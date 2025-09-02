Mua ngay hay chờ đợi: Câu chuyện “càng chờ giá càng tăng” của khách mua chung cư Hà Nội

Trước Tết, anh Minh có kế hoạch mua một căn hộ chung cư tầm trung để ổn định chỗ ở cho gia đình nhỏ. Thời điểm đó, mặt bằng giá sơ cấp tại Hà Nội dao động khoảng 55–65 triệu đồng/m2, nhiều căn hộ cũ trên thị trường thứ cấp cũng được rao bán quanh ngưỡng 4–4,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi nghe tin một số dự án lớn chuẩn bị mở bán sau Tết, anh quyết định tạm dừng, với hy vọng sẽ có thêm nhiều lựa chọn mới, kèm chính sách bán hàng cạnh tranh.

“Tôi nghĩ rằng dự án mới có thể đưa ra mức giá không quá chênh lệch, hoặc có ưu đãi để dễ tiếp cận hơn. Thế nên, tôi cố gắng chờ thêm,” anh Minh chia sẻ.

Thế nhưng, khi thông tin rò rỉ về giá bán xuất hiện, con số đưa ra lên tới 70–80 triệu đồng/m2, vượt xa ngân sách ban đầu. Không thể với tới dự án mới, anh quay lại tìm những căn hộ đã xem trước đó thì bất ngờ nhận ra mức giá cũng không còn như xưa. “Chỉ sau 1–2 tháng, những căn 4,2 tỷ đã thành 4,5 tỷ. Mỗi lần chần chừ, lại mất thêm vài trăm triệu đồng”, anh Minh thở dài.

Tình huống của anh Minh không phải cá biệt. Thị trường chung cư Hà Nội đang chứng kiến tình trạng nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu ở thực vẫn rất lớn. Theo CBRE, giá bán sơ cấp trung bình trong quý II/2025 đã chạm mức 79 triệu đồng/m², cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Cung khan hiếm, cầu lại tăng, đặc biệt vào thời điểm sinh viên nhập học, nhiều gia đình ở tỉnh lên Hà Nội tìm mua căn hộ cho con học đại học. Cùng lúc, một bộ phận lớn khách hàng trẻ tuổi muốn “an cư trước khi giá leo thang thêm” đã đổ dồn nhu cầu vào thị trường.

Trong bối cảnh này, nỗi lo lớn nhất của người mua là “không mua nổi” nếu chần chừ quá lâu. Tâm lý lưỡng lự của anh Minh là hình ảnh phản chiếu của nhiều gia đình trẻ tại Hà Nội: mong muốn có một nơi ở ổn định, nhưng lại giằng xé giữa khả năng tài chính và tốc độ tăng giá của thị trường.

“Chỉ muốn có một căn hộ vừa túi tiền để an cư, nhưng giá cứ nhích dần từng tháng, nghĩ đến mà đau cả đầu,” anh Minh nói.

Câu chuyện này cũng là lời nhắc cho những người đang cân nhắc mua nhà: thị trường không phải lúc nào cũng chờ đợi, và việc tính toán quá lâu đôi khi lại khiến chi phí đội lên nhiều hơn dự kiến. Trong giai đoạn giá liên tục thiết lập mặt bằng mới, điều quan trọng nhất vẫn là xác định rõ ngân sách, tìm căn hộ phù hợp và ra quyết định kịp thời, thay vì nuôi hy vọng chờ đợi một mức giá rẻ hơn – vốn rất khó xảy ra trong bối cảnh hiện nay.