Giá chung cư Hà Nội, TP.HCM tăng gấp đôi chỉ sau gần 3 năm, nếu không chắt bóp mua, người trẻ có nguy cơ đánh mất cơ hội sở hữu căn hộ?

Giá chung cư leo thang, khan hiếm căn hộ vừa túi tiền

Tại Hà Nội, từ năm 2023 đến nay, giá căn hộ đã tăng khoảng 30–40%, đưa mặt bằng giá phổ biến lên khoảng 70–90 triệu đồng/m² ở nhiều dự án. Phần lớn sản phẩm mở bán có giá trên 4 tỷ đồng, căn hộ dưới 2 tỷ đồng gần như biến mất khỏi thị trường.

Thậm chí nhiều căn hộ có giá tăng gấp 3 lần chỉ trong vòng gần 3 năm trở lại đây. Một số dự án chung cư đã bàn giao cũng ghi nhận mức tăng phổ biến hơn 2 lần chỉ trong vòng từ năm 2023 đến nay.

Thực tế, ngay tại các khu vực cách trung tâm Hà Nội tới 10-15km, để tìm kiến căn hộ đầy đủ pháp lý với giá trung bình 40 triệu đồng/m2 cũng đã không hề dễ dàng. Điều này diễn ra tương tự với giá căn hộ tại TP.HCM khi giá nhà tăng vù vù.

Theo dự báo của giới chuyên gia, giá nhà còn có thể tiếp tục tăng, xuất phát từ nhiều lý do.

Thứ nhất, nguồn cung lệch hẳn về trung – cao cấp. Thị trường hiện nay gần như không còn sản phẩm phù hợp với túi tiền của nhóm trẻ, mới đi làm. Những người muốn mua ở thực buộc phải dịch chuyển ra xa trung tâm hoặc chọn căn hộ nhỏ diện tích 50–55m², song giá/m² vẫn cao.

Thứ hai, khan hiếm nguồn cung mới. Khi số dự án mở bán ít, đặc biệt ở TP.HCM, Hà Nội mặt bằng giá được neo ở mức cao. Đây là rào cản khiến giá khó giảm sâu ngay cả khi nhu cầu có dấu hiệu chững lại.

Thứ ba, tác động của hạ tầng và pháp lý. Thực tế cho thấy, chỉ cần một dự án được gỡ vướng pháp lý hoặc thông tin hạ tầng lớn như vành đai, metro được công bố, giá căn hộ có thể tăng ngay 10–20%. Điều này khiến kỳ vọng "bắt đáy" gần như bất khả thi.

Nếu người trẻ đợi đủ tiền mới mua căn hộ thì điều gì sẽ xảy ra?

Giả sử một căn hộ 2,5 tỷ đồng, mỗi năm giá tăng 7%. Sau 2 năm, giá đã lên 2,86 tỷ đồng, chênh thêm khoảng 360 triệu đồng. Sau 5 năm, căn hộ này có thể lên 3,5 tỷ đồng, tức cao hơn 1 tỷ đồng so với hiện tại. Đây chỉ là ước tính tăng trung bình của giá căn hộ. Nếu tính theo mức tăng giá như thời gian vừa qua thì người trẻ càng khó có cơ hội sở hữu.

Trong khi đó, mức tăng thu nhập bình quân của người trẻ thường chỉ 5–7%/năm. Khoảng cách này ngày càng nới rộng, khiến việc mua căn hộ nếu chậm trễ sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.

Vì sao người trẻ cần chắt bóp để mua sớm?

Ở đô thị lớn, sở hữu căn hộ không chỉ để ở mà còn là cách tích lũy tài sản bền vững. Khi mặt bằng giá mới đã được xác lập, cơ hội chờ giá rẻ hơn là rất mong manh. Nếu không chủ động tiết kiệm, siết chặt chi tiêu và ra quyết định sớm, người trẻ sẽ phải "đuổi theo giá" – càng để lâu càng xa tầm với.

Chắt bóp để mua căn hộ vì vậy không chỉ là sự hy sinh trước mắt mà còn là chiến lược tài chính dài hạn. Một ngôi nhà không chỉ đảm bảo "an cư" mà còn trở thành tài sản tích lũy giá trị cho cả gia đình.

Thêm ví dụ về giá căn hộ tăng và việc gửi ngân hàng. Giả sử nếu gửi ngân hàng 5 năm với lãi suất bình quân 6%/năm, 1 tỷ đồng sẽ thành khoảng 1,34 tỷ đồng.

Trong khi đó, giá căn hộ Hà Nội 2 năm gần đây đã tăng 30–40%, còn tại TP.HCM, nhiều chung cư cũ tăng 15–20% chỉ trong vài tháng. Nếu duy trì mức tăng trung bình 7–10%/năm, một căn hộ 2 tỷ đồng hôm nay có thể thành 2,8–3 tỷ đồng sau 5 năm. Rõ ràng, tích lũy bằng gửi tiết kiệm khó đuổi kịp tốc độ tăng giá bất động sản.

Với người trẻ, chắt bóp để mua căn hộ sớm là cách "khóa giá" tài sản trong dài hạn, tránh rơi vào vòng xoáy tăng giá khiến giấc mơ an cư ngày càng xa vời.