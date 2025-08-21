Giá vàng vẫn tăng không ngừng, có nên tiếp tục đầu tư mua vàng lúc này?

Sáng 21/8/2025, giá vàng miếng SJC tiếp tục "bứt phá" và xác lập kỷ lục mới khi được niêm yết ở mức 124,4 – 125,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Cùng thời điểm, các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng cũng đồng loạt điều chỉnh giá vàng miếng lên mức tương tự, trong đó Mi Hồng đưa giá mua vào cao hơn một chút ở mức 124,8 triệu đồng/lượng.

Về vàng nhẫn, đà tăng cũng rất rõ nét. SJC niêm yết vàng nhẫn trơn ở mức 117,3 – 119,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI báo giá vàng nhẫn tròn 9999 ở mức 117,3 – 120,3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu thậm chí nâng giá vàng nhẫn lên mức 117,5 – 120,5 triệu đồng/lượng. Đây là những mốc giá chưa từng có trong lịch sử thị trường vàng Việt Nam.

Chỉ hơn một năm trước, giá vàng trong nước mới quanh 77 triệu đồng/lượng. Khi vàng tiến sát 90 triệu đồng, nhiều người được khuyên không nên mua vì đà tăng nóng. Thế nhưng, thay vì điều chỉnh, vàng tiếp tục leo thang và nay tiến sát 125 triệu đồng/lượng.

Điều này khiến không ít nhà đầu tư rơi vào trạng thái "tiếc nuối kép": không mua thì sợ bỏ lỡ cơ hội, còn mua lúc này lại lo ngại rủi ro "đu đỉnh". Đây chính là tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) vốn phổ biến trên thị trường vàng – kênh tài sản rất nhạy cảm với biến động và tâm lý đám đông.

Có nên mua vàng lúc này hay không phụ thuộc vào mục tiêu của từng nhà đầu tư.

Với những ai đầu cơ ngắn hạn, rủi ro rất lớn vì vàng đã ở vùng đỉnh lịch sử, dư địa tăng thêm không nhiều. Chênh lệch mua – bán hiện lên tới 3 triệu đồng/lượng khiến việc "lướt sóng" dễ dẫn tới thua lỗ.

Ngược lại, với người coi vàng là kênh tích sản dài hạn, kim loại quý này vẫn giữ vị thế quan trọng như "bảo hiểm tài sản". Người chưa sở hữu vàng có thể cân nhắc phân bổ 10–15% danh mục vào kênh này, nhưng cần xác định mục tiêu nắm giữ lâu dài thay vì kỳ vọng lợi nhuận nhanh chóng.

Về lựa chọn sản phẩm, vàng miếng SJC có uy tín cao, được coi là thương hiệu quốc gia và dễ bảo toàn giá trị, nhưng hiện nguồn cung hạn chế. Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 dễ mua hơn, vốn nhỏ, phù hợp với người muốn tích sản dần. Tuy nhiên, tại các thương hiệu lớn, vàng nhẫn thường xuyên rơi vào tình trạng "cháy hàng" cục bộ và mức chênh lệch mua – bán cũng không thấp.

Xét về ưu và nhược điểm, vàng vẫn có nhiều lợi thế. Ưu điểm là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn, có khả năng phòng ngừa lạm phát và phù hợp với chiến lược tích sản dài hạn. Nhược điểm là giá đã ở vùng kỷ lục, dư địa tăng thêm hạn chế, rủi ro biến động mạnh và chi phí giao dịch cao.

Các chuyên gia khuyến nghị, nhà đầu tư nên giữ kỷ luật tài chính. Không nên "all-in" vào vàng, chỉ nên phân bổ một phần nhỏ trong danh mục (10–15%). Nên chia nhỏ khoản mua theo chiến lược bình quân giá (DCA) để giảm thiểu rủi ro. Với người đã có vàng, giải pháp hợp lý là tiếp tục nắm giữ; với người chưa có, có thể bắt đầu tích sản từ từ với tỷ trọng hợp lý.

Giá vàng tăng liên tục trong thời gian vừa qua và đem lại lợi nhuận lớn cho những ai nắm giữ từ sớm. Tuy nhiên, ở vùng giá kỷ lục, vàng không còn là "cuộc chơi dễ thắng". Với nhà đầu tư cá nhân, lựa chọn khôn ngoan nhất lúc này là coi vàng như lớp phòng thủ trong danh mục tài sản – mua tích sản dài hạn với tỷ trọng vừa phải, thay vì chạy theo sóng ngắn hạn dễ biến thành "đu đỉnh".

Với những nhà đầu tư nhỏ lẻ, giải pháp mua vàng tích lũy theo tháng đang ngày càng được quan tâm. Thay vì bỏ ra số tiền lớn để mua một lúc ở vùng giá cao, việc chia nhỏ khoản đầu tư và mua đều đặn hàng tháng theo chiến lược bình quân giá (DCA) giúp giảm rủi ro "mua đỉnh". Cách làm này phù hợp với những người có thu nhập ổn định, muốn biến vàng thành một phần tích sản dài hạn, giống như "quỹ dự phòng" để bảo toàn giá trị tài sản.

Ngoài ra, tích lũy vàng đều đặn cũng giúp hình thành thói quen tài chính kỷ luật. Khi coi vàng là kênh bảo toàn chứ không phải công cụ đầu cơ, nhà đầu tư sẽ tránh được áp lực tâm lý trước những biến động ngắn hạn. Đây là phương thức đơn giản nhưng hiệu quả để từng bước xây dựng nền tảng tài chính vững chắc trong bối cảnh bất định.