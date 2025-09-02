Tôi khổ vì em gái chi tiêu sẵng tay, liên tục báo nợ

Nợ nần vốn là điều không ai mong muốn, phải đi trả khoản nợ không phải do mình đi vay lại càng là điều ấm ức, bực bội hơn. Nhưng nhiều khi cũng không còn cách nào khác. Tâm sự của cô gái trong câu chuyện dưới đây, tiếc thay lại là một trường hợp vừa đáng thương, vừa đáng trách như vậy.

Em vay tiền tiêu xài, chị "còng lưng" gánh nợ

Nguyên văn tâm sự của cô chị, như sau: "Em gái em 22 tuổi, trước Tết có báo nợ hơn 30 triệu thẻ tín dụng ngân hàng, em đã trả cho hết. Hiện em gái em đang đi làm, lương khoảng 10 triệu/tháng. Vừa mới hôm qua, nó lại báo nợ 40 triệu nữa. Em hỏi lý do thì chỉ nói là do tiêu không kế hoạch (mua sắm quần áo, đồ linh tinh,...) chứ không mua được gì lớn.

Bố mẹ em thì đã ly hôn, cả 2 đều không có tiền để trả cho em gái. Em thì trả được nhưng em quá mệt rồi, lương em cũng không phải là cao, 40 triệu em cũng phải tiết kiệm gần cả năm mới được. Giờ em không biết phải làm sao nữa" .

Ảnh minh họa

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người động viên, an ủi cô chị và tất cả đều khuyên 1 điều: Mặc kệ em gái đi!

"Nó vay tiền tiêu xài 1 lần, bạn đã trả cho là quá tốt rồi. Còn đến lần thứ 2 này thì không thương, không dung túng cho cái thói sẵng tay của em được nữa đâu, nếu vẫn đứng ra trả cho nó thì mãi mãi nó không sửa được cái thói làm khổ chị. 22 tuổi rồi, trưởng thành rồi, tự làm tự chịu, cứ kệ nó đi" - Một người cứng rắn.

"Đừng có dại mà trả cho em lần này bạn ạ. Bạn có thấy là lần 1 nó báo nợ hơn 30 triệu, lần 2 nó báo nợ 40 triệu, nghĩa là càng ngày số nợ càng tăng không? Chứng tỏ là chi tiêu chỉ có ngày càng nhiều hơn, lần 1 đã vậy rồi mà không rút kinh nghiệm được, vẫn còn làm khổ chị gái thì thực sự là đáng trách, đáng mặc kệ chứ không đáng thương!" - Một người chung quan điểm.

"Có lần 2 thì rồi sẽ có lần 3, lần 4, lần n thôi. Bạn không cương quyết lên thì có khi cả đời bạn đi làm chỉ để kiếm tiền trả nợ cho em bạn. Mình chứng kiến trường hợp như vậy rồi. Không ai bỏ được người thân, máu mủ ruột thịt nhưng cũng phải lựa cách giúp. Bạn có thể cho nó tiền ăn, là mua thức ăn cho mà ăn ấy chứ cũng đừng cho tiền, còn lại để kệ nó tự đi làm kiếm tiền trả nợ. Thế thì may ra mới tỉnh ngộ được" - Một người gợi ý.

Chưa quản lý được chi tiêu, hãy tránh xa thẻ tín dụng!

Nếu biết cách sử dụng và có kế hoạch thanh toán dư nợ thẻ tín dụng đúng hạn, việc dùng thẻ tín dụng có thể giúp chúng ta tiết kiệm được phần nào, nhờ vào tính năng hoàn tiền. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ lý trí và sự kỷ luật dùng thẻ tín dụng sinh lời chứ không sinh nợ - giống như trường hợp của cô em gái trong câu chuyện phía trên.

Ảnh minh họa

Trong trường hợp bạn chưa tự tin với khả năng quản lý chi tiêu, hoặc chưa tự tin khẳng định mình có mức thu nhập đủ sống, hãy cân nhắc kỹ 2 yếu tố dưới đây trước khi đưa ra quyết định "có nên dùng thẻ tín dụng" hay không.

1 - Thẻ tín dụng có thể tạo ra ảo tưởng dư dả

Mỗi ngân hàng sẽ có một quy định khác nhau về lịch sử tín dụng, cũng như mức lương tối thiểu với khách hàng có nhu cầu mở thẻ tín dụng. Điểm chung ở đây chính là hạn mức tín dụng có thể cao gấp nhiều lần thu nhập của bạn trong một tháng. Đây chính là cái bẫy ảo tưởng dư dả.

Ví dụ, lương của bạn là 15 triệu/tháng, ngân hàng có thể cấp cho bạn thẻ tín dụng với hạn mức 50 triệu. Điều này không có nghĩa là bạn đang có 50 triệu, nhưng bạn lại có cảm giác như thể mình đang thực sự có 50 triệu. Lúc này, hành vi tiêu dùng của các bạn sẽ nương theo con số 50 triệu; chứ không còn nằm ở 15 triệu nữa.

Ảnh minh họa

Và chỉ cần bạn duy trì hành vi tiêu dùng như vậy trong một vài năm, thậm chí là vài tháng, chẳng mấy chốc sẽ đến lúc mức chi tiêu hàng tháng của bạn vượt qua mức thu nhập hàng tháng. Vòng xoáy nợ nần cũng từ đó mà ra.

2 - Bẫy "thanh toán dư nợ tối thiểu"

Thay vì thanh toán toàn bộ số tiền đã sử dụng từ thẻ tín dụng, ngân hàng sẽ cho phép bạn thanh toán một phần - gọi là dư nợ tối thiểu, thường là 5% tổng số tiền bạn đã chi tiêu từ thẻ.

Ví dụ: Trong kỳ sao kê vừa qua, bạn chi tiêu hết 20 triệu từ thẻ tín dụng, nhưng bạn lại chẳng có đủ 20 triệu để thanh toán toàn bộ dư nợ. Và thế là bạn lựa chọn thanh toán dư nợ tối thiểu.

Thoạt nghe, việc thanh toán dư nợ tối thiểu tưởng chừng rất có lợi cho những chủ thẻ đã "lỡ tiêu quá nhiều nhưng chẳng trả được bao nhiêu". Thực hiện thanh toán mức tối thiểu đó, bạn sẽ không bị liệt vào nhóm nợ xấu, không bị khóa thẻ tín dụng. Tháng sau, nếu thẻ của bạn còn hạn mức, bạn vẫn có thể chi tiêu.

Tuy nhiên, "thanh toán dư nợ tối thiểu" vẫn là 1 cái bẫy, vì khi đó, ngân hàng sẽ tính lãi dựa trên toàn bộ dư nợ, mức lãi suất có thể lên tới 25-40% toàn bộ dư nợ - chính là tổng số tiền bạn đã chi tiêu và chưa trả được trong kỳ sao kê đó.