Một thủ đoạn lừa đảo đang gia tăng rất mạnh vào cuối năm, liên quan đến nghĩa vụ thuế của cá nhân, doanh nghiệp

Theo đó, trong giai đoạn cuối năm – thời điểm các doanh nghiệp và cá nhân thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, xử lý các vấn đề liên quan đến mã số thuế. Các đối tượng lừa đảo đang gia tăng rất mạnh các thủ đoạn sau:

- Gửi email giả mạo Cơ quan Thuế (tổng cục Thuế, Chi cục Thuế, Cục Thuế tỉnh/thành phố…) thông báo và đính kèm file word/excel/pdf có chứa mã độc hoặc link dẫn đến website giả mạo, ví dụ:

"Thông báo nợ thuế", "Yêu cầu nộp bổ sung thuế ngay lập tức", "Tài khoản thuế của công ty/cá nhân bị khóa, cần kích hoạt lại", "Hoàn thuế TNCN/TNDN, vui lòng cung cấp thông tin tài khoản nhận tiền".

- Gửi tin nhắn SMS, Zalo OA giả mạo cơ quan Thuế yêu cầu click link để "tra cứu nợ thuế", "kích hoạt mã số thuế điện tử".

- Gọi điện trực tiếp mạo danh cán bộ thuế, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để "xử lý vi phạm", "mở khóa mã số thuế".

Doanh nghiệp này khẳng định, cơ quan Thuế chính thức không bao giờ:

- Yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

- Gửi email đính kèm link hoặc yêu cầu tải file từ nguồn không chính thức. (Tất cả thông báo chính thức đều tra cứu được trên gdt.gov.vn).

- Gọi điện yêu cầu cung cấp mật khẩu iHTKK, chữ ký số, thông tin tài khoản ngân hàng qua điện thoại.

Chính vì vậy, doanh nghiệp này đề nghị cán bộ, nhân viên:

- Tuyệt đối KHÔNG click vào bất kỳ link nào trong email/tin nhắn nghi ngờ là từ cơ quan Thuế.

- KHÔNG mở file đính kèm từ email lạ.

- KHÔNG cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu chữ ký số, mật khẩu thuế điện tử cho bất kỳ ai qua điện thoại/email.

Trước đó, Cơ quan Thuế cùng Cơ quan Công an tại nhiều tỉnh thành trên cả nước cũng đã lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mạo danh trên. Các đơn vị này nhận định, đây là hình thức tinh vi đánh vào tâm lý e ngại, thiếu kiểm tra của người nộp thuế, tiềm ẩn nguy cơ bị chiếm đoạt dữ liệu cá nhân và thông tin tài chính.

Cơ quan Thuế khuyến cáo người nộp thuế nêu cao tinh thần cảnh giác, không thực hiện theo bất cứ giấy mời nào thiếu các yếu tố pháp lý bắt buộc như: số hiệu, ký hiệu văn bản; chữ ký số hoặc chữ ký kèm con dấu đúng mẫu; mã cơ quan, mã ký tự điện tử. Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp căn cước công dân, mã OTP, giấy phép kinh doanh, thông tin tài khoản ngân hàng hay bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho tổ chức, cá nhân không rõ danh tính, chưa được xác minh.

Khi nhận được giấy mời hoặc thông báo có dấu hiệu bất thường, người nộp thuế cần gọi ngay đến đường dây nóng của cơ quan thuế để kiểm tra tính xác thực, tránh bị lợi dụng, lừa đảo. Ngành Thuế khẳng định chỉ gửi giấy mời và hồ sơ điện tử qua các kênh chính thức gồm: ứng dụng eTax Mobile, Cổng Thuế điện tử thuedientu.gdt.gov.vn, hoặc văn bản giấy có dấu đỏ đúng mẫu.