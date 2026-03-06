Lão nông phát hiện gần 3 chỉ vàng khi làm thịt vịt thả vườn: “Dân làng vẫn hay tìm thấy”

Một người đàn ông họ Lưu ở huyện Long Hồi, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) vừa có trải nghiệm hiếm gặp khi phát hiện các hạt vàng trong dạ dày một con vịt do gia đình nuôi.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra vào tháng 2. Trong lúc làm thịt vịt, ông Lưu phát hiện một số hạt kim loại lấp lánh trong dạ dày con vật. Sau khi đem thử bằng phương pháp nung, những hạt này được xác nhận là vàng thật, nặng khoảng 10g và có giá trị gần 12.000 nhân dân tệ (khoảng 1.800 USD).

Cha của ông Lưu cho rằng đây là dấu hiệu may mắn cho cả gia đình trong năm mới.

Ông Lưu cho biết đàn vịt được nuôi thả tự nhiên gần một con sông từng nổi tiếng với hoạt động khai thác vàng. Ông cho rằng trong quá trình kiếm ăn, những con vịt có thể đã nuốt phải bùn hoặc cát chứa các hạt vàng li ti.

Theo các chuyên gia, cơ thể động vật và con người không thể tiêu hóa hoặc hấp thụ vàng. Kim loại này thường đi qua hệ tiêu hóa mà không gây ảnh hưởng. Tuy nhiên, những mảnh vàng lớn hoặc vàng lẫn tạp chất vẫn có thể gây tắc ruột hoặc ngộ độc nếu bị nuốt phải.

Ông Lưu cho biết phát hiện của mình không phải trường hợp duy nhất. Một số người dân trong làng trước đây cũng từng tìm thấy vàng trong dạ dày vịt, nhưng số lượng không nhiều như lần này.

Dù vậy, một số cư dân mạng vẫn bày tỏ nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện.

Cục Tài nguyên thiên nhiên huyện Long Hồi nói với báo chí rằng cần có sự kiểm định của cơ quan chuyên môn để xác nhận chính xác liệu những hạt kim loại này có phải là vàng hay không. Nhân viên cơ quan này cho biết việc tìm thấy vàng trong khu vực là điều có thể xảy ra, bởi năm ngoái người dân từng đãi cát tại cùng con sông và thu được hơn 10g vàng.

Con sông Trần Thủy chảy qua huyện Long Hồi theo hướng bắc - nam và từng là nơi phát hiện vàng trong quá khứ. Từ thập niên 1970 đến 1990, khu vực này từng xảy ra làn sóng “đổ xô đào vàng” trước khi chính quyền cấm hoạt động khai thác vàng tư nhân.

Theo luật pháp Trung Quốc, mọi tài nguyên dưới lòng đất, bao gồm khoáng sản và cổ vật, đều thuộc sở hữu của nhà nước. Chính quyền địa phương cho biết việc xác định quyền sở hữu số vàng được tìm thấy trong dạ dày con vịt là khá phức tạp.

Phát hiện hiếm gặp của ông Lưu cũng khiến nhiều người liên tưởng đến một tập quán từ thời Đường (618–907). Khi đó, nông dân được cho là từng thu gom các hạt vàng nhỏ từ phân của vịt và ngỗng để tích lũy.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 10 triệu lượt xem.

Một người dùng bình luận đùa rằng: “Tôi cần biết chính xác vị trí con sông này trong vòng một ngày. Tôi muốn nuôi 1.000 con vịt ở đó.”

Một người khác viết: “Đây không phải con vịt bình thường, chắc nó đang báo đáp gia đình ông Lưu.”

Trong khi đó, một bình luận hài hước khác nói: “Cuộc sống của những con vịt còn lại giờ trở nên nguy hiểm rồi.”

Tính đến tháng 3, giá vàng tại Trung Quốc dao động từ khoảng 1.140 đến 1.190 nhân dân tệ mỗi gram (tương đương 4,3 đến 4,5 triệu đồng).

Nguồn: SCMP