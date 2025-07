Hành trình “tiền đẻ ra tiền” của Gen Z quyết tâm tiết kiệm… 1 cốc trà sữa mỗi ngày!

Là gương mặt quen thuộc với cộng đồng Gen Z trên TikTok, Trúc Linh không chỉ nổi bật với các nội dung truyền cảm hứng về học tập, phát triển bản thân, mà còn khiến người ta gật gù khi nói chuyện về tiền bạc.

Trong số mới nhất của The Money Manifest - Chuỗi Podcast do ngân hàng BIDV phối hợp cùng Kenh14 thực hiện, Trúc Linh đã chia sẻ một góc nhìn thú vị: Nền tảng tài chính vững chắc hay sự tự do tài chính không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu, mà là giữ lại được chừng nào.

Giữ tiền là một kỹ năng

Bén duyên với công việc sáng tạo nội dung và có thu nhập ổn định từ khá sớm, Trúc Linh cũng sớm nhận ra rằng nếu không biết quản lý dòng tiền, dù kiếm được bao nhiêu cũng có thể... về 0.

Trong phần thử thách "bóc túi mù tính cách" tại chương trình The Money Manifest, Trúc Linh đã nhận được kết quả khá thú vị: "Quân sư tài chính" - một hình mẫu tiêu biểu của người có tư duy tài chính vững vàng và khả năng quản lý tiền bạc đáng nể.

Theo bài đánh giá, Trúc Linh được mô tả là người lập ngân sách linh hoạt, kiểm soát chi tiêu hiệu quả và có thói quen tiết kiệm đều đặn. Cô còn được nhận xét là đáng tin cậy và luôn sẵn sàng chia sẻ những bí quyết quản lý tài chính với mọi người. Tuy nhiên, cũng như nhiều người theo đuổi sự kỷ luật trong tài chính, Trúc Linh dễ bị "ám ảnh" bởi việc tiết kiệm quá mức, đôi khi ngần ngại chi tiêu cho những trải nghiệm cá nhân mang tính ngẫu hứng.

Khi được hỏi mức độ tương đồng giữa kết quả và bản thân, Trúc Linh thẳng thắn chia sẻ: "Em nghĩ khớp khoảng 7 trên 10. Thực ra, trước đây em là người khá đối lập với kiểu tính cách này, nhất là những năm còn đi học hay mới đi làm. Nhưng theo thời gian, em dần nhận ra tầm quan trọng của việc quản lý tài chính cá nhân và đã thay đổi để trở thành người có kế hoạch và nguyên tắc hơn trong chi tiêu".

Chia sẻ trong chương trình, Trúc Linh nhấn mạnh rằng khi đã bước vào giai đoạn tự lập tài chính, việc xây dựng kế hoạch chi tiêu là điều gần như bắt buộc.

Theo cô, đây là một ưu điểm cần thiết để đảm bảo sự ổn định và chủ động trong cuộc sống. Tuy vậy, cô cũng cho rằng việc quản lý tài chính không nên đồng nghĩa với việc thắt chặt chi tiêu. mà bỏ quên những giá trị sống ở hiện tại, con người dễ đánh mất những trải nghiệm đáng giá. Do đó, việc cân bằng giữa tiết kiệm và tận hưởng là yếu tố quan trọng để giữ cho cuộc sống tài chính không chỉ lành mạnh mà còn trọn vẹn về cảm xúc.

"Tiền để tiết kiệm, cuối cùng cũng là để tiêu. nếu mà mình cứ nghĩ mãi cho tương lai thì mình sẽ đánh mất cái niềm vui hiện tại" - Trúc Linh chia sẻ.

Tiết kiệm là nền tảng vững chắc để "tiền đẻ ra tiền"

Bước ngoặt thay đổi diễn ra khi Trúc Linh quyết định thử gửi tiết kiệm. Cách gửi của Trúc Linh không phải gửi kiểu truyền thống với sổ tiết kiệm nằm yên trong tủ, mà là gửi linh hoạt gắn liền với những mục tiêu cụ thể.

"Em đang áp dụng phương pháp Zero Dollar Budgeting - tức là phân bổ rõ ràng từng đồng thu nhập cho một mục đích cụ thể. Ví dụ, nếu em kiếm được 20 triệu/tháng thì em sẽ chia ra: một phần cho chi tiêu hằng ngày như ăn uống, đi lại, mua sắm; phần còn lại cho các mục tiêu tiết kiệm như mua nhà, đi du lịch châu Âu, mua MacBook hay iPhone.

Khác với cách tiết kiệm truyền thống - tiêu xong mới để dành, em tiết kiệm có mục tiêu ngay từ đầu. Em tách riêng từng khoản, ví dụ tiết kiệm mua nhà 3 năm nữa thì mỗi tháng phải bỏ vào bao nhiêu là rõ ràng. Làm như vậy giúp em theo dõi được tiến độ và không bị nhầm lẫn khi nhìn vào tổng số tiền trong tài khoản. Vì nếu nhìn thấy vài trăm triệu mà không biết nó thuộc mục tiêu nào, mình dễ tiêu nhầm và ảnh hưởng tới kế hoạch dài hạn" - Trúc Linh chia sẻ.

Với sự giới thiệu của host Shin Phạm về gói Tích lũy tiền gửi online của BIDV, Trúc Linh có thể chọn các mục đích tiết kiệm rõ ràng như "du học" hay "mua nhà" với mức lãi suất 4,2% 1 năm.

Nhìn vào danh mục tiết kiệm này, Trúc Linh cảm thấy có thể sử dụng để tối ưu được hiệu suất tiết kiệm nhiều hơn mà vẫn được chia mục tiêu rất là rõ ràng. Ngoài ra, tính năng đặt lịch trích tiền tự động theo tuần, ngày hoặc tháng sang tài khoản tiết kiệm trên ứng dụng ngân hàng số của BIDV cũng có thể giúp cô giữ kỷ luật tài chính một cách nhẹ nhàng và tiện lợi. Đến ngày là hệ thống tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán sang tài khoản tiết kiệm, mình có lỡ quên cũng chẳng sao.

Đối với Trúc Linh, tiết kiệm không phải là hành động "để dành" đơn thuần. Đó là bước đi đầu tiên trong hành trình giúp tiền bắt đầu làm việc cho mình, thay vì ngược lại.

Chính thói quen tiết kiệm đều đặn đã tạo cho cô một vùng đệm an toàn, đủ để không hoang mang mỗi khi cuộc sống có biến cố. Và cũng chính vùng đệm đó cho cô sự liều lĩnh cần thiết khi bắt tay vào làm một thứ gì mới.

