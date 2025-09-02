Giá vàng hôm nay 2/9: Thế giới, trong nước đạt đỉnh

Giá vàng hôm nay tiếp tục trụ vững trên ngưỡng cao trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về kinh tế Mỹ, lạm phát gia tăng và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất từ đầu tháng 9 tới.

Giá USD hạ nhiệt cũng hỗ trợ đà đi lên của giá vàng. Chỉ số đồng USD (DXY) trên thị trường quốc tế đang ở mức 97,7 điểm, rớt khỏi mốc 98 điểm và tiếp tục xu hướng đi xuống trong khoảng 1 tuần qua.

Trong tuần này, dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp được công bố vào thứ Sáu sẽ cho thấy cả rủi ro lẫn cơ hội lớn nhất đối với vàng. Các nhà phân tích cho rằng, dữ liệu thị trường lao động yếu kém sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng tăng cao, vì nó sẽ củng cố chu kỳ nới lỏng mới của Fed.

"Nếu báo cáo việc làm tháng Tám cho thấy tình hình tuyển dụng vẫn yếu và thị trường việc làm đang có dấu hiệu chững lại, thì khả năng cắt giảm lãi suất trong quyết định tháng Chín của Fed có thể sẽ được củng cố", Bill Adams, Chuyên gia Kinh tế trưởng của Comerica Bank, nhận định.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng trụ vững trên ngưỡng cao. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 2/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua. Đây là ngưỡng giá đắt nhất từ trước đến nay.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 122,5 - 125,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua. Đây cũng là đỉnh lịch sử của vàng nhẫn.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.475 USD/ounce, tăng 20 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.476 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy, sau một tuần tăng giá mạnh mẽ, tâm lý lạc quan đang chiếm lĩnh thị trường vàng. Cả giới chuyên gia (Wall Street) và nhà đầu tư cá nhân (Main Street) đều dự đoán kim loại quý này sẽ tiếp tục tăng giá.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cho rằng kim loại quý này đã có một tuần tăng trưởng ấn tượng, với hai phiên tăng mạnh vào thứ Sáu tuần trước và thứ Ba vừa qua, trước khi vượt qua ngưỡng 3.400 USD vào thứ Năm.

Vàng đã tạo ra một mô hình tăng giá rõ rệt và củng cố trước kỳ nghỉ cuối tuần. Qua đó cho thấy, vàng đã tích lũy đủ sức mạnh để tiếp tục đà đi lên. Mục tiêu tiếp theo của giá vàng cần chinh phục là 3.439 USD (đỉnh tháng 7) và sau đó là 3.451 USD (đỉnh tháng 6).

Theo Colombo, động lực mới sẽ xuất hiện trong mùa thu này là sự trở lại của các nhà đầu tư phương Tây. Trong đợt tăng giá đầu năm 2024, đà tăng chủ yếu được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư châu Á và ngân hàng trung ương, trong khi các nhà đầu tư phương Tây vẫn còn do dự. Giờ đây, họ bắt đầu tham gia. Dòng tiền từ các quỹ ETF sẽ là động lực lớn cho thị trường vàng trong những tháng cuối năm.