Vợ chồng ra Hà Nội làm công nhân kiếm 18 triệu/tháng: Thuê nhà nuôi 1 con nhỏ vẫn dư gần 8 triệu

Thu nhập 18 triệu, mỗi tháng cất được khoảng 7-8 triệu. Nếu với 1 người còn độc thân, đây là tỷ lệ có phần khá "dễ thở", nhưng với 1 cặp vợ chồng đang nuôi con nhỏ học mẫu giáo, lại phải đi thuê nhà ở Hà Nội, vấn đề sẽ rất khác.

Vậy mà cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây lại làm được! Chia sẻ trên kênh TikTok cá nhân, họ cho biết cả 2 từ quê Sơn La xuống Hà Nội làm công nhân. Tổng thu 1 tháng của gia đình được khoảng 18 triệu, vừa trang trải tiền thuê nhà, ăn uống, nuôi 1 em bé đang học mẫu giáo mà tháng 11 vừa qua vẫn dư hơn 7,5 triệu đồng!

Trước đây khi giá rau củ nói riêng và thực phẩm nói chung còn chưa tăng, có tháng gia đình còn cất được tận gần 10 triệu.

Tổng kết chi tiêu của vợ chồng làm công nhân ở Hà Nội (Ảnh chụp màn hình)

Các khoản chi trong tháng 11 được người chồng chia sẻ cụ thể như sau:

- Tiền thuê nhà, điện nước, internet: 2,5 triệu đồng

- Tiền học và tiền sữa cho con: 3 triệu đồng

- Tiền ăn: 3 triệu đồng

- Xăng xe: 200k/2 người

- Thuốc men: 638k

- Tiền ăn vặt: 500k

- Phát sinh hiếu hỷ: 500k

Tổng kết lại, tổng chi tháng 11 của vợ chồng này là 10.470.000 đồng, dư 7.530.000 đồng!

"Tháng trước dư được 8 triệu, tháng này rau củ thực phẩm tăng giá quá nên chỉ dư được hơn 7,5 triệu... Thu nhập chưa cao nên mọi khoản chi tiêu đều phải tính kỹ, nên tháng nào vợ chồng mình cũng ngồi tổng kết lại để biết đường điều chỉnh... Nhà bọn mình thuê chỉ rộng 15m2 thôi, chỗ ở gần chỗ làm và cũng gần chợ, 2 vợ chồng mình cũng ít đi chơi nên tiền xăng tốn không nhiều" - Người chồng cho biết thêm.

Với cách phân bổ chi tiêu - tiết kiệm như vậy, ai cũng phải đồng tình: Nhà này đỉnh thật!

Nhiều người dành lời khen, cảm thán với cách quản lý chi tiêu, tiết kiệm của cặp vợ chồng (Ảnh chụp màn hình)

"Ôi đúng là khéo ăn thì no khéo co thì ấm, nhà mình cũng 2 vợ chồng 1 con 4 tuổi, đang đi thuê nhà. Thu nhập 36 triệu/tháng mà có tháng còn hết sạch không để được đồng nào cơ" - Một người chia sẻ.

"Nhà 3 người tiền ăn 1 tháng 3 triệu ở Hà Nội thì chắc nhà bạn này ăn ít hoặc 2 vợ chồng ăn trưa ở chỗ làm, chứ 3 triệu tầm này tự nấu 3 bữa chắc không đủ cho 1 người quá" - Một người thăc mắc.

"Vô tình xem trúng video cái thành ra áp lực ngang... tại em độc thân lương cũng tầm 17-18 triệu mà không để được tí nào" - Một người bày tỏ.

Thu nhập chưa cao, làm sao tiết kiệm được tiền?

Thu nhập chưa cao, nhu cầu chi tiêu lại nhiều nên tiết kiệm là việc không đơn giản. Đây là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, việc đó không có nghĩa là không thể tiết kiệm nếu bạn đảm bảo làm được 3 điều dưới đây.

1. Hiểu rõ dòng tiền của mình

Khi thu nhập còn thấp, cảm giác "không thể tiết kiệm" thường đến từ việc không biết chính xác tiền của mình chảy đi đâu mỗi tháng. Không phải ai cũng tiêu xài hoang phí, đôi khi chỉ là những khoản nhỏ lẻ nhưng tích lại thành con số lớn. Bởi vậy, bước đầu tiên để tiết kiệm không phải là cắt giảm, mà là nhìn thẳng vào bức tranh tài chính cá nhân.

Ảnh minh họa

Bạn cần biết rõ: thu nhập ròng là bao nhiêu, các khoản cố định chiếm tỷ lệ thế nào, khoản biến động tăng giảm ra sao. 1-2 tháng theo dõi chi tiêu cũng đủ để bạn nhận ra những khoản chi "không tên" đang âm thầm bào mòn túi tiền. Khi đã có dữ liệu rõ ràng, bạn mới biết chính xác mình có thể cắt giảm ở đâu mà không ảnh hưởng chất lượng cuộc sống. Đây chính là nền tảng để tạo ra một khoản tiết kiệm thực sự bền vững, thay vì cố gắng tiết kiệm trong mơ hồ rồi bỏ cuộc giữa chừng.

2. Tạo một quy tắc tiết kiệm phù hợp với thu nhập thấp

Người thu nhập chưa cao thường lo rằng tiết kiệm nghĩa là phải "ép mình khổ", nhưng thực ra chỉ cần một cơ chế nhỏ để tự động hóa mọi thứ là vấn đề sẽ được giải quyết.

Tỷ lệ tiết kiệm không cần hoành tráng, chỉ cần phù hợp. Nếu 20% là quá nhiều, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu bằng 5% hoặc thậm chí 3% thu nhập. Quan trọng không phải số tiền lớn hay nhỏ, mà là tạo thói quen đều đặn: ngay khi nhận lương, tách riêng phần tiết kiệm trước khi chi tiêu.

Khi thu nhập tăng, bạn tiếp tục tăng tỷ lệ tiết kiệm. Bên cạnh đó, việc đặt ra mục tiêu rõ ràng cho khoản tiết kiệm của mình cũng là vấn đề cần lưu tâm. Ví dụ như xây dựng quỹ dự phòng, mua bảo hiểm, học thêm kỹ năng,... Có mục đích cụ thể giúp bạn kiên trì và có động lực tiết kiệm hơn.

3. Tối ưu chi tiêu thay vì cắt giảm bừa bãi

Thu nhập chưa cao thì cắt giảm chi tiêu là điều dễ hiểu, nhưng cắt giảm không phải là nhịn ăn nhịn mặc, mà là dùng tiền một cách thông minh hơn. Nhiều người thường sa vào việc giảm những khoản nhỏ như cà phê hay ăn vặt, nhưng lại quên tối ưu những khoản lớn như nhà ở, di chuyển, mua sắm thiết yếu.

Ví dụ, thay đổi hình thức di chuyển hợp lý có thể tiết kiệm vài trăm nghìn mỗi tháng, chọn thuê nhà xa trung tâm một chút có thể tiết kiệm cả triệu đồng. Ngoài ra, mua sắm có kế hoạch và ưu tiên giá trị sử dụng lâu dài giúp tránh việc "ham rẻ trước, tốn tiền sau". Điều quan trọng là bạn phải học cách phân biệt giữa nhu cầu và mong muốn: nhu cầu là thứ phục vụ cuộc sống; mong muốn là thứ thỏa mãn cảm xúc nhất thời. Khi bạn ý thức được điều này, bạn tự nhiên sẽ bớt các khoản chi vô thức.