Chàng trai “mê xe” và hành trình đi tìm đáp án cho câu hỏi: Làm sao có tiền mua xe?

Không phải tự nhiên mà người ta lại thường nói: "Đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn, chỉ có đồ chơi của họ là lớn lên mà thôi".

Ngày xưa còn bé thì mê chơi game… free, "nghiện" lắp lego hay sưu tầm mô hình siêu xe, đến lúc trưởng thành, kiếm được tiền rồi, anh em mới bắt đầu chi mạnh tay cho đam mê thuở nhỏ: Chi bộn tiền mua vật phẩm, tích góp tậu "4 bánh",... là chuyện chẳng còn lạ gì nữa rồi. Đồ chơi của cánh mày râu lớn lên chính là theo nghĩa đó.

Và Tùng Phạm - Nhà sáng tạo nội dung, đồng thời là khách mời trong tập mới nhất của The Money Manifest, postcast do BIDV phối hợp cùng Kenh14.vn thực hiện, cũng không phải là ngoại lệ.

Đam mê xe cộ giúp cuộc sống có thêm mục tiêu, thêm ý nghĩa và thêm niềm vui

Tùng Phạm bắt đầu hành trình với “thế giới xe cộ” từ khá sớm, nhưng không phải với ô tô mà là một chiếc… xe máy đắt hơn cả ô tô.

“Chiếc xe đầu tiên mình nhớ nhất là một chiếc xe máy. Hồi đấy, nó đắt hơn một vài cái ô tô sau này mình mua” - Tùng kể.

Là một người làm sáng tạo nội dung từ khá sớm, khi công việc này còn chưa "hot" như bây giờ, từng có thời Tùng Phạm kiếm tiền và tiết kiệm được khá tốt. Tuy nhiên, có những thời điểm, nhìn tiền tiết kiệm tăng lên trong tài khoản nhưng Tùng lại chẳng thấy vui, nói chính xác hơn là chẳng có cảm giác gì.

Đó là khoảnh khắc chàng trai này nhận ra mình cần phải tìm được 1 mục tiêu, cũng là động lực để làm việc kiếm tiền. Câu trả lời anh tìm dược là "phải mua thứ gì đó mình thích", cụ thể hơn, chính là ô tô!

Đối với Tùng, mỗi chiếc xe không đơn thuần là phương tiện di chuyển mà còn là một phần thưởng cho bản thân, một công cụ tạo dựng các mối quan hệ và thậm chí là một yếu tố giúp kết nối với công việc.

"Có những người từ hồi đấy đến giờ vẫn là bạn và thậm chí là business partner với mình luôn. Đó là thứ mà mình nhận được từ một chiếc xe" .

Thế nhưng, niềm đam mê này cũng không tránh khỏi những bài học đắt giá. Có giai đoạn, anh từng sở hữu đến… 4 chiếc xe cùng lúc, chỉ vì một xe mang đi sửa mà không chờ được nên… mua luôn cái khác để đi. Vài lần như vậy, Tùng nhận ra nếu không kiểm soát tốt thì xe cộ sẽ trở thành tiêu sản.

Tư duy tiêu tiền của Tùng cũng nhờ thế mà dần thay đổi. Từ những mẫu sedan gầm thấp với kiểu dáng thể thao, giờ đây anh hướng đến những chiếc bán tải gầm cao, tiện dụng, phục vụ được cả công việc lẫn gia đình.

"Bây giờ, tôi thích một chiếc xe rộng rãi, gầm cao, chở nhiều đồ. Không cần quá mạnh, nhưng phải đủ để mình phấn khích khi cần" .

Dùng đòn bẩy tài chính để theo đuổi đam mê, nên không?

Không phủ nhận tình yêu với xe, nhưng sau khi lập gia đình, cũng có lúc Tùng ưu tiên đi taxi hơn là tự ngồi sau vô lăng, vì lái xe trong thành phố lúc tắc đường, lúc bãi đậu xe kín chỗ,... nhiều khi cũng mệt.

Tuy nhiên nếu nói riêng về việc mua xe để phục vụ công việc, quan điểm của nhà sáng tạo nội dung này lại có phần thay đổi. Tùng không ngại chi tiền, hay thậm chí là vay tiền để mua xe nếu chiếc xe có khả năng sinh lời.

"Tôi sẽ sẵn sàng vay để mua một chiếc xe bán tải phục vụ công việc. Khi nó sinh ra tiền, thì coi như "nó" tự kiếm tiền trả cho nó rồi, tôi không phải suy nghĩ quá nhiều" - Tùng giải thích.

Sau đó, anh cũng chia sẻ bản thân từng nghiên cứu kỹ các lựa chọn vay mua xe và đánh giá cao các gói vay từ BIDV vì sự linh hoạt, thiết thực và tối ưu.

"BIDV có những sản phẩm mà bạn có thể vay đến 100% giá trị chiếc xe, lãi suất chỉ từ 6.5% đến 10%. Đây là chi phí cơ hội rất tốt đối với tôi. Không chỉ vậy, thời hạn vay lên tới 84 tháng (7 năm) cũng là một điểm cộng lớn… Không có lý do gì để không vay trả góp, vì bạn đang thuê người khác làm việc cho mình. Việc trả thẳng một chiếc xe không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất, trả góp đôi khi cũng là một phương án hay, miễn là các bạn tính kỹ tài chính của mình" .