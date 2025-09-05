Giá vàng hôm nay 5/9: Thế giới 'bốc hơi' mạnh, trong nước liên tiếp lập đỉnh

Giá vàng hôm nay suy giảm sau khi đạt đỉnh cao nhất mọi thời đại, tuy nhiên vẫn trụ vững trên ngưỡng cao.

Sức "nóng" từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, đồng USD suy yếu và bất ổn chính trị...đẩy vàng trở thành tâm điểm thị trường. Chuyên gia dự báo, giá vàng có thể sớm đạt các mục tiêu bất ngờ.

Sự thay đổi chính sách tiền tệ của Fed, báo hiệu sắp cắt giảm lãi suất ngay cả khi lạm phát còn cao, đã thổi bùng lại sự quan tâm đối với vàng. Tuy nhiên, đà tăng bứt phá của kim loại quý này cũng kéo theo hoạt động chốt lời.

Vàng cũng được hỗ trợ tốt trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ mất đà, với số lượng việc làm sụt giảm mạnh hơn dự kiến.

Số lượng vị trí tuyển dụng, một thước đo nhu cầu lao động, đã giảm mạnh xuống 7,18 triệu, thấp hơn so với mức 7,36 triệu trong tháng Sáu, theo báo cáo JOLTS (Khảo sát Tuyển dụng và Doanh thu Lao động) hằng tháng của Bộ Lao động Mỹ. Dữ liệu này yếu hơn đáng kể so với kỳ vọng, khi các nhà kinh tế dự đoán con số sẽ tương đối ổn định ở mức 7,38 triệu. Số lượng việc làm hiện giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng vẫn trụ vững trên ngưỡng cao. (Ảnh: Kitco).

Lúc 6h ngày 5/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 132,4 - 133,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua. Đây là ngưỡng giá đắt nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 126,3 - 129,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua. Đây cũng là đỉnh lịch sử của vàng nhẫn.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.539 USD/ounce, giảm 20 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.540 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Nhìn dài hạn hơn, các nhà đầu tư vẫn duy trì niềm tin vào động lực tăng giá bền vững. Mục tiêu 3.700 USD/ounce trước mắt được Goldman Sachs dự báo là hoàn toàn khả thi, trong khi kịch bản dài hạn hơn, theo ngân hàng này, có thể đưa giá vàng bứt phá lên vùng 4.000 - 5.000 USD/ounce vào giữa năm 2026, nếu dòng tiền trú ẩn tiếp tục gia tăng mạnh.

Báo cáo của Reuters dẫn lời các chiến lược gia cũng lưu ý rằng, bất kỳ điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn nào cũng có thể tạo cơ hội mua vào cho nhà đầu tư. Trong bối cảnh đó, vàng vẫn được nhiều chuyên gia đánh giá là “bản năng xương máu” của cả phòng thủ lẫn tăng trưởng dài hạn.

Phillip Streible, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Line Futures, cho hay trong bối cảnh hiện tại, ông dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn trong thời gian tới.

Ngoài dữ liệu kinh tế, chính trị cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường. Các nhà phân tích dự đoán bất ổn địa chính trị sẽ tạo động lực tăng giá cho vàng.