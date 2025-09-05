Tối 4-9, giá vàng nhảy vọt lên 139 triệu đồng, chuyên gia nói điều bất ngờ

Cuối ngày 4-9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ niêm yết mua vào 132,4 triệu đồng/lượng, bán ra 133,9 triệu đồng/lượng, duy trì ở mức cao so với buổi sáng. Đây là mốc giá cao nhất được các công ty niêm yết chính thức.

Dù vậy, trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC lại tiếp tục gây bất ngờ. Cuối ngày hôm nay, một số cửa hàng nhỏ ở TP HCM báo giá vàng miếng mua vào 137,5 triệu đồng/lượng, bán ra 139 triệu đồng/lượng, tăng thêm 2,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm trước.

Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do đang cao hơn tại các công ty lớn tới 5 triệu đồng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng neo ở mức cao, 126,2 triệu đồng/lượng mua vào và 128,7 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với buổi sáng và là mức cao nhất từ trước tới nay.

Giá vàng trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều so với thế giới. Trong khi vàng quốc tế giảm mạnh, thị trường trong nước vẫn giữ nhịp tăng. Cuối ngày, kim loại quý trên sàn quốc tế đang được giao dịch ở mức 3.547 USD/ounce, giảm khoảng 35 USD/ounce so với giá cao nhất trong phiên trước.

Giá vàng liên tục tăng sốc

Diễn biến tăng sốc của giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do khiến cả giới chuyên gia cũng bất ngờ. Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Người Lao Động tối 4-9, chuyên gia vàng Trần Duy Phương nói rằng giá vàng miếng SJC được một số cửa hàng vàng đẩy lên sát mốc 140 triệu đồng/lượng - là mức tăng sốc và khó tin.

"Người dân và nhà đầu tư nên bình tĩnh, vì đang xuất hiện rủi ro khi nắm giữ vàng miếng SJC lúc này. Bởi hiện tại, giá vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới từ 20 triệu đồng tới 25 triệu đồng (trên thị trường tự do). Khả năng cao thị trường sẽ có nguồn cung dồi dào trong thời gian tới sau khi nghị định mới về quản lý vàng theo hướng xóa độc quyền vàng miếng có hiệu lực từ đầu tháng 10. Giá vàng thế đang trong chu kỳ đỉnh sẽ có sự điều chỉnh suy giảm trong thời gian tới" – ông Phương phân tích.

Dự báo mới nhất về giá vàng thế giới, ông Heng Koon How, Giám đốc Chiến lược thị trường, Ngân hàng UOB Singapore, cho rằng lực mua mạnh từ Trung Quốc cùng kỳ vọng thị trường về việc Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất 0,5 điểm % trong tháng 9; sự suy yếu trở lại của đồng USD đã thúc đẩy đợt tăng giá mới nhất của vàng. Ở mức khoảng 3.500 USD/ounce, vàng hiện đã chạm đến mục tiêu cuối năm của UOB.

"Dự báo của chúng tôi về giá vàng là có thể đạt 3.600 USD/ounce cho quý 1/2026 và 3.700 USD/ounce cho quý 2/2026" – ông Heng Koon How nói.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 113,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 20 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng trên thị trường tự do tới 25 triệu đồng/lượng.

Xuất hiện mốc giá 139 triệu đồng/lượng trên thị trường tự do