 tại chợ Toyosu của Nhật Bản đã chứng kiến màn đối đầu nghẹt thở giữa hai đối thủ cũ, với việc người thắng cuộc trong cuộc thầu con cá ngừ hàng đầu đã có màn tái xuất đầy kịch tính để phá vỡ chuỗi năm năm chiến thắng liên tiếp của đối thủ, đồng thời thiết lập mức giá kỷ lục lên tới 510,3 triệu Yên (tương đương 3,2 triệu USD hay hơn 83 tỷ đồng).

Tập đoàn Onodera, đơn vị vận hành chuỗi Sushi Ginza Onodera và các nhà ăn doanh nghiệp, dường như đã đặt mục tiêu quyết tâm giành lấy con cá ngừ đứng đầu một lần nữa. Tập đoàn này đã thắng cuộc đấu giá đầu năm cho con cá ngừ tốt nhất trong suốt năm năm liên tục bắt đầu từ năm 2021, thời điểm mà ngành công nghiệp nhà hàng đang rơi vào tình trạng trì trệ do đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, năm nay Onodera đã bị vượt mặt bởi đối thủ cũ là ông Kiyoshi Kimura, chủ tịch công ty Kiyomura, đơn vị vận hành chuỗi sushi Sushizanmai.

Ông Kimura vốn được biết đến rộng rãi tại Nhật Bản với danh hiệu Vua Cá Ngừ sau khi giành chiến thắng trong cuộc đấu giá sáu năm liên tiếp cho đến năm 2017. Sau đó vào năm 2019, ông cũng đã thắng cuộc đấu giá để mua một con cá ngừ với giá hơn 300 triệu Yên, mức giá cao nhất vào thời điểm đó.

Trong vài năm qua, người ta không nghe thấy nhiều tin tức từ ông Kimura do ảnh hưởng của đại dịch và các yếu tố khác. Thế nhưng năm nay, ông chia sẻ rằng khi nhìn thấy những con cá quá đẹp, ông đã không thể kiềm lòng mà muốn mua chúng bằng được.

Con cá 83 tỷ đồng

Tiếng chuông đấu giá vang lên ngay sau 5 giờ sáng theo giờ Tokyo. Giữa hàng trăm con cá ngừ được tuyển chọn xếp thành hàng, hai nhà thầu hàng đầu đã cùng nhắm vào một con cá từ vùng Oma nặng 243 kg.

Đó là một mẫu vật khổng lồ, tươi ngon và có lượng mỡ rất đạt chuẩn. Con cá này được mô tả là một tiêu bản hoàn hảo được đánh bắt bởi một ngư dân cực kỳ cẩn thận với sản phẩm của mình, ngay cả khi so với tiêu chuẩn khắt khe của vùng Oma.

Đơn vị trung gian của Onodera là Yamayuki đã đưa ra mức giá khởi điểm là 400.000 Yên mỗi kg, tương đương khoảng 97,2 triệu Yên cho cả con cá.

Phó bộ phận xử lý cá lớn của Tohto Suisan cho biết họ từng nghĩ mức giá sẽ dừng lại ở khoảng 100 triệu Yên. Bản thân Tohto Suisan, đơn vị đưa con cá đến chợ Toyosu, cũng không ngờ rằng cuộc đấu giá lại có thể chạm tới mốc 500 triệu Yên.

Ban đầu, phía Kiyomura chỉ đặt mức giá 100.000 Yên mỗi kg nên mọi người đều giả định rằng Yamayuki sẽ chiếm ưu thế, nhưng Kiyomura đã kiên trì bám đuổi.

Cứ mỗi khi người điều hành đấu giá cất tiếng, mức giá lại được đẩy lên cao hơn. Các nhà thầu hàng đầu đã chiến đấu quyết liệt cho đến khi mức giá vượt qua ngưỡng 400 triệu Yên, và người thắng cuộc chỉ được quyết định sau khi giá vượt mốc 500 triệu Yên, tức là khoảng 2,1 triệu Yên cho mỗi kg. Mức giá cuối cùng này đã cao hơn kỷ lục trước đó khoảng 50%.

Công ty Kiyomura hiện có khoảng 1.000 nhân viên với doanh thu 18,1 tỷ Yên trong năm tài chính kết thúc vào tháng 9/2024. Mặc dù ngân sách tối đa của công ty cho buổi đấu giá đầu năm này là 400 triệu Yên, nhưng ông Kimura cho biết ông hy vọng nền kinh tế sẽ khởi sắc hơn và khẳng định rằng dù mức giá rất đắt nhưng họ đã làm việc cực kỳ chăm chỉ để đạt được mục tiêu này.

Con cá ngừ sau đó đã được chế biến tại chi nhánh Tsukiji hàng đầu của Sushizanmai ở Tokyo và được bán với mức giá tiêu chuẩn chưa thuế bao gồm phần thịt đỏ akami giá 398 Yên, phần lườn trung Chutoro giá 498 Yên và phần lườn béo nhất Otoro giá 598 Yên mỗi miếng.

Khi được hỏi liệu con cá này có mang lại hiệu quả quảng bá xứng đáng với số tiền 500 triệu Yên hay không, ông Kimura cho rằng đây là một điềm lành và nó sẽ giúp người dân Nhật Bản có thêm động lực để thúc đẩy nền kinh tế đi lên.

Mặc dù đây có vẻ là một khoản lỗ lớn khi công ty phải trả chi phí thực tế từ 50.000 đến 60.000 Yên cho mỗi miếng sushi phục vụ từ con cá này, nhưng sự trở lại được mong đợi từ lâu của Vua Cá Ngừ có thể tạo ra một tác động lớn.

Tại các thị trường tài chính của Nhật Bản, mức giá cao cho con cá ngừ hàng đầu trong buổi đấu giá đầu năm thường được liên tưởng tới một năm khởi sắc của thị trường chứng khoán. Đây cũng là năm thứ 15 liên tiếp cá ngừ từ thị trấn Oma thuộc tỉnh Aomori, nằm ở cực bắc của đảo Honshu, đạt mức giá cao nhất trong buổi đấu giá đầu năm.

Ông Katsutoshi Kotaka, người đứng đầu Hợp tác xã Thủy sản Oma, bày tỏ sự vui mừng khi thấy những nỗ lực làm việc chăm chỉ của ngư dân Oma trong việc nâng cao chất lượng suốt nhiều năm qua đã được công nhận.

Trong khi các đơn vị bán buôn và hợp tác xã đánh cá sẽ nhận được khoản hoa hồng hơn 10% trên tổng mức giá 510 triệu Yên, thì hơn 400 triệu Yên sẽ trở thành thu nhập trực tiếp cho những người đã đánh bắt được con cá này.

*Nguồn: Nikkei