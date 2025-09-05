Vợ chồng mua được 2 căn nhà từ hai bàn tay trắng: Nhà không chỉ để ở mà còn giúp “tiền đẻ ra tiền”

Với nhiều cặp vợ chồng trẻ, việc mua được căn nhà đầu tiên đã là thử thách lớn. Thế nhưng, Minh (32 tuổi) và Hạnh (29 tuổi), hiện đang sinh sống tại TP.HCM, không chỉ dừng lại ở một căn hộ để ở, mà đã mua thêm được căn thứ hai chỉ sau vài năm. Điều đáng nói, cả hai xuất phát gần như từ con số 0, không có sẵn nền tảng tài chính từ gia đình.

Những ngày đầu đi thuê trọ

Khi mới kết hôn năm 2019, vợ chồng Minh - Hạnh thuê một căn phòng nhỏ chưa đầy 20m² ở Tân Phú. Đồ đạc đơn giản, chỉ vừa đủ dùng. "Ngày ấy, mình nghĩ đơn giản là vợ chồng son thì ở đâu cũng được, miễn là gần chỗ làm. Nhưng càng về sau, mỗi tháng trả tiền thuê 5-6 triệu, mình thấy tiếc. Số tiền đó nếu góp vào mua nhà thì ít ra sau này cũng thành tài sản của mình", Minh kể.

Thu nhập của hai vợ chồng khi ấy vào khoảng 25 triệu/tháng. Chi phí sinh hoạt ở thành phố không nhỏ, nên để tiết kiệm được vài trăm triệu thật sự không dễ. Minh nhớ lại: " Hồi đó, mỗi tháng mình đều lập bảng chi tiêu, cố gắng để dành ra ít nhất 10 triệu. Hai vợ chồng thống nhất chỉ đi ăn ngoài 1-2 lần/tháng, còn lại đều tự nấu. Quần áo, giày dép cũng hạn chế mua mới. Nhiều lúc cũng thấy thiếu thốn, nhưng nghĩ đến việc có nhà riêng thì lại có động lực."

Vợ chồng Hạnh - Minh mua được nhà từ hai bàn tay trắng

Sau gần hai năm tích góp, đến cuối 2020, hai vợ chồng có trong tay khoảng 500 triệu. Số tiền này chưa đủ để mua một căn hộ tại TP.HCM, nhưng họ quyết định vay thêm ngân hàng 700 triệu đồng và mượn họ hàng một khoản nhỏ, để đủ trả trước 30% cho căn hộ 2 phòng ngủ, rộng 65m² ở quận Bình Tân. Giá lúc đó khoảng 1,6 tỷ đồng.

Minh chia sẻ: "Thật ra lúc mua căn hộ đầu tiên, tụi mình cũng khá lo. Nợ ngân hàng gần 1 tỷ đồng, mà thu nhập thì chưa nhiều. Nhưng nếu chần chừ, vài năm nữa giá nhà tăng thì cơ hội càng xa. Nghĩ vậy nên mình quyết tâm ký hợp đồng."

Trong giai đoạn trả góp, họ buộc phải thắt chặt chi tiêu. Mỗi tháng, ngoài khoản trả ngân hàng khoảng 10-12 triệu, họ dành ra thêm 3-5 triệu để dự phòng. Những khoản tiêu vặt gần như bị cắt giảm tối đa. "Mình từng quen tiêu 2-3 triệu/tháng cho bản thân, giờ giảm xuống còn khoảng 1 triệu. Lúc đầu cũng thấy khó chịu, nhưng quen dần, thấy cũng không thiếu thốn lắm", Minh nói.

Đến cuối năm 2022, họ gần như đã trả hết khoản nợ ban đầu. Giá trị căn hộ cũng tăng thêm vài trăm triệu so với lúc mua.

Khi tình hình tài chính ổn định hơn, hai vợ chồng bắt đầu nghĩ đến việc mua thêm một căn hộ để cho thuê. Đầu 2023, họ quyết định dùng sổ đỏ căn hộ đầu tiên để vay thêm ngân hàng 1 tỷ đồng, cộng với số tiền tích lũy hơn 1 tỷ đồng, mua căn hộ 1+1 tại Thủ Đức với giá khoảng 2,2 tỷ đồng.

Khác với căn đầu tiên để ở, căn hộ thứ hai họ cho thuê lại ngay sau khi nhận bàn giao. Tiền thuê khoảng 8-9 triệu/tháng, trong khi khoản trả nợ ngân hàng gần 15 triệu. "Tháng nào cũng phải bù thêm, nhưng bù ít thôi, coi như vừa có nhà, vừa giữ được tài sản. Sau này nhà tăng giá, hoặc nợ giảm dần thì sẽ nhẹ hơn nhiều", Minh tính toán.

Hiện tại, căn hộ này đã tăng giá thêm khoảng nửa tỷ đồng. Dù chưa có ý định bán, nhưng hai vợ chồng cũng thấy yên tâm hơn khi tài sản của mình không ngừng sinh lời.

Thu nhập hiện tại của hai vợ chồng khoảng 40 triệu/tháng. Sau khi trừ chi phí sinh hoạt và trả nợ, mỗi tháng họ còn để ra được một khoản nhỏ để phòng ngừa rủi ro.

"Thực ra áp lực trả nợ thì vẫn còn, nhất là khi có con nhỏ. Nhưng khác với trước đây, giờ mình thấy rõ ràng hơn: mỗi đồng trả ra đều là để trả cho chính tài sản của mình. Nó không mất đi, mà đang nằm trong căn nhà. Nghĩ vậy thì bớt lo hơn nhiều", Minh chia sẻ.

Căn nhà thứ hai được vợ chồng Minh cho thuê lại. Ảnh minh hoạ

Học được gì sau 2 lần mua nhà?

Câu chuyện của Minh - Hạnh không phải là "điển hình thành công" quá đặc biệt. Nó phản ánh một thực tế rằng, nếu biết tính toán và chấp nhận hy sinh, vợ chồng trẻ hoàn toàn có thể mua được nhà, thậm chí nhiều hơn một căn.

1. Đừng chờ "đủ tiền" mới mua

Nếu đợi đủ mới mua thì rất khó bắt kịp tốc độ tăng giá bất động sản. Minh nói thẳng: "Nếu năm 2020 không mua, chắc giờ số tiền 500 triệu ngày ấy chỉ đủ đặt cọc. Giá nhà không chờ mình đâu, nên khi có cơ hội thì cứ mạnh dạn tính toán."

2. Kỷ luật tài chính quan trọng hơn mức thu nhập

Nhiều cặp vợ chồng thu nhập cao nhưng chi tiêu cũng cao, cuối cùng không tích lũy được. Ngược lại, với mức thu nhập trung bình, nếu kỷ luật và kiên trì, vẫn có thể tạo ra khoản tiết kiệm đáng kể.

"Thật ra tụi mình không có bí quyết gì ghê gớm. Chỉ là mỗi tháng đều có thói quen ghi chép, cắt giảm cái gì không cần thiết thì bỏ. Lâu dần thành thói quen, không thấy khó chịu nữa", Minh chia sẻ.

3. Tận dụng hợp lý đòn bẩy vay

Vay mượn giúp Minh - Hạnh rút ngắn thời gian sở hữu nhà. Nhưng họ luôn cân nhắc sao cho khoản nợ không vượt quá 40% tổng thu nhập. "Vay thì ai cũng sợ, nhưng nếu tính toán kỹ, trong khả năng trả thì nó lại là động lực để mình cố gắng hơn", Minh nói.

4. Nghĩ xa hơn về bất động sản

Căn hộ thứ hai không chỉ để giữ tiền, mà còn tạo ra dòng tiền cho thuê hàng tháng. Đây là cách để họ đa dạng hóa nguồn thu, không phụ thuộc hoàn toàn vào lương . "Sau này khi trả xong nợ, căn hộ cho thuê sẽ coi như là một khoản thu nhập thụ động. Đó là lý do bọn mình cố gắng thêm chút để mua", Minh chia sẻ.

5. Đồng lòng mới làm được

Nếu không có sự thống nhất, rất khó để đi cùng nhau đến mục tiêu dài hạn. Minh bày tỏ: "Có lúc cũng muốn tiêu thoải mái, nhưng nghĩ đến cảnh một người cố gắng, một người không thì chẳng bao giờ thành công. Thế nên hai vợ chồng luôn ngồi lại bàn bạc trước những quyết định lớn. Đồng lòng thì mới yên tâm đi tiếp."