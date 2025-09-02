Bỏ 1 tỷ đồng mua vàng từ đầu năm, đến nay có lãi bao nhiêu?

Thời điểm đầu năm 2025, giá vàng miếng SJC niêm yết quanh mức 82–84 triệu đồng/lượng (giá mua – bán), còn vàng nhẫn trơn 9999 cũng dao động khoảng 83–84 triệu đồng/lượng. Đến ngày 2/9, giá vàng đã bứt phá lên vùng 129,1–130,6 triệu đồng/lượng với SJC và 124,5–127,5 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn, cao nhất trong lịch sử. Đây là mức tăng mạnh mẽ trong vòng 8 tháng, vượt xa tốc độ sinh lời của nhiều kênh đầu tư khác.

Giả sử một nhà đầu tư có trong tay 1 tỷ đồng và chọn mua vàng miếng SJC đầu năm ở mức giá bình quân khoảng 84 triệu đồng/lượng. Số tiền này giúp sở hữu khoảng 11,9 lượng vàng. Đến ngày 2/9, nếu bán ra với giá 129,1 triệu đồng/lượng, tổng giá trị thu về xấp xỉ 1,54 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau chưa đầy 9 tháng, khoản đầu tư đã mang về lợi nhuận khoảng 540 triệu đồng, tức tăng trưởng hơn 50%.

Trong khi đó, nếu cùng số tiền 1 tỷ đồng được dùng để mua vàng nhẫn trơn ở mức giá bình quân khoảng 84 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư sở hữu được khoảng 11,9 lượng vàng. Khi bán ra vào ngày 2/9 với giá 124,5 triệu đồng/lượng, tổng giá trị đạt gần 1,48 tỷ đồng. Lợi nhuận thu về khoảng 480 triệu đồng, tương đương mức tăng 48%.

Như vậy, với kịch bản đầu tư từ đầu năm, vàng miếng SJC mang lại mức sinh lời cao hơn một chút so với vàng nhẫn. Điều này trái ngược với xu hướng những năm trước, khi vàng nhẫn thường bám sát giá thế giới và cho tỷ suất lợi nhuận tốt hơn. Nguyên nhân nằm ở việc biên độ chênh lệch giữa giá mua và bán vàng SJC ngày càng được nới rộng, cùng với tâm lý săn tìm vàng thương hiệu khiến giá SJC tăng mạnh hơn trong giai đoạn vừa qua.

Nếu so với lãi suất tiết kiệm ngân hàng khoảng 5–6%/năm (tương đương 50–60 triệu đồng cho khoản vốn 1 tỷ đồng), thì rõ ràng, mức lãi từ vàng trong 8 tháng đã vượt gấp 10 lần. Đây là minh chứng cho thấy sức hấp dẫn vượt trội của vàng trong vài năm gần đây.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vàng tăng nóng cũng kéo theo rủi ro. Người mua vào khi giá liên tục lập kỷ lục có thể đối diện nguy cơ "đu đỉnh" nếu thị trường điều chỉnh. Bài toán lãi lỗ vì vậy không chỉ phụ thuộc vào xu hướng chung, mà còn nằm ở thời điểm tham gia và chiến lược nắm giữ của từng nhà đầu tư.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng những ngày gần đây cũng đã bất ngờ tăng mạnh mẽ và có thời điểm vượt mốc 3.500 USD/ounce, trước triển vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất ngày một rõ ràng hơn.