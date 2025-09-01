Chủ nhà khóc ròng: Rao bán nhà mặt đường cả năm nhưng vẫn ế, chỉ vì một chi tiết nhỏ ít ai ngờ

Theo chủ nhà, điều khiến căn nhà kén khách không phải diện tích, không phải giấy tờ pháp lý, mà nằm ở vị trí… ngay ngã ba đường.

Vì sao nhà ở ngã ba thường bị ép giá?

Nhiều người cho rằng, ngôi nhà đặt ngay chỗ “mũi tên” hay “dòng xe đâm thẳng vào cửa” thường bị coi là có phong thủy xấu, dễ mang lại điều không may cho gia chủ. Dù quan điểm này mang tính niềm tin nhiều hơn là thực tế, nhưng tâm lý chung của người mua lại rất nhạy cảm, khiến giá bán của loại nhà này thường thấp hơn đáng kể so với những căn lân cận.

Ngoài yếu tố tâm lý, sự bất tiện trong sinh hoạt cũng là nguyên nhân. Nhà ở ngã ba thường hứng trọn bụi bặm, tiếng ồn từ xe cộ, cửa nhà dễ bị ánh đèn pha chiếu thẳng vào mỗi tối, việc ra vào cũng kém an toàn hơn do ngay điểm giao cắt… Những bất lợi này khiến nhiều người mua e ngại, đặc biệt khi họ tìm nhà để ở lâu dài, coi đó là nơi gắn bó nhiều năm.

Không ít người thừa nhận họ ưng ý căn nhà ở hầu hết các khía cạnh: Diện tích phù hợp, vị trí thuận lợi, giá rẻ hơn nhiều so với thị trường. Thế nhưng, khi đứng trước quyết định xuống tiền, sự lấn cấn về phong thủy và lo ngại về an toàn giao thông khiến họ dừng lại.

Thực tế, khi mua nhà, giá cả chỉ là một yếu tố. Người mua thường cân nhắc tổng thể: Môi trường sống, sự an toàn, sự yên tâm về tinh thần. Chính vì vậy, dù rẻ hơn đáng kể so với mặt bằng chung, những căn nhà ở ngã ba đường vẫn khiến nhiều người băn khoăn, khó đi đến quyết định xuống tiền.

Lợi ích nếu chấp nhận mua

Tuy nhiên, nhà ở ngã ba không hẳn chỉ toàn bất lợi. Với những người mua để kinh doanh, vị trí này lại mang tính đắc địa: Ba mặt thoáng, dễ gây chú ý, lượng xe cộ qua lại lớn. Các ngành hàng dịch vụ, ăn uống, cửa tiệm nhỏ lẻ hoàn toàn có thể khai thác lợi thế này để thu hút khách.

Ngoài ra, vì giá bị định thấp hơn, người mua đầu tư dài hạn hoặc cho thuê lại thường có cơ hội hưởng lợi nhuận tốt hơn. Một số người ít đặt nặng yếu tố phong thủy còn coi đây là cơ hội giúp họ sở hữu nhà phố ở vị trí trung tâm với chi phí dễ chịu hơn.

Có thể thấy, nhà ở ngã ba đường vừa có những điểm trừ khó tránh, vừa ẩn chứa những lợi thế riêng. Việc coi đó là rào cản hay cơ hội, lựa chọn hay né tránh, cuối cùng vẫn phụ thuộc vào quan điểm, niềm tin và nhu cầu thực tế của mỗi người.