19 tuổi đem tiền vốn mẹ cho đi khởi nghiệp, tròn 10 năm từ mẫu ảnh thành bà chủ: Giờ mới dám thở phào!

Khởi nghiệp ở tuổi 19 vốn đã không phải việc đơn giản, lèo lái và phát triển được "đứa con tinh thần" suốt 10 năm, nhất là trong bối cảnh hiện tại, là việc còn khó hơn nữa.

Nhưng Tâm Xíu - Cô gái từng khá quen mặt với cộng đồng yêu thời trang, lại làm được tất cả những điều đó. Xuất hiện với vai trò khách mời trong tập mới nhất của The Money Manifest - Chuỗi Postcast do BIDV phối hợp cùng Kenh14.vn thực hiện, Tâm Xíu lần đầu chia sẻ về những hành trình 10 năm làm chủ của mình.

Từ mẫu ảnh tới bà chủ shop thời trang

Trước khi gắn bó với vai trò founder của một thương hiệu thời trang, Tâm Xíu từng là gương mặt khá quen thuộc trong giới mẫu ảnh. Nhưng thay vì hài lòng với công việc đang "ăn nên làm ra" khi ấy, cô lại chọn một nước đi táo bạo: Khởi nghiệp từ năm nhất đại học.

Tâm cho biết từ thời tiểu học, cô đã có đam mê với thời trang và việc kinh doanh, buôn bán. Hồi ấy, Tâm hay tự treo quần áo trong phòng và giả làm người bán, người mua. Ký ức tưởng chừng ngây ngô ấy lại chính là sợi dây kết nối cô với ngành thời trang đến tận bây giờ.

"Bố mẹ mình đi vắng, mình ở nhà tự bày quần áo ra và treo lên trong phòng. Xong mình tự bán và mình tự mua thật luôn. Mình nghĩ đấy đôi khi là cái máu kinh doanh của mình" .

Sớm nhận ra đam mê của bản thân, nên Tâm cũng mạnh dạn theo đuổi đam mê từ khi còn rất trẻ. 19 tuổi, cô mở cửa hàng thời trang đầu tiên bằng số vốn được mẹ tin tưởng trao cho. Không có mentor, không có nền tảng kiến thức kinh tế hay kinh doanh, Tâm phải tự mày mò, tự học mọi thứ qua Youtube, sách vở và cả những lần thất bại.

"Nhìn lại thì mình nghĩ mình không có mentor. Mọi bài học đều đến từ sự mất mát, đều phải trả giá bằng tiền mặt" - Tâm kể.

Từ những bộ sưu tập ra đời với biết bao tâm huyết nhưng cuối cùng lại ế, đau đáu mỗi khi nhìn đống hàng tồn kho, và cả những lần bật khóc vì bất lực, Tâm mới thấm thía: Chỉ khi sản phẩm có chất riêng, thương hiệu mới có thể đứng vững.

"Khi mà hiểu ra điều đó, mình biết mình phải làm ra sản phẩm mình thích, "có hồn" của mình" .

Từ một cô gái chỉ biết làm mẫu ảnh, Tâm Xíu đã "lột xác" thành doanh nhân 10 năm kinh nghiệm, đủ bản lĩnh để chia sẻ ngược lại cho thế hệ trẻ hơn. Và trên hết, từ khóa quan trọng nhất trong hành trình của cô chính là: "Không bỏ cuộc" .

Thách thức lớn nhất với người khởi nghiệp: Cân đối chi phí!

Nếu như đam mê là thứ giúp Tâm gắn bó lâu dài với thời trang, thì việc "giữ cho doanh nghiệp sống sót" lại phụ thuộc vào năng lực quản lý tài chính. Sau 10 năm, Tâm nhận ra điều khó khăn nhất với một founder trẻ không phải là ý tưởng hay sản phẩm, mà là cân đối chi phí trong mọi giai đoạn.

Đặc biệt, giai đoạn Covid-19 là "cú sốc" lớn với thương hiệu. Thay vì chạy theo doanh thu, Tâm chọn cách cơ cấu lại bộ máy, tối ưu chi phí và quy trình.

"Keyword lớn nhất của mình đó là tối ưu chi phí và tối ưu quy trình… không chỉ là phần chi phí về dòng tiền mà còn cả nhân sự, sức lao động, quản lý bộ máy" - Tâm nhấn mạnh.

Trong hành trình đó, cô bắt đầu tìm kiếm những công cụ công nghệ giúp giảm tải áp lực tài chính. Một trong số đó là BIDV Smart Banking - Giải pháp quản lý tài chính mà Tâm đánh giá rất cao cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

"Ví dụ như BIDV Smart Banking thì ở trong đấy có những phần về quản lý cửa hàng tích hợp sẵn cho doanh nghiệp… tạo mã QR cho đơn hàng, rất tiết kiệm thời gian và công sức của nhân sự" .

Cô nhấn mạnh, việc có một nền tảng ngân hàng số thông minh không chỉ giúp kiểm soát dòng tiền minh bạch, mà còn tiết kiệm nguồn lực để tập trung vào chiến lược dài hạn.

"Mỗi cuối tháng, mình phải tra soát sao kê lại… thì việc tích hợp như thế rất tiện lợi, tiết kiệm nhiều thời gian, để mình nghiên cứu những thứ khác và nhân sự cũng có thêm cơ hội phát triển" .

Từ trải nghiệm và kinh nghiệm cá nhân của mình, Tâm tin rằng một người khởi nghiệp nếu chỉ có đam mê thôi thì chưa đủ. Muốn thương hiệu đi đường dài, phải biết quản lý tài chính chặt chẽ, tối ưu chi phí, và tận dụng những công cụ hiện đại để vừa kiểm soát, vừa phát triển.

The Money Manifest - series podcast tài chính cho Gen Z của ngân hàng BIDV phối hợp với Kenh14 thực hiện mang đến những câu chuyện "rất Gen Z", rất đời, về hành trình đi tìm lời giải cho câu hỏi: "Tiền ở đâu ra?". Series podcast được phát sóng vào 20h thứ 4 hàng tuần trên Youtube & Spotify của BIDV. Truy cập landing page: http://themoneymanifest.com để cùng trắc nghiệm tính cách tài chính & cập nhật thông tin về chương trình!



