4 kiểu bạn bè sẽ khiến bạn nghèo đi

Bạn bè ảnh hưởng nhiều hơn bạn nghĩ, nhất là chuyện tiền bạc. Có những nhóm bạn chơi thì vui, nhưng nếu không để ý, bạn sẽ bị kéo theo cách tiêu xài của họ. Dần dần, kế hoạch tiết kiệm và tích lũy của bạn có thể trật khỏi đường ray lúc nào không hay.

1. Nhóm “sống hôm nay, mai tính sau”

Đây là những người coi chuyện tiền bạc như gió thoảng mây bay. Rủ đi đâu cũng gật đầu, miễn vui là được, còn ví thì lúc nào cũng trong trạng thái báo động. Họ thường xuyên gợi ý những buổi tụ tập sang chảnh: nhà hàng rooftop, quán bar, những buổi du lịch phút chót.

Chiêu “tự an ủi” quen thuộc: “Thôi kệ, tiền kiếm được để tiêu, mai tính sau!”.

Nghe thì hào sảng, nhưng cái giá phải trả là chẳng bao giờ có khoản tích lũy nghiêm túc. Chơi cùng nhóm này, bạn dễ bị cuốn vào vòng xoáy “cứ tiêu cho đã, không nghĩ về ngày mai” và quên mất kế hoạch tài chính cá nhân.

2. Nhóm “nói xấu tiết kiệm, chê quê đầu tư”

Kiểu bạn này thường gắn mác “quê mùa” cho bất cứ ai chọn cách quản lý tài chính an toàn.

Gửi tiết kiệm? “Ôi, lãi suất chẳng được bao nhiêu, phí thời gian”. Mua vàng, mua đất? “Cổ hủ, chẳng chịu bắt kịp thời đại”. Thay vào đó, họ thường tung hô những kênh rủi ro cao như coin, chứng khoán “đánh nhanh thắng nhanh”, nhưng cũng chẳng mấy ai chia sẻ lúc mất trắng.

Vấn đề là nếu bạn bị ảnh hưởng, dễ bỏ qua những khoản đầu tư bền vững để chạy theo những trào lưu nóng sốt. Và thường thì, kết quả là “đu đỉnh tập thể”.

3. Nhóm “hào phóng bằng tiền của người khác”

Điểm nhận diện dễ thấy nhất: họ không ngại gọi đồ ăn, không ngại tham gia mọi cuộc vui, nhưng đến lúc thanh toán lại là người chậm trễ nhất. “Mày trả trước đi, mai tao chuyển” - nhưng “mai” có thể là… vô tận.

Quan điểm của họ: bạn bè thân thiết thì không cần tính toán tiền bạc. Nghe qua thì tình cảm, nhưng thực tế bạn chính là “ngân hàng mini” bất đắc dĩ. Vài lần thì không sao, nhưng lâu dài sẽ tạo gánh nặng cho cả tình bạn lẫn ví tiền của bạn.

4. Nhóm “so sánh thành tích tiêu tiền”

Ở nhóm này, tiêu tiền không chỉ để thỏa mãn nhu cầu mà còn là cuộc thi ngầm để khẳng định vị thế. Bạn vừa mua điện thoại mới, họ sẽ khoe vừa đặt phiên bản xịn hơn gấp đôi. Bạn định đi du lịch trong nước, họ lập tức chốt đơn tour châu Âu.

Nguy hiểm nhất là hiệu ứng tâm lý so sánh: bạn dễ thấy mình “tụt hậu” nếu không theo kịp. Từ đó, chi tiêu ngày càng tốn chỉ để giữ hình ảnh, mà chẳng liên quan gì đến khả năng tài chính thực sự.

Tiền nong là chuyện cá nhân, nhưng bạn bè vẫn có tác động rất lớn. Một nhóm bạn tốt sẽ cùng nhau tôn trọng lựa chọn tài chính, thậm chí còn khuyến khích nhau tiết kiệm và đầu tư. Ngược lại, nếu thường xuyên bị cuốn vào những kiểu bạn bè tiêu cực, ví của bạn khó mà đầy lên được.