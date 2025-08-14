Gen Z dám “tất tay”, làm đủ nghề, khéo dùng đòn bẩy tài chính phục vụ đam mê

Từng viral trên MXH với loạt video chia sẻ cuộc sống du học cùng quan điểm, góc nhìn về mọi thứ trong cuộc sống. nhưng gần đây, nhiều người lại khá thắc mắc khi thấy A Flying Andrew (tên thật: Đức Anh) bén duyên với nhiều lĩnh vực khác. Từ quay phim, đạo diễn hình ảnh tới cả khởi nghiệp, dường như lĩnh vực nào, anh chàng "bay bổng" này cũng không ngại thử sức.

Xuất hiện với vai trò khách mời trong tập mới nhất của The Money Manifest - Chuỗi Postcast do BIDV phối hợp cùng Kenh14.vn thực hiện, Đức Anh lần đầu chia sẻ về những hành trình đã qua, cũng như giấc mơ tự do tài chính.

Làm nhiều nghề để kiếm tiền, không tiêu linh tinh nhưng lại mạnh dạn "tất tay" cho đam mê nghề nghiệp

Đức Anh luôn chủ động thử sức ở nhiều lĩnh vực để tìm ra cách kiếm tiền phù hợp với đam mê. Từ đạo diễn thời trang, sản xuất hình ảnh, vận hành không gian triển lãm nghệ thuật miễn phí cho nghệ sĩ, tới khởi nghiệp với nhiều startup khác nhau, anh xem mỗi trải nghiệm là một "mảnh ghép" để hoàn thiện bức tranh tự do tài chính của bản thân.

Bước ngoặt đến từ những năm du học ở Mỹ và Pháp, khi Đức Anh vừa học vừa làm để trang trải sinh hoạt phí, đồng thời đầu tư cho thiết bị quay phim - công cụ gắn liền với nghề nghiệp sau này.

Cậu bạn thừa nhận: "Tôi sống tiết kiệm ở một số mảng nhưng nếu cần phải đầu tư thì tôi sẽ tất tay chứ thường thì ít tiêu linh tinh nhỏ lẻ" .

Quan điểm chi tiêu của Đức Anh rất rõ ràng: Tối giản những khoản không cần thiết để dành tiền, gom vốn cho các mục tiêu lớn, đặc biệt là những khoản chi giúp gia tăng năng lực nghề nghiệp. Với Đức Anh, đầu tư không chỉ là bỏ tiền vào thị trường hay sản phẩm tài chính, mà còn là rót vốn cho những dự án nghệ thuật và cộng đồng, dù đôi khi lợi nhuận không đến ngay lập tức.

Đức Anh lý giải: "Nhiều người hay nghĩ là làm cái gì nó phải ra tiền ngay nhưng mà tôi lại nghĩ muốn kiếm ra tiền thì nó là giai đoạn về sau rồi" .

Chính tầm nhìn dài hạn và sự kiên nhẫn này đã giúp Đức Anh xây dựng được một hệ sinh thái vừa tạo giá trị cho cộng đồng, vừa mang lại khách hàng và cơ hội kiếm tiền cho bản thân.

Không ngại dùng đòn bẩy tài chính trên hành trình chinh phục mục tiêu "tự do tài chính"

Song song với việc quản lý chi tiêu chặt chẽ, Đức Anh cũng không ngại áp dụng đòn bẩy tài chính để thúc đẩy kế hoạch kinh doanh và đầu tư. Thay vì giữ tiền "nằm yên" trong tài khoản, Đức Anh linh hoạt tận dụng các công cụ như thẻ tín dụng để tối ưu dòng tiền.

Cậu bạn tiết lộ: "Tôi đang dùng thẻ tín dụng BIDV Visa CashBack Online thì có thể hoàn tiền lên đến 6% đối với những hóa đơn online. Nếu mà cần trả góp mua sắm tại những địa điểm liên kết với BIDV thì có thể nhận lãi suất 0%" .

Với những dự án đòi hỏi vốn lớn như mua máy quay, ống kính hay thiết bị sản xuất, Đức Anh ưu tiên mua trả góp để vừa có thể vận hành công việc ngay, vừa giữ được nguồn vốn lưu động cho các hạng mục khác.

"Nếu biết cân đối mọi thứ thì khả năng thành công sẽ cao hơn so với không biết gì… Mình sợ sệt và mình cứ giữ cái tiền đấy cho mình thì nó không phát triển được" - Đức Anh chia sẻ.

Tuy nhiên, dùng đòn bẩy tài chính cũng cần có bí quyết. Đức Anh nhấn mạnh tính kỷ luật là điều bắt buộc và quan trọng nhất khi sử dụng thẻ tín dụng. Sau đó là chọn thẻ và hạn mức phù hợp với nhu cầu chi tiêu, tránh rơi vào tình trạng "quẹt thẻ vô tội vạ" dẫn đến nợ xấu.

Cuối cùng, Đức Anh khẳng định dùng thẻ tín dụng không phải là con dao hai lưỡi nếu được dùng đúng cách. Nó giúp mở rộng quy mô công việc, tăng tốc trên hành trình chinh phục tự do tài chính - Điều mà Đức Anh định nghĩa đơn giản là đạt sự cân bằng giữa nhu cầu chi tiêu và khả năng kiếm tiền.

