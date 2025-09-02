Chứng khoán ra sao sau kỳ nghỉ lễ 2/9?

Nhiều biến số sau kỳ nghỉ lễ

Tháng 8, thị trường chứng khoán ghi nhận 4 tuần liên tiếp tăng điểm, dù có sự phân hóa mạnh ở tuần cuối cùng. VN-Index kết thúc tháng tại 1.682,2 điểm, tăng 11,96% so với tháng 7. Đây là mức tăng trưởng nổi bật, phản ánh dòng tiền mạnh mẽ và tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư.

Nhóm chứng khoán dẫn dắt đà tăng khi thanh khoản thị trường liên tục lập kỷ lục. Ngân hàng cũng nổi bật nhờ tín dụng tăng trưởng cao, định giá còn hấp dẫn và kỳ vọng nâng hạng thị trường. Bất động sản, cảng biển, bảo hiểm, bán lẻ và thép cũng đồng loạt tăng giá.

Ngược lại, một số nhóm ngành như dệt may, khu công nghiệp và công nghệ - viễn thông lại giảm điểm trong tháng. Thanh khoản thị trường lập kỷ lục mới, với khối lượng giao dịch trên HoSE đạt 35 tỷ cổ phiếu, tăng 12,4% so với tháng 7, tương đương trung bình 1,67 tỷ cổ phiếu mỗi phiên.

Điểm trừ lớn nhất là việc khối ngoại bán ròng đột biến , với giá trị lên tới 42.199 tỷ đồng trên HoSE - mức cao kỷ lục trong nhiều năm.

VN-Index tiếp tục dẫn đầu đà tăng trưởng so với thị trường chứng khoán thế giới và các kênh đầu tư khác

Kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, ngày mai (3/9), thị trường chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch. Ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân, Công ty Chứng khoán Yuanta - dự báo, nhiều biến số sẽ tác động đến thị trường trong tháng 9. Dù vậy, nhà đầu tư đang lạc quan với thị trường chứng khoán trong ngắn hạn. VN-Index tiếp tục dẫn dắt đà tăng trưởng so với chứng khoán thế giới và các kênh đầu tư khác.

Một trong những động lực lớn duy trì đà tăng của chứng khoán là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 17/9/2025, với xác suất 87,6%. Những phát biểu gần đây cho thấy Fed ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng và việc làm, từ đó củng cố niềm tin thị trường.

Việc giảm lãi suất của Fed luôn có tác động tích cực đến chứng khoán trong dài hạn, miễn là kinh tế Mỹ không rơi vào suy thoái. Thêm vào đó, hầu hết ngân hàng trung ương trên thế giới cũng đã cắt giảm lãi suất, tạo động lực cho xu hướng tăng của chứng khoán toàn cầu, ít nhất đến khi lạm phát quay trở lại trong năm 2026.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý khác là khối ngoại đã bán ròng kỷ lục hơn 42.000 tỷ đồng trong tháng 8/2025, trong đó riêng VIC chiếm trên 30%. Không chỉ bất động sản, khối ngoại còn bán mạnh chứng khoán nhóm tài chính, với các mã nổi bật như VPB, SSI, CTG, VCB.

Tỷ lệ sở hữu của khối ngoại đã giảm xuống dưới 15% – mức thấp nhất trong 5 năm qua. Tính từ đầu năm, khối ngoại đã bán ròng 78.000 tỷ đồng. Ngược lại, tổ chức trong nước lại mua ròng gần 9.450 tỷ đồng.

Kỳ vọng thị trường nâng hạng

Ông Đào Hồng Dương - Giám đốc phân tích ngành và cổ phiếu, Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) - cho rằng, trong ngắn hạn, thị trường sẽ đón nhận một số thông tin có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Trước hết là quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại cuộc họp ngày 17/9 tới, diễn biến tỷ giá sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố bán kỳ hạn 180 ngày có hủy ngang với giá trần 26.550 VNĐ/USD.

Ông Dương cho rằng, nếu Fed hạ lãi suất , thị trường sẽ phản ứng rất tích cực. Ngược lại, nếu Fed không cắt giảm, tâm lý nhà đầu tư cũng sẽ không bị tác động tiêu cực hơn nữa. Hai yếu tố này được kỳ vọng sẽ ảnh hưởng tích cực hoặc khó gây ra cú sốc mới.

Đáng chú ý, cuối tháng 9, đầu tháng 10, Financial Times Stock Exchange Group (FTSE) dự kiến công bố kết quả xem xét nâng hạng thị trường Việt Nam.

FTSE dự kiến công bố kết quả xem xét nâng hạng thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam khả quan, thặng dư thương mại trên 10 tỷ USD, dù đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chững lại.

Về chính sách trong nước, ông Dương nhận định lộ trình giảm lãi suất của Fed trong năm nay sẽ ảnh hưởng lớn đến dư địa chính sách tiền tệ Việt Nam. Với mục tiêu tăng trưởng GDP 8%, Ngân hàng Nhà nước đã cho thấy sự linh hoạt trong điều hành, thể hiện qua mức tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm đạt 9,9%.

Tuy vậy, vẫn tồn tại giới hạn về lạm phát và tỷ giá . Lạm phát chưa đáng lo, nhưng tỷ giá từng tăng nóng trong tháng 4-5. Nếu Fed chính thức hạ 0,25 điểm %, Việt Nam có thể hưởng lợi kép: kỳ vọng dư địa nới lỏng tiền tệ trong những tháng cuối năm và sự ổn định của tỷ giá quanh ngưỡng 26.550 VNĐ/USD.

Ông Dương gợi ý 6 nhóm ngành đáng chú ý: Ngân hàng, tài nguyên cơ bản, hàng và dịch vụ công nghiệp, dịch vụ tài chính, công nghệ thông tin và bán lẻ. Trong đó, HPG là cổ phiếu nổi bật ở ngành tài nguyên cơ bản, còn nhóm công nghiệp tập trung vào thiết bị điện, cảng biển và vận tải biển.

Đối với dịch vụ tài chính, nhóm chứng khoán được đánh giá cao nhờ môi trường kinh doanh đang thuận lợi. Ngành bán lẻ được kỳ vọng tăng tốc trong 2 quý cuối năm. Công nghệ thông tin, với mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 18-20% so với 2024 và định giá ở vùng hấp dẫn, cũng là ngành ưu tiên, đặc biệt nếu Việt Nam được FTSE nâng hạng.