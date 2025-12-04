Người mua khẳng định đã chuyển khoản đủ 70 triệu đồng, chỉ ghi sai nội dung: Chủ tiệm nhất quyết không đồng ý và báo công an

Công an xã Thiên Cầm, tình Hà Tĩnh vừa qua đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mạo danh Ban Chỉ huy Quân sự xã để yêu cầu chuyển khoản thanh toán số tiền lớn.

Trước đó, chị N.T.T.H (sinh năm 1979, trú thôn Liên Thành, xã Thiên Cầm) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã đề nghị đặt một lẵng hoa, đồng thời nhờ chị liên hệ đặt bánh tại cửa hàng khác với số tiền lên đến 70 triệu đồng.

Để tạo lòng tin, đối tượng làm giả hóa đơn chuyển khoản gửi cho cửa hàng bánh, sau đó viện lý do "ghi sai nội dung chuyển khoản" và đề nghị chị Hoài thanh toán trước, "cơ quan sẽ hoàn trả sau". Đối tượng còn chuẩn bị nhiều giấy tờ, văn bản giả mạo nhằm hợp thức yêu cầu và liên tục thúc giục bị hại chuyển tiền.

Giấy tờ giả mạo để lừa gạt người dân

Phát hiện dấu hiệu bất thường, chị H kịp thời trình báo Công an xã Thiên Cầm. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã nhanh chóng xác minh, khẳng định Ban Chỉ huy Quân sự xã không có bất kỳ giao dịch nào liên quan đến việc đặt hoa, bánh. Công an xã đã hướng dẫn bị hại dừng toàn bộ giao dịch, kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo, bảo vệ tài sản của công

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh