Khi Gen Z tìm thấy “bậc thầy quản lý chi tiêu”: Nhìn bố mẹ để biết cách “chữa lành” không làm rách ví!

"Sao bố mẹ nuôi được mình lớn bằng chừng này, rồi còn tiết kiệm, mua đất xây nhà, làm được đủ thứ…".

Có lẽ đây là thắc mắc chung của không ít chúng ta khi đã trưởng thành, đã đi làm cũng kha khá năm nhưng gần như không dư mấy. Lúc lớn rồi mới hiểu nhiều khi không cần nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn bố mẹ thôi cũng đủ thấy biết bao bài học về chi tiêu, quản lý tài chính chẳng sách vở nào hay bằng.

Đó cũng là cảm nhận của cô bạn hot TikToker Ngân Noire. Xuất hiện với tư cách khách mời trong tập mới nhất của The Money Manifest - Chuỗi Postcast do BIDV phối hợp cùng Kenh14.vn thực hiện, Ngân lần đầu chia sẻ về những điều đã học được từ bố mẹ cũng như cách kiếm tiền, quản lý chi tiêu của bản thân.

Kiếm tiền khó 1, giữ tiền khó 10

Từng nghĩ chỉ cần chăm chỉ đi làm là có thể tự lo được cho mình, nhưng khi bước vào hành trình kiếm tiền, Ngân mới nhận ra mọi thứ không hề đơn giản. Từ những ngày đầu với mức lương chỉ vỏn vẹn "1 triệu, 2 triệu thôi thì lúc đó em thấy, trời, sao có thể sống được nếu không có trợ cấp của mẹ ha?", Ngân mới hiểu ra muốn tồn tại ở thành phố lớn, buộc phải nỗ lực nhiều hơn. Chính điều đó trở thành động lực để Ngân "đa nhiệm", vừa học, vừa làm nhiều công việc khác nhau để tăng thu nhập.

Không chỉ dừng ở chuyện kiếm tiền, việc biết cách giữ tiền cũng là một hành trình gian nan. Ngân thừa nhận ở giai đoạn đầu, cô thường có xu hướng "có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu". Nhưng càng trưởng thành, cô càng thấm thía giá trị của việc quản lý chi tiêu.

"Thực ra là lúc mà mình kiếm được ít, kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu thôi. Tới năm 3 Đại học, bắt đầu có nhiều nguồn thu hơn thì mình mới hiểu được là mình cần phải tiết kiệm trước cái đã" - Ngân chia sẻ.

Cũng từ trải nghiệm đó, Ngân nhìn lại bố mẹ và ngẫm ra nhiều bài học quý giá. Bởi lẽ, để có thể lo cho gia đình, nuôi con ăn học và vẫn dành dụm được, sự kỷ luật trong chi tiêu của thế hệ trước là điều mà Gen Z hôm nay cần học hỏi.

Và chính Ngân cũng từng tự hỏi sao ba mẹ có thể nuôi nấng mình, chi tiêu cho mình một cục tiền bự như thế,… mà vẫn làm được biết bao việc khác nữa.

"Mình thấy câu chuyện quản lý chi tiêu thật sự là bài toán cần phải học từ sớm" - Ngân nhấn mạnh.

Bí quyết theo dõi chi tiêu, giữ tiền hiệu quả để yên tâm "chữa lành" không lo rách ví!

Nếu kiếm tiền là bước đầu thì giữ tiền và dùng tiền thế nào cho hợp lý mới là bài toán khó. Với Ngân, bí quyết nằm ở việc đặt ưu tiên đúng và có công cụ hỗ trợ quản lý chi tiêu hiệu quả. Cô áp dụng quy tắc "6 chiếc lọ" để phân chia thu nhập, trong đó ưu tiên lớn nhất cho chi tiêu thiết yếu và phát triển bản thân.

"Hiện tại thì mình đang ưu tiên cho lọ chi tiêu thiết yếu và lọ học hành, lọ phát triển bản thân" - Ngân nói.

Nhưng thay vì tự ghi chép thủ công dễ bỏ sót, Ngân tận dụng công nghệ để kiểm soát chi tiêu.

"Mình dùng ví thu chi của BIDV Smart Banking. Cứ mỗi lần thực hiện một giao dịch, nó sẽ có một cái mục là chọn danh mục chi tiêu. Mình tiêu cái gì, thì mình tick chọn trực tiếp vô mục đó. Cuối tháng app sẽ tự tổng hợp lại cho mình là tháng đó mình đã chi bao nhiêu, cho phần nào, rất tiện để quản lý chi tiêu".

Nhờ công cụ này của BIDV, Ngân không chỉ kiểm soát được thói quen chi tiêu mà còn tạo ra "ngân sách chữa lành" cho riêng mình, bao gồm ngân sách dành cho việc đi cà phê, tập nhảy, hay mua vài món đồ nhỏ xinh giúp bản thân vui vẻ. Ngân tin rằng việc chi tiêu cho "chữa lành" không phải lãng phí, miễn là nó được đặt trong kế hoạch và cân đối với các khoản thiết yếu.

Từ trải nghiệm cá nhân, Ngân gửi gắm thông điệp đến những bạn trẻ mới đi làm: Hãy học cách đa dạng hóa nguồn thu, nhưng song song đó, đừng quên trang bị cho mình một hệ thống quản lý chi tiêu rõ ràng. Bởi vì chỉ khi biết cách "giữ ví" thì những nỗ lực kiếm tiền mới thực sự có ý nghĩa.