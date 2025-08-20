Vay mượn để chi tiêu, cô vợ ở TP.HCM lại vô tình tiết kiệm được tiền triệu!

Nghe đến 2 từ “vay tiền”, chắc hẳn là chúng ta sẽ nghĩ ngay tới cảnh bí bách chứ nếu mà dư dả, ai lại đi vay tiền? Tuy nhiên, khoan vội khẳng định như vậy! Không phải ai vay tiền cũng là do đang túng thiếu và không phải cứ vay tiền là chỉ có nợ, không có lời.

Chuyện tưởng chừng khá… vô lý này lại hoàn toàn có thật! Tâm sự của cô vợ ở TP.HCM trong câu chuyện dưới đây sẽ chứng minh điều đó.

Vay tiền trong thẻ tín dụng để chi tiêu hàng ngày xong mới thấy "wow"!

Trong bài đăng của mình, cô cho biết trước đây bản thân cô rất “anti” thẻ tín dụng, từ chối không biết bao nhiêu lời mời mở thẻ vì suy nghĩ “dính” vào thẻ tín dụng thì chỉ có nước gánh nợ, do chi tiêu quá trớn. Tuy nhiên trong 1 lần cô tìm mua vali để đi du lịch, đồng nghiệp giới thiệu chỉ cần mở thẻ tín dụng là được tặng free 1 cái vali, cô mới bắt đầu “bớt ác cảm” với thẻ tín dụng.

“Lúc ấy mình ok mở thẻ tín dụng chỉ vì cái vali, nhưng vẫn tỉnh táo chỉ mở thẻ hạn mức thấp nhất là 25 triệu đồng - gần bằng chi tiêu của gia đình mình trong 1 tháng.

Nhà mình có 2 con, cũng đã có nhà ở TP.HCM và hiện đang không nợ nần gì, nên sơ qua về tình hình chi tiêu hàng tháng như sau:

1. Ăn uống: 6 triệu

2. Tiền học bạn lớn: 3 triệu

3. Tiền tiêm phòng, bỉm sữa của bạn nhỏ: 5 triệu

4. Điện, nước, mắm muối, dầu ăn, gạo, bột giặt: 3 triệu

5. Tiền tiêu riêng của 2 vợ chồng: 6 triệu (mỗi người 3 triệu)

6. Ma chay, hiếu hỉ: 2 triệu

Do đa phần mình sẽ mua thức ăn trong siêu thị, bỉm sữa của bé cũng mua ở các chuỗi siêu thị mẹ bé lớn, tiền điện nước đóng qua app ngân hàng, tiền tiêm phòng của bạn nhỏ cũng thanh toán online nên những khoản này mình sẽ ưu tiên quẹt thẻ tín dụng.

Bọn mình thường nhận lương vào ngày 27 và ngày 1 hàng tháng, do đó khi có lương, việc đầu tiên là mình sẽ chuyển liền 20 triệu vào sổ tiết kiệm, rồi thanh toán dư nợ tín dụng của kỳ trước nên tháng nào trả hết tháng đó chứ không nợ thẻ.

Thế nên mình thấy dùng thẻ tín dụng cũng tiện, có giao dịch chỉ được hoàn khoảng 0,2% nhưng cũng có cái được hoàn 5-10%. Tính theo tháng thì cũng không đáng bao nhiêu nhưng cả năm là cũng dư thêm vài triệu, đủ để cả nhà được 1 bữa liên hoan” - Cô vợ viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều mẹ bỉm sữa khác cũng chia sẻ cảm nhận tương tự cô vợ: Nhờ chăm chỉ quẹt thẻ tín dụng mà cũng tiết kiệm được kha khá.

Ảnh minh họa

“Nhà em 2 vợ chồng mỗi người 1 thẻ tín dụng đây. Vì nhu cầu chi tiêu cũng ít nên em hay hỏi bạn bè, có ai cần đặt đồ gì thì em đặt và thanh toán giúp, xong em dùng thẻ tín dụng của em thanh toán. Tính ra mỗi tháng cũng được hoàn tầm 800-900k là coi như được thêm hộp sữa cho con luôn rồi các mom” - Một bà mẹ kể.

“Nhà em cũng đang vậy nha, có tiền mặt thì để vào tài khoản tiết kiệm lấy lãi. Mua sắm gì cũng quẹt thẻ tín dụng hết. Vừa có lãi từ tiền tiết kiệm lại được hoàn tiền thẻ tín dụng nữa, sương sương 1 năm cũng được vài triệu luôn” - Một mom khác cho hay.

“Mình đang sử dụng 6 thẻ tín dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Có thanh toán chi phí gia đình, có thanh toán chi phí công ty, có thanh toán hộ người thân bạn bè nữa. Tháng nào cũng được hoàn tiền. Thẻ nào cũng có phí thường niên, nhưng khi mở thẻ, mình tìm hiểu về hình thức free phí thường niên năm tiếp theo nếu chi tiêu đủ hạn mức/năm. Bởi vậy chưa bị tính phí thường niên thẻ nào. Nói chung hơi đau đầu tí thôi chứ cũng hời” - Một người khác chia sẻ.

2 điều cần nhớ để không ngập trong nợ nần khi sử dụng thẻ tín dụng

Nếu biết cách sử dụng, thẻ tín dụng hoàn toàn có thể giúp chúng ta tiết kiệm 1 phần chi phí cơ bản, nhờ vào tính năng hoàn tiền. Tuy nhiên, trước khi bàn tới chuyện "sinh lời" nhờ thẻ tín dụng, tránh nợ vẫn là điều quan trọng, cấp thiết hơn.

Ảnh minh họa

Để không mắc nợ vì quẹt thẻ tín dụng vô tội vạ, bạn cần lưu ý 2 điều dưới đây.

1 - Ghi chép lại từng khoản chi từ thẻ tín dụng

Việc này giúp bạn đảm bảo bản thân không tiêu quá số tiền trong khả năng chi trả.

Ví dụ: Hôm nay mua 1 đôi giày trị giá 1 triệu đồng và thanh toán bằng thẻ tín dụng, hãy ghi chép lại khoản này.

Mỗi tuần nhìn lại danh sách chi tiêu từ thẻ tín dụng 1 lần, để nắm được con số tổng chi, từ đó, đối chiếu với số tiền mình đang có, để hoạch định việc thanh toán dư nợ trước kỳ sao kê, tránh phát sinh lãi suất và tránh luôn cả việc mang nợ.

2 - Tránh xa các lời mời "sang ngang" hạn mức thẻ tín dụng

Nếu đang sử dụng 1 thẻ tín dụng và thanh toán dư nợ đúng hạn, dù chỉ là thanh toán dư nợ tối thiểu, không ít thì nhiều, cũng có sẽ các đơn vị phát hành thẻ tín dụng "mời" bạn mở thêm thẻ tín dụng mới, với hình thức "sang ngang hạn mức" từ thẻ đang sử dụng.

Hiểu nôm na rằng bạn sẽ chẳng mất công sức làm thủ tục gì nhiều, thẻ hiện tại hạn mức bao nhiêu thì thẻ mới cũng sẽ có hạn mức như vậy.

Nghe qua thì thấy tiện quá, nhưng đừng vội gật đầu, vì như vậy chẳng khác nào tự đưa mình đến gần với hố đen nợ nần. Dùng 1 thẻ còn chưa thanh toán được toàn bộ dư nợ, chắc chắn, không nên mở thêm thẻ mới!