Giá vàng hôm nay 1/9: Thế giới tiếp tục tăng, trong nước vẫn trên đỉnh

Giá vàng tiếp tục tăng do được hỗ trợ bởi sự suy yếu kéo dài của đồng USD và những kỳ vọng ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Giới đầu tư kỳ vọng kim loại quý sẽ hưởng lợi khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu có thể hạ lãi suất ngay tháng 9, trong bối cảnh kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại và lạm phát tiềm ẩn rủi ro. Đồng thời, dòng tiền cũng tiếp tục chọn vàng như kênh đầu tư an toàn khi giá vượt vùng tâm lý 3.400 USD/ounce.

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh hoạ).

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Vàng miếng trong nước đang ở mốc 130,6 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với hôm qua do đang trong kỳ nghỉ lễ nhưng vẫn ở mức cao kỷ lục chưa từng có. Chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới hiện đã lên tới hơn 20 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, lúc 6h ngày 1/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 129,1 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC sáng nay được niêm yết ở mức 122,5-125,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới đóng cửa tuần giao dịch ở ngưỡng 3.449 USD/ounce (tương đương khoảng 110,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới 20,4 triệu đồng/lượng. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.443 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Khảo sát của Kitco về xu hướng tuần tới cho thấy cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đồng loạt dự báo giá vàng tăng tiếp.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 14 chuyên gia phân tích tham gia trả lời, trong đó có tới 86% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; không ai nhận định giá vàng giảm và 14% còn lại dự báo giá vàng đi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 179 nhà đầu tư tham gia trả lời. Trong đó, cũng có tới 68% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, 17% dự báo giá vàng giảm và 16% còn lại nhận định giá vàng đi ngang.

Các chuyên gia lạc quan về giá vàng nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất tháng 9, sau phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm 22/8.

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, dự báo giá tuần này dao động quanh 3.400-3.430 USD. Theo chuyên gia, nếu vàng vượt vùng kháng cự trên 3.430 USD, thị trường có thể trở lại xu hướng tăng sau nhiều tháng giằng co. Tuy nhiên, những rủi ro vẫn hiện hữu khi khả năng điều chỉnh về vùng 3.300 - 3.315 USD chưa bị loại bỏ.

Ở kịch bản giảm, ông Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management cho rằng giá vàng tuần này có thể đi lùi khi đang gần vùng đỉnh 3.450 USD. Tuy nhiên, đây chỉ là điều chỉnh ngắn hạn, không phải một đợt giảm mạnh.

Theo ông Adrian, lực mua đang quay trở lại. Các chất xúc tác như quyết định hạ lãi suất của Fed tháng này hay cú sụt giảm trên thị trường chứng khoán có thể là yếu tố để thanh khoản bứt phá.