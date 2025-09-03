Đi làm hơn 20 năm, tôi thấm thía: 3 kiểu sếp cần tránh thật xa, thất nghiệp còn hơn dưới trướng kiểu sếp này!

Hơn 20 năm đi làm, tôi từng trải qua nhiều môi trường, nhiều vị trí từ nhân viên đến quản lý và cả trưởng bộ phận. Mỗi lần nhảy việc, mỗi lần thăng chức đều để lại cho tôi những bài học quý giá, và đương nhiên, cũng không ít những bài học có phần đắng cay, chua chát.

Nhưng cũng nhờ chính những va vấp ấy, tôi mới thấm thía sự thật: Đi làm, muốn thăng tiến thì nỗ lực tự thân đôi khi là chưa đủ, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào người sếp đang trực tiếp quản lý, hướng dẫn mình.

Trước đây, tôi từng làm nhân viên, và giờ tôi đang làm sếp. Thế nên tôi khá chắc mình có đủ trải nghiệm lẫn kinh nghiệm, để chắc chắn điều này: Dưới đây là 3 kiểu sếp bạn nên tuyệt đối tránh xa nếu không muốn… khổ!

1 - Sếp thờ ơ với quyền lợi của nhân viên

Trong những năm đầu đi làm, tôi từng làm việc dưới quyền một người sếp không bao giờ quan tâm đến chế độ hay phúc lợi cho nhân viên. Với ông, mọi yêu cầu về tăng lương, thưởng hay hỗ trợ đào tạo đều bị gạt đi bằng đúng 1 lý do: Chưa cần thiết.

Nhân viên làm việc miệt mài, đóng góp cho công ty, nhưng khi cần được công nhận hoặc hỗ trợ, thì chỉ nhận lại sự im lặng. Thời điểm đó, tôi đã nghĩ chỉ cần mình làm tốt thì tự khắc sẽ được ghi nhận. Nhưng thực tế, sự thờ ơ từ cấp trên khiến không chỉ riêng tôi, mà cả tập thể mất động lực. Nhiều người giỏi bắt đầu trở nên chán nản, rồi cùng nhau “dứt áo ra đi”. Trong đó, có cả tôi.

Sau này, khi vào làm ở một doanh nghiệp khác, gặp được người sếp biết quan tâm đến quyền lời của nhân viên ngay cả khi nhân viên chưa đánh tiếng hỏi, tôi mới càng thấm thía một người sếp tốt là như thế nào.

2 - Sếp chỉ biết mắng mỏ, chì chiết

Một giai đoạn khác, tôi rơi vào tình cảnh có một người sếp mà mỗi cuộc họp đều như một phiên tòa luận tội. Người sếp đó không bao giờ khen ngợi ai, dường như sếp coi việc nhân viên vượt KPI, vượt hiệu suất là điều hiển nhiên. Không động viên, không khích lệ và cũng chẳng khen thưởng. Nhưng chỉ cần nhân viên trót mắc 1 sai sót nhỏ, đó cũng có thể trở thành nguyên nhân châm ngòi cho 1 “trận cuồng phong”.

Tôi cảm tưởng như người sếp ấy chỉ trực chờ đợi cấp dưới mắc lỗi để buông lời cay đắng, cứ như thể trong nội tâm, sếp có rất nhiều ẩn ức nên cần đại 1 cái cớ để xả ra cho hết! Những câu chì chiết trở thành nỗi ám ảnh, đến mức nhiều đồng nghiệp bắt đầu dè dặt, không dám đưa ra ý tưởng mới vì “sợ biết đâu lại bị mắng cho té tát”.

Khi làm việc dưới một người lãnh đạo như vậy, nhân viên không thể tự tin mà làm việc, sáng tạo.

3 - Sếp tâm lý thất thường, công tư không phân minh

Có lẽ khó khăn nhất là làm việc với một người lãnh đạo tính khí thất thường. Tôi từng trải qua thời gian dài khi sếp hôm nay có thể vui vẻ, cởi mở, nhưng ngày mai lại trở nên cáu kỉnh, gắt gỏng vô cớ. Điều đáng nói là sự thay đổi ấy không đến từ công việc, mà từ cảm xúc cá nhân.

Hội cấp dưới như tôi cũng vì thế phải nghe ngóng tâm trạng sếp mỗi ngày để biết cách cư xử, thay vì tập trung cho chuyên môn.

Sau một thời gian, tôi nhận ra không ai có thể phát triển trong môi trường mà sự ổn định tinh thần không được đảm bảo, bởi làm việc lâu dài không chỉ cần kỹ năng, mà còn cần những người đồng nghiệp biết công tư phân minh, biết kiểm soát chuyện cá nhân để không làm ảnh hưởng tới công việc.

Gặp được người sếp tốt là may mắn, nhưng nếu không, thì cũng là cơ hội để ta học cách nhận diện và quyết định sớm hơn. Suy cho cùng, thăng tiến không chỉ đến từ năng lực cá nhân, mà còn phụ thuộc vào môi trường và người dẫn dắt. Sau hơn hai mươi năm, tôi thấy rõ: đôi khi bước đi quan trọng nhất không phải là cố gắng thêm trong một nơi bế tắc, mà là dũng cảm rời đi để tìm đến một môi trường phù hợp hơn.