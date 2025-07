Sau khi nghe cuộc gọi này, 4 thanh niên 9x, 2000 đồng loạt chuyển khoản, tổng số tiền lên đến 4 tỷ đồng: Công an vào cuộc điều tra

Ngày 27/6, Công an phường Hòa Minh (thành phố Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn H.Q (SN 1992) về việc nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng cán bộ thuế thành phố Đà Nẵng. Đối tượng này yêu cầu anh Q chứng minh năng lực vốn điều lệ khi mở công ty. Anh Q chuyển số tiền 500 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do mình đứng tên nhưng sau đó lại phát hiện bị mất 503,8 triệu đồng trong tài khoản. Cơ quan Công an xác định nguyên nhân ban đầu có thể anh Q bị kẻ gian chiếm quyền sử dụng điện thoại.

Ngày 25/6, Công an phường Phước Mỹ (cũ) tiếp nhận tin báo của anh B.M.C (SN 2006, trú tại Hà Nội) về cuộc gọi giả mạo Công an. Cụ thể, khi đang lưu trú tại đường Dương Đình Nghệ (Đà Nẵng), anh C bị một đối tượng mạo danh Công an liên lạc qua điện thoại nói anh liên quan đến việc rửa tiền. Anh C làm theo hướng dẫn và đã chuyển 990 triệu đồng cho đối tượng để chứng minh mình trong sạch. Khi phát hiện bị đối tượng mạo danh lừa đảo, anh C đến Công an phường trình báo sự việc.

Trước đó, ngày 12/6, chị T (sinh năm 2004; trú tại Hà Đông, Hà Nội) nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an thông báo chị có liên quan đến một vụ án rửa tiền do Công an TP Hải Phòng điều tra.

Đối tượng yêu cầu chị giữ bí mật, không được nói cho ai nếu không sẽ phạt 10 năm tù đồng thời bắt chị phải chuyển tiền để chứng minh mình không liên quan. Do lo sợ, chị T đã chuyển 1,6 tỷ đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Sau đó, phát hiện mình bị lừa nên chị T đã đến Công an phường Kiến Hưng, quận Hà Đông trình báo.

Tương tự trường hợp chị T, ngày 10/6/2025, Công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm cũng tiếp nhận tin trình báo của chị L (sinh năm 2006) về việc bị đối tượng giả danh Công an gọi điện chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng.

Trước tình hình các đối tượng giả danh Công an gọi điện để lừa đảo có dấu hiệu gia tăng, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Lực lượng chức năng cảnh báo người dân tuyệt đối không tin tưởng các cuộc gọi tự xưng là Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, ngân hàng, điện lực... yêu cầu chuyển tiền.

