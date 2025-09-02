Tài sản 3 cha con bầu Hiển đạt 7.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi từ đầu năm

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 29/8, cổ phiếu SHS của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội có giá là 29.200 đồng/cp, tăng 35,81% so với đầu tháng.



Kết phiên giao dịch ngày 29/8, cổ phiếu SHB cũng tăng﻿ lên mức 18.800 đồng/cp và tăng 22,08% so với đầu tháng.﻿

Với diễn biến của 2 cổ phiếu trên, tài sản của 3 cha con ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), Chủ tịch HĐQT của SHB tăng mạnh.



Cụ thể, ông Hiển đang sở hữu hơn 110,8 triệu cổ phiếu SHB và 4,4 triệu cổ phiếu SHS, trị giá khoảng 2.211 tỷ đồng, tăng 410 tỷ đồng so với đầu tháng, tương đương tăng 18,57%.

2 con trai bầu Hiển.

Con trai lớn của ông Hiển - Đỗ Quang Vinh hiện đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB. Đồng thời, ông là Chủ tịch CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). Ông Vinh sở hữu 112,3 triệu cổ phiếu SHB và 12,5 triệu cổ phiếu SHS, trị giá khoảng 2.476 tỷ đồng.



Con tri thứ hai của ông Hiển - Đỗ Vinh Quang, đang là Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội FC và sở hữu 119 triệu cổ phiếu SHB, trị giá 2.237 tỷ đồng.﻿

Hiện nay, số lượng cổ phiếu SHB do T&T và gia đình bầu Hiển nắm giữ khoảng 803 triệu cổ phiếu, tương ứng 20% cổ phần của ngân hàng này.

Ước tính, tổng tài sản 3 bố con gia đình bầu Hiển trực tiếp nắm giữ đạt ﻿7.000 tỷ đồng, tăng hơn 100% so năm 2024 (năm 2024 khoảng 3.300 tỷ đồng).