20 con lạc đà bị loại khỏi cuộc thi sắc đẹp tại Oman vì tiêm Botox và phẫu thuật thẩm mỹ

Tại các quốc gia vùng Vịnh, một con lạc đà đẹp không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là một tài sản có giá trị lên tới hàng triệu đô la. Tuy nhiên, Lễ hội Sắc đẹp Lạc đà vừa diễn ra tại Al Musanaa, Oman, đã để lại một "vết sẹo" cho ngành chăn nuôi truyền thống khi 20 cá thể bị truất quyền thi đấu vì gian lận thẩm mỹ quy mô lớn.

Nếu như trước đây, người chăn nuôi chỉ tập trung vào chế độ dinh dưỡng và chọn lọc giống để có được những tiêu chuẩn vàng như: đôi môi mọng, cổ dài thanh mảnh và bướu cao săn chắc; thì nay, họ tìm đến dao kéo và kim tiêm.Các chuyên gia thú y tại lễ hội đã sử dụng máy siêu âm và tia X để phát hiện:

Botox và Filler: Được tiêm vào môi và đầu để làm giảm nếp nhăn và tăng độ đầy đặn.

Silicone: Cấy dưới da mũi để thay đổi cấu trúc khuôn mặt.

Bơm bướu: Sử dụng các biện pháp cơ học để làm bướu trông căng tròn hơn so với thực tế.

Động cơ đằng sau những hành vi phi đạo đức này rất đơn giản: Tiền. Người chiến thắng trong các cuộc thi này không chỉ nhận được giải thưởng tiền mặt khổng lồ mà còn nâng giá trị của con lạc đà lên gấp nhiều lần trong các cuộc đấu giá sau đó. Quyền phối giống từ một con lạc đà vô địch có thể mang lại nguồn thu nhập bền vững cho cả một gia tộc.

Tuy nhiên, "cái giá" thực sự lại đổ dồn lên vai những con vật tội nghiệp. Các bác sĩ thú y cảnh báo rằng Botox có thể làm tê liệt cơ mặt khiến lạc đà không thể nhai thức ăn bình thường, trong khi các chất làm đầy không rõ nguồn gốc gây ra tình trạng viêm nhiễm và đau đớn kéo dài.

Sự việc tại Oman năm 2026 là một hồi chuông cảnh tỉnh. Dù các biện pháp kiểm tra đã nghiêm ngặt hơn so với vụ 43 con lạc đà bị loại cách đây 5 năm, nhưng sự tinh vi của các thủ thuật thẩm mỹ dường như vẫn đang phát triển không ngừng. Để bảo tồn giá trị văn hóa đích thực, các nhà tổ chức cuộc thi có lẽ cần những chế tài mạnh tay hơn, không chỉ là truất quyền thi đấu mà còn là cấm tham gia vĩnh viễn đối với những chủ sở hữu vi phạm đạo đức chăn nuôi.