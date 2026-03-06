Cưới nhau dưới hầm trú bom

Vào thứ Hai (2/3), khi tên lửa từ Iran tiếp tục đẩy hàng triệu người Israel vào hầm trú ẩn, cô dâu Lior Lasry đã chỉnh lại chiếc váy cưới và bước xuống tầng hầm thứ 4 của một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Tel Aviv.

Trên mặt đất, thành phố đang gồng mình chờ đợi các cuộc tấn công. Phía dưới đó, tại bãi đậu xe kiêm hầm trú ẩn 4 tầng bên dưới Trung tâm Dizengoff, cô dâu và chú rể đứng dưới một chiếc chuppah (mái vòm đám cưới của người Do Thái) được dựng vội vã, thề nguyện cùng nhau xây dựng tổ ấm.

Lasry (29 tuổi) và Michael Marianoff (34 tuổi) đã dành nhiều tháng để lên kế hoạch cho một bữa tiệc với 400 khách mời, dự kiến diễn ra vào thứ Ba (3/3) tại một sảnh cưới ở thành phố Petah Tikva, cách Tel Aviv khoảng 10km. Lẽ ra sẽ có âm nhạc, yến tiệc, DJ và một chiếc bánh kem khổng lồ.

Nhưng kế hoạch của họ đã bị xé toạc bởi cuộc chiến nổ ra chỉ ba ngày trước buổi lễ. Phần lớn người dân Israel phải trú ẩn trước tên lửa Iran và mọi hoạt động tụ tập bị hủy bỏ. Cặp đôi phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan đầy đau đớn.

Gia đình của Marianoff đã bay từ Argentina đến chỉ ba ngày trước khi xung đột nổ ra vào sáng thứ Bảy (28/2). Anh lo sợ rằng nếu hoãn lại, gia đình sẽ không thể tham dự vì họ phải bay về nước. Nhưng nếu cứ tiến hành một buổi lễ tạm bợ trong hầm trú ẩn ở Tel Aviv, họ có nguy cơ vắng mặt gia đình của cô dâu Lasry ở miền Nam Israel, vì hành trình lên phía Bắc dưới làn đạn tên lửa là quá nguy hiểm.

"Đó thực sự là một sự lựa chọn khó khăn," cô dâu nhớ lại. "Nếu không làm gì cả, gia đình Misha sẽ không thể tham dự. Nhưng nếu tổ chức ở đây, gia đình tôi lại không thể đến."

Cặp đôi gặp nhau gần hai năm trước tại đám cưới của một người bạn chung. "Chúng tôi trúng tiếng sét ái tình ngay lập tức," Lasry kể lại.

Vào thứ Năm (26/2) tuần trước đó, chỉ 36 giờ trước khi chiến tranh nổ ra, Lasry đã tổ chức lễ Henna theo truyền thống gốc Do Thái Morocco của mình. Sau đó, theo phong tục, cặp đôi đồng ý không gặp nhau cho đến ngày cưới vào thứ Ba (3/3). Họ chỉ liên lạc qua điện thoại.

Tất nhiên, người dân Israel không còn lạ lẫm với xung đột. Vì vậy, ngay cả khi tin tức về các cuộc không kích vào Iran nổ ra vào thứ Bảy, họ vẫn hy vọng đám cưới diễn ra như kế hoạch. Lúc đầu, Lasry nghĩ rằng cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran sẽ chỉ là một chiến dịch hạn chế.

Nhưng khi đòn đáp trả bạo lực của Iran lan rộng khắp Trung Đông, sự lạc quan của Lasry tan biến. Vào thứ Hai, cặp đôi quyết định gặp nhau để bàn bạc. Khi thấy nhau, "Misha suy sụp, không nói nên lời, hỏi tôi phải làm gì," cô kể. "Nhưng không đời nào tôi từ bỏ ngày này."

Việc tìm kiếm phương án thay thế mang đậm tính ứng biến thời chiến. Trong khi các cuộc tụ tập thông thường bị cấm, Tel Aviv lại đầy rẫy các hầm trú ẩn. Họ đã cân nhắc ý tưởng tổ chức tại một hộp đêm có hầm kiên cố, hoặc thậm chí là ga tàu điện ngầm dưới lòng đất. Cuối cùng, vợ của giáo sĩ Rabbi đã gợi ý bãi đậu xe ngầm của Trung tâm Dizengoff.

Đám cưới thời chiến

Sẽ có những sự thỏa hiệp. Sự sang trọng bị hy sinh, nhưng những thứ thiết yếu thì không. Chiếc váy cưới – được may tỉ mỉ tại Jerusalem – vẫn được giữ nguyên. Bạn bè giúp cô dâu làm tóc và trang điểm tại nhà. Chiếc chuppah – biểu tượng của ngôi nhà họ sẽ cùng xây dựng – được dựng lên dưới ánh đèn huỳnh quang và những dầm bê tông.

Thay cho yến tiệc là một chiếc bàn cắm trại trải khăn vải, vài chai rượu và đồ ăn nhẹ. Chiếc bánh kem từ địa điểm cũ quá phức tạp để vận chuyển đến hầm gửi xe. Bạn bè mang đến loa phát nhạc, và những người trong cộng đồng mang nhạc cụ đến để đảm bảo không khí lễ hội.

Người thân của Lasry tham gia từ miền Nam Israel qua sóng livestream. Khoảng 60 bạn bè thân thiết có mặt trực tiếp, cùng với khoảng 200 người dân địa phương – những người nghe tin về đám cưới và muốn đến để đảm bảo cặp đôi có một lễ kỷ niệm trọn vẹn. Thứ Ba cũng là lễ Purim (ngày vui nhất trong lịch Do Thái), và những bức ảnh cho thấy không khí dưới hầm gửi xe tràn ngập niềm vui nhân đôi.

Buổi lễ bắt đầu lúc 8 giờ tối. Ngay sau 10 giờ tối, còi báo động tên lửa vang lên hai lần. Trong khi điện thoại của khách mời phát ra những cảnh báo chói tai và còi báo động gầm rú trên mặt đất, bữa tiệc vẫn tiếp tục dưới lòng đất. Có lúc, một số khách đã sẵn sàng ra về, nhưng còi lại hú vang khiến họ phải quay lại nơi an toàn – và tiếp tục cuộc vui. "Điều đó có nghĩa là bữa tiệc cứ thế kéo dài mãi," Lasry nói.

Hôn lễ vẫn diễn ra trong hạnh phúc ngập tràn

Vì là lễ Purim – dịp người Do Thái thường hóa trang – một số người qua đường ban đầu tưởng cô dâu chú rể đang mặc đồ hóa trang. Chỉ dần dần họ mới nhận ra đây không phải là một màn kịch, mà là một đám cưới diễn ra dưới bóng đen của cuộc chiến.

Giữa một đất nước đã chịu đựng hơn hai năm xung đột kể từ thảm kịch ngày 7/10, những hình ảnh này đã gây xúc động mạnh. Đoạn phim về buổi lễ được chia sẻ rộng rãi trên các kênh tin tức và mạng xã hội Israel, biến một đám cưới dưới hầm trú ẩn thành biểu tượng của niềm vui và sự kiên cường.

"Điều khó khăn nhất là chúng tôi đã đầu tư rất nhiều tiền bạc và thời gian," Marianoff nói thêm. "Thật khó tin khi gia đình và bạn bè không thể có mặt đông đủ. nhưng cuối cùng, mọi thứ thật sự hoàn hảo."

"Trong cuộc sống chúng ta lập kế hoạch," anh suy ngẫm, "nhưng cuối cùng Chúa mới là người định đoạt. Cách nó diễn ra đã mang lại niềm vui cho rất nhiều người giữa cuộc chiến. quan trọng là chúng tôi – và gia đình, bạn bè mà chúng tôi có."

Nguồn: The Telegraph