Chàng trai biến phòng trọ áp mái thành “penthouse”: Tự tay làm hết, đặt mục tiêu 30 tuổi mua được “penthouse thật”!

Với những bạn trẻ có đam mê đầu tư cho không gian sống, "Tom ở Penthouse" có lẽ không phải cái tên quá xa lạ. Đây là kênh TikTok của một chàng trai "tỉ mẩn làm hết mọi thứ", để biến căn phòng áp mái đi thuê trở thành ngôi nhà của chính mình. Từ cánh cửa, góc bếp tới bàn làm việc hay khoảng ban công,... mọi ngách ngách đều được Tom đầu tư thời gian, công sức và tiền bạc để sửa sang.

Mới đây, khi xuất hiện với tư cách khách mời trong số mới nhất của The Money Manifest - Chuỗi Podcast do ngân hàng BIDV phối hợp cùng Kenh14 thực hiện, Tom lần đầu chia sẻ về đam mê "ở penthouse".

Quyết tâm không xuề xòa dù ở nhà thuê

Căn phòng trọ áp mái mà Tom đang sống thực sự khiến nhiều người bất ngờ vì độ chỉn chu và cả cá tính, phong cách "có gu". Dù chỉ là một căn phòng đi thuê nhưng không vì thế mà xuề xòa, mặc kệ nó vốn sao thì mình ở vậy.

Xuất phát điểm là một người yêu cái đẹp và đam mê DIY (Do It Yourself - Tự làm mọi thứ), Tom học cách trang trí không gian sống từ YouTube, Pinterest và mọi người xung quanh, từ các cô các chú bán vật liệu xây dựng, đến cả các bác thợ xây.

"Thực ra lúc đầu em không biết gì về DIY, máy móc và tất cả mọi thứ nhưng em cứ thử thôi. Làm được gì thì em làm, sau đó thì học hỏi mọi người. Ví dụ như các bác bán hàng, thì em hỏi cái đinh này dùng cho việc gì, như thế nào, các bác sẽ trả lời cho em. Đấy là kinh nghiệm mà em rút ra được. Còn nếu mà các bác ấy không biết, thì em sẽ lên mạng tra. Em học từ trên Youtube Và TikTok khá nhiều. Thậm chí cả cách em bả tường, chống thấm, chống ẩm, em cũng học trên Youtube hết" - Tom kể.

Vậy mới thấy để biến phòng trọ áp mái thành một "căn penthouse", Tom đã đầu tư nhiều công sức đến thế nào. Cậu bạn này tự học, tự làm hết nên cũng khá tiết kiệm. Yếu tố chi phí "trong tầm tay" cũng chính là một trong những lý do giúp kênh TikTok của Tom được nhiều người biết tới và yêu thích.

"Em nghĩ những người có nhu cầu cao về không gian sống thì sẽ phải tốn khá nhiều tiền, nhưng nếu các bạn chỉ cần một không gian mộc mạc, đơn giản thì em nghĩ tự làm cũng được. Chỉ cần lên mạng và tự học,... hoặc các bạn cũng có thể áp dụng các tips được chia sẻ trên kênh Tom ở Penthouse để có một không gian sống vừa rẻ vừa chill.

Ví dụ mình tự đi in tranh ảnh trang trí thì cũng khá là rẻ thôi, hoặc là cây cối thì thay vì đi mua, mình có thể đi xin để trồng cũng được,... Nếu chỉ cần không gian sống chill một chút, thì em nghĩ là mình cũng không cần quá nhiều tiền" - Tom chia sẻ về cách tiết kiệm chi phí trong quá trình "cải tạo penthouse".

Quyết tâm mua penthouse thật ở tuổi 30: Tính toán kỹ, không ngại vay tiền tỷ để biến giấc mơ thành sự thật

Không phải tự nhiên mà Tom lại đặt tên kênh TikTok của mình là "Tom ở Penthouse". Sở hữu một căn penthouse là giấc mơ, cũng là mục tiêu mà Tom đang ấp ủ, và đang cố gắng để thực hiện trước tuổi 30.

"Mục tiêu của em là mua nhà trước năm 30 tuổi… chắc cũng cỡ một căn penthouse" - Tom chia sẻ.

Để thực hiện được mục tiêu này, Tom đang nỗ lực phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng để cải thiện thu nhập. Tư duy của cậu bạn này chính là trước khi nghĩ đến chuyện mua nhà, cần đầu tư cho chính mình trước, song song với đó, cũng cần lên kế hoạch tài chính để từng bước đạt được mục tiêu. Hiện tại, Tom đang cố gắng tiết kiệm 30-50% giá trị căn hộ, phần còn lại, cậu bạn sẵn sàng vay ngân hàng dù là tiền tỷ.

"Bạn em mới mua nhà, cũng giới thiệu cho em gói tín dụng mua nhà của BIDV. Em thấy khá ok, được vay đến 70% giá trị căn hộ, lãi suất 5,5% trong vòng 3 năm. Sau đó còn được vay lên đến 40 năm, thì em nghĩ là chia ra 40 năm, số tiền phải trả hàng tháng cũng không nhiều, vẫn trong khả năng của em" - Tôm bộc bạch.

Không ngại khoản nợ vài tỷ, Tom nhìn nhận việc vay tiền như một cách thúc đẩy bản thân tiến lên. Đơn giản là có nợ là có động lực, bản thân không thể lười biếng được. Còn nếu cứ thảnh thơi quá, cậu bạn sợ sẽ… nằm nhà chơi cả ngày.

"Em nghĩ nợ là một sự thúc đẩy cho em, để em có động lực kiếm được nhiều tiền hơn" .

Tom không đơn độc trên hành trình này. Cũng như rất nhiều bạn trẻ khác, việc vay vốn mua nhà đang trở thành lựa chọn phổ biến. Đặc biệt với những gói vay ưu đãi như của BIDV, hỗ trợ đến 70% giá trị tài sản, thời hạn vay đến 40 năm và lãi suất ưu đãi chỉ 5,5% trong 3 năm đầu. Gói vay lớn, thời hạn vay dài và lãi suất ưu đãi giúp hành trình chạm vào căn nhà mơ ước không còn là điều quá xa vời.

