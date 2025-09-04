Tính mua nhà 3 tỷ, cô vợ tiết lộ mức thu nhập hàng tháng khiến dân mạng sửng sốt: "Thôi ở thuê tiếp đi"!

Trong bối cảnh giá BĐS đang tăng cao như hiện nay, không ít người - đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ, đã tạm gác lại giấc mơ mua nhà, chấp nhận hài lòng với việc đi ở thuê. Tuy nhiên đó không phải là chuyện của tất cả. Dù giá nhà tăng cao, nhiều người vẫn muốn mua nhà bằng mọi giá.

Mong muốn có nhà là chính đáng, chẳng có gì phải bàn cãi nhưng có đủ khả năng mua nhà hay không, lại là chuyện khác. Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy.

Thu nhập bấp bênh, tối đa 35 triệu/tháng vẫn tính vay 1,5 tỷ đồng mua nhà

Theo thông tin cô vợ chia sẻ, vợ chồng cô có khoản tiết kiệm 800 triệu. Thu nhập thì tháng cao, tháng thấp, tối đa 35 triệu/2 người/tháng. Hiện tại cô đang mang thai đôi, dự sinh cuối năm nay. Chính vì sự chào đời của 2 thiên thần nhỏ mà vợ chồng cô đang rất khao khát mua nhà, tuy nhiên...

"Nếu mua nhà, bố mẹ 2 bên hỗ trợ được 700 triệu là có 1,5 tỷ đồng. Bọn em tính mua chung cư 3 tỷ nên vẫn phải đi vay thêm 1,5 tỷ đồng nữa. Mà thu nhập thì bấp bênh, có tháng không tiết kiệm được đồng nào. Có tháng cố lắm thì dư tầm 20 triệu. Cuối năm em còn sinh 2 bé, chi phí cũng không ít nên rất băn khoăn. Em thì muốn cố để sau này gia đình có chỗ ở ổn định, còn chồng em thì lại không muốn áp lực nợ nần quá. Mong mọi người cho em lời khuyên" - Cô viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, phần lớn mọi người đều đồng tình, ủng hộ quan điểm của người chồng. Có nhà thì ai cũng muốn, nhưng vì thế mà tự đặt bản thân và gia đình vào cảnh áp lực tài chính thì cũng chẳng nên.

"Nếu là mình thì mình sẽ không cố mua nhà với tình trạng như vậy. Dòng tiền của gia đình đang chưa ổn, giờ lại có nợ vào nữa thì rủi ro quá. Chưa kể chăm 1 cặp sinh đôi vất vả, tốn kém lắm, bạn có tính đến phương án phải thuê người hỗ trợ, rồi là nếu bản thân không đủ sức khỏe để đi làm kiếm tiền, thì lấy đâu ra tiền nuôi con, tiền trả nợ chưa?" - Một người cản.

"Chồng bạn nói đúng đó. Bạn chuẩn bị sinh đôi 2 bé mà vay 1,5 tỷ với thu nhập 35 triệu thì áp lực lắm. Nuôi 1 đứa con đã tốn, nuôi 2 đứa con tốn gấp đôi, sinh xong cũng chưa chắc là sẽ đi làm lại được sau 6 tháng, rồi con ốm đau, tiền sữa bỉm, tiêm chủng, tiền lãi ngân hàng vào nữa thì sợ là stress không chịu nổi đâu. Nên chọn phương án an toàn cho gia đình thì hơn" - Một người chung quan điểm.

"35 triệu mà nuôi 1 bé thì sợ là cũng không dư được 20 triệu/tháng đâu bạn ơi, trong khi nhà bạn còn sinh đôi và thu nhập thì không phải tháng nào cũng được 35 triệu, nên đừng cố quá làm gì. Đi ở thuê cũng vẫn ổn mà có sao đâu" - Một người khác bày tỏ.

Vay tiền mua nhà, tính toán thế nào để không quá áp lực nợ nần?

Nếu quyết định vay tiền mua nhà, bạn cần lưu tâm 3 vấn đề dưới đây, để phòng trường hợp mua nhà xong, áp lực trả nợ lại trở thành gánh nặng quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống, dẫn đến kết cục bán nhà trả nợ.

1 - Phương án tính toán khoản vay mua nhà

Để khoản vay mua nhà không ảnh hưởng tới chi tiêu, sinh hoạt chung của bản thân hoặc gia đình, bạn có thể áp dụng quy tắc 28/36. Theo quy tắc 28/36: Bạn chỉ nên dành tối đa 28% tổng thu nhập hàng tháng của mình cho khoản vay mua nhà, và tối đa 36% thu nhập cho toàn bộ các khoản vay khác.

Ví dụ: Thu nhập hàng tháng của bạn là 35.000.000 đồng. Như vậy, trong 1 tháng:

- Số tiền tối đa mà bạn nên dành cho khoản vay mua nhà là: 35.000.000 x 28% = 9.800.000.

- Số tiền tối đa mà bạn nên dành cho tất cả các khoản nợ khác (bao gồm cả nợ vay mua nhà) là: 35.000.000 x 36% = 12.600.000.

2 - Ưu tiên vay tiền người thân trước khi vay ngân hàng

Nếu bắt buộc phải vay tiền mua nhà, hãy ưu tiên vay người thân trước khi vay ngân hàng, vì thông thường, vay người thân sẽ không mất lãi; hoặc nếu lãi, khoản lãi có thể cũng sẽ "nhẹ nhàng" hơn nhiều lãi vay ngân hàng.

Vậy nên, cố gắng vay tiền người thân, đồng thời lên kế hoạch tiết kiệm để trả nợ cho họ, rồi xem còn thiếu bao nhiêu, hãy vay ngân hàng.

3 - Không được phép loại trừ khả năng bị giảm thu nhập sau khi vay tiền mua nhà

Khi thu nhập ổn định, việc trả nợ hàng tháng có thể không phải áp lực quá lớn. Tuy nhiên, cuộc sống luôn tiềm ẩn những bất trắc như mất việc, ốm đau, hoặc các vấn đề kinh tế khác có thể dẫn đến giảm hoặc mất thu nhập. Nếu đã quyết định vay tiền mua nhà hoặc mua BĐS, đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại, đừng bao giờ bỏ qua khả năng bản thân có thể bị giảm thu nhập/mất thu nhập.

Việc trả nợ mua nhà là một cam kết tài chính dài hạn và thường chiếm một phần không nhỏ trong thu nhập hàng tháng. Nếu không tính toán đến khả năng giảm thu nhập, bạn có thể phải thắt chặt chi tiêu quá mức khi tình huống xấu xảy ra, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình. Việc có sự chuẩn bị trước giúp bạn có thể duy trì một mức sống chấp nhận được ngay cả khi thu nhập bị ảnh hưởng.