Giá vàng nhẫn và vàng miếng đều đạt đỉnh mới

9h sáng nay, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở ngưỡng 124,4 - 125,4 triệu đồng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay. Đây là mức giá cao nhất hiện nay.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở ngưỡng 117,3 - 120,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay. Đây là ngưỡng cao nhất trong lịch sử.

Dù đã tăng mạnh từ đầu năm đến nay, nhưng giá vàng miếng và nhẫn vẫn được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Giá vàng trong nước tăng cao theo đà tăng của giá vàng thế giới. Sáng 21/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 3.348 USD/ounce, tăng 34 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Nhận định về diễn biến giá vàng thời gian tới, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân (Đại học Kinh tế TP.HCM) cho rằng, còn nhiều yếu tố giúp vàng tăng giá thời gian tới. Thị trường lao động Mỹ hiện yếu hơn kỳ vọng, làm gia tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất, từ đó đẩy giá vàng tăng vọt.

“Kinh tế Mỹ đang yếu đi, cùng với ảnh hưởng thuế quan và các chính sách của ông Donald Trump thời gian qua làm dấy lên kỳ vọng Fed sớm phải cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Khi đó, giá vàng sẽ bật tăng mạnh”, ông Huân phân tích.

Giá vàng nhẫn và miếng đều đắt nhất lịch sử. (Ảnh: Minh Đức).

Tuy vậy, theo ông Huân, rất khó để dự báo giá vàng thế giới lúc này khi giá vẫn đang xoay quanh vùng 3.300 - 3.400 USD/ounce. Nó cần vượt qua mốc 3.500 USD/ounce để xác lập xu hướng tăng mới. Hiện tại, giá vàng vẫn đi ngang trong một biên độ dao động rất mạnh, tức là khi giá giảm sẽ giảm mạnh và tăng cũng sẽ tăng rất mạnh.

Giá vàng trong nước thường biến động theo xu hướng thế giới, nên vẫn có thể tăng tiếp trong thời gian tới đây.

Còn theo TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng, giá vàng thế giới gần đây liên tục biến động chủ yếu do hoạt động mua bán mang tính ngắn hạn của nhà đầu tư.

Giá vàng thế giới chạm mức cao dẫn đến việc nhiều nhà đầu tư bán ra để chốt lời, gây áp lực giảm giá ngắn hạn. Tuy nhiên, trong trung và dài hạn, xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế.

Ngoài ra, các yếu tố địa chính trị phức tạp, cũng như các vấn đề thuế quan của Mỹ với các nước đang tạo lực đẩy cho giá vàng toàn cầu.

Gần đây, số liệu thống kê cho thấy thị trường lao động Mỹ cải thiện, nhưng Tổng thống Donald Trump vẫn chưa hài lòng và đã sa thải người đứng đầu cơ quan thống kê về lao động. Đồng thời, ông Trump cũng gây áp lực, tìm người thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell để thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất.

Ở trong nước, giá vàng đã chạm ngưỡng 125 triệu đồng/lượng nên vị chuyên gia dự đoán khả năng giá vàng sẽ tiến tới ngưỡng 130 triệu đồng/lượng, nhưng chưa biết vào thời điểm nào.

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư lúc này, chuyên gia Trần Duy Phương cảnh báo nhà đầu tư tránh mua đuổi lúc này, vì sẽ rất rủi ro và có khả năng phải "đu đỉnh".

Còn theo chuyên gia kinh tế TS. Nguyễn Trí Hiếu, nhà đầu tư phải luôn có chiến lược đầu tư dài hạn, nên xác định đây là kênh tích lũy tài sản, không nên lướt sóng nếu thiếu kinh nghiệm. Đặc biệt khi tham gia thị trường vàng phải đặt mục tiêu lợi nhuận và giới hạn lỗ trước khi mua để kiểm soát cảm xúc khi thị trường biến động.

Ngoài ra, không nên “bỏ trứng vào cùng một rổ”, nên đa dạng hóa danh mục, kết hợp giữa vàng, tiền gửi ngân hàng, bất động sản và chứng khoán để giảm thiểu rủi ro.