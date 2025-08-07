Chốt phiên giao dịch chiều nay, VN-Index tăng 8,1 điểm, tương đương 0,51%, lên 1.581,81 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 1,7 tỷ đơn vị, giá trị 44.159,5 tỷ đồng, tăng 24% về khối lượng và 13% về giá trị so với phiên hôm qua.

Trong đó, ba cái tên HPG, TPB và VPB là động lực chính và đóng góp tổng cộng hơn 7 điểm tích cực cho VN-Index. Cụ thể, cổ phiếu HPG tăng mạnh 5,2% lên 28.500 đồng, mức cao nhất trong hơn 3 năm qua, khớp lệnh cao nhất toàn thị trường với hơn 139,1 triệu đơn vị.

Cặp đôi ngân hàng TPB và VPB từ mức tăng 2-3% cuối phiên sáng đã đều tăng kịch trần lên lần lượt 19.450 đồng và 28.950 đồng, khớp lệnh đều rất cao, với TPB khớp 73,6 triệu đơn vị và VPB khớp 62,5 triệu đơn vị. Theo sau là hai mã BID và GVR khi tăng trên dưới 2,5%.

VN-Index tăng phiên thứ tư liên tiếp.

Trong phiên giao dịch hôm nay, nhóm bất động sản có dấu hiệu hồi phục, với DIG, DXG, PDR đồng loạt tăng hơn 2%, CEO tăng mạnh 5,31%. Tuy nhiên, các mã vốn hóa lớn như VHM và VIC lại giảm do vẫn chịu áp lực bán, khiến đà hồi phục chưa lan tỏa toàn ngành.

Dòng tiền cũng bắt đầu quay lại nhóm cổ phiếu thuộc ngành công nghiệp và thép. CII tăng trần 6,69%, HPG tăng hơn 4%, các mã như VCG, LCG, HAH đều tăng trên 1%. Đây là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội ở những nhóm có nền tảng cơ bản vững và chưa tăng mạnh thời gian qua.

Đóng cửa, sàn HNX có 102 mã tăng và 73 mã giảm, chỉ số HNX-Index tăng 2,2 điểm, tương đương 0,82%, lên 270,86 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 132,3 triệu đơn vị, giá trị 2.716 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 1,16 triệu đơn vị, giá trị 37,6 tỷ đồng.

UpCoM-Index tăng 0,46 điểm, tương đương 0,43%, lên 107,92 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 82,3 triệu đơn vị, giá trị 1.031,6 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 3,83 triệu đơn vị, giá trị 45,3 tỷ đồng.

Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt hơn 47.238 tỷ đồng, với khối lượng gần 1,9 tỷ cổ phiếu. Thanh khoản duy trì ở mức cao, phản ánh dòng tiền vẫn đang luân chuyển mạnh giữa các nhóm ngành, bất chấp tâm lý thận trọng của một bộ phận nhà đầu tư.