Gác lại giấc mơ của mẹ, thắp sáng nụ cười con

Hành trình cùng con đến trường của chị Dung chưa bao giờ dễ dàng. Ảnh: Home Credit

Những nỗ lực không ngừng

Trong căn nhà cấp bốn đơn sơ tại Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, tiếng máy may gần như không ngơi nghỉ. Đó là nơi ở của chị Nguyễn Thị Hồng Dung và ba người con. Suốt mười năm làm công nhân may mặc tại khu công nghiệp Đông Nam, guồng quay công việc đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của chị.

Ít ai biết rằng, chị Dung từng ấp ủ ước mơ trở thành một giáo viên. Nhưng cuộc sống với gánh nặng mưu sinh đã đưa chị đến với nghề công nhân. Giấc mơ ấy, dù không thành hiện thực, vẫn luôn là động lực để chị dồn hết tâm huyết vào con đường học vấn của các con, với niềm tin rằng chúng sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.

Là trụ cột chính trong gia đình, chị phải quán xuyến mọi việc. Gánh nặng tài chính của chị Dung là thu nhập từ công việc không ổn định. Với ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học, đặc biệt là khi con trai cả vừa đỗ đại học, nỗi lo lại càng thêm chồng chất. "Nhiều tháng thu nhập giảm, chị buồn lắm. Bởi biết chắc là sang tháng tới tiền lo cho các con sẽ bị hụt", chị tâm sự.

Để trang trải, chị phải làm thêm đủ thứ việc, từ nấu nước sâm bán, nhận hàng may gia công tại nhà, đến sửa quần áo cho hàng xóm. Nhưng rồi, khi nhìn vào các con, chị lại có thêm động lực: "Chị chỉ ước là có thật nhiều sức khỏe để lo cho con".

Ngày con trai báo tin đỗ đại học cũng chính là ngày sinh nhật 18 tuổi của cậu. Dù phải tăng ca đến 8 giờ tối, chị vẫn không quên mua một chiếc bánh kem nhỏ để chung vui cùng con. Với chị, thành tích của con trai không chỉ là niềm vui, mà còn là sự tiếp nối giấc mơ dang dở của chính mình.

Chị Dung tìm thấy điểm tựa tài chính vững chắc ở Home Credit Việt Nam. Ảnh: Home Credit

Sự đồng hành đúng lúc

Niềm vui con đỗ đại học đi kèm với nỗi lo về học phí, chi phí mua sắm laptop, xe máy. "Mình khó nên vay người thân, bạn bè cũng khó", chị trải lòng. Đúng lúc ấy, một cơ duyên đã đưa chị đến với Home Credit Việt Nam.

Trước đó, chị từng biết đến công ty khi mua trả góp điện thoại và có lịch sử thanh toán tốt. Sự chuyên nghiệp, minh bạch trong thủ tục và sự hỗ trợ nhiệt tình từ nhân viên đã giúp chị tin tưởng. "Khi mà chị vay được Home Credit, chị yên tâm lắm. Có tiền cho con, mình bớt đi gánh nặng, bớt lo lắng hơn về tài chính".

Quyết định vay hơn 40 triệu đồng đã trở thành một điểm tựa vững chắc. Chị cất riêng khoản tiền đó để đóng học phí cho con ngay khi có giấy nhập học.

Tại Hà Quảng, Cao Bằng, chị Hoàng Thị Hường, một giáo viên đã 24 năm trong nghề, cũng mang trong mình những trăn trở tương tự. Khi con trai bước vào đại học, nỗi lo về một chiếc laptop mới và chi phí sinh hoạt ở thành phố lớn trở thành một bài toán khó.

Cũng như chị Dung, chị Hường đã tìm thấy một điểm tựa, khi sử dụng sản phẩm trả góp của Home Credit để mua cho con chiếc laptop mới, đồng thời sử dụng thẻ tín dụng để linh hoạt mua sắm thêm các thiết bị học tập khác với hình thức trả góp 0% lãi suất. "Từ lúc có Home Credit hỗ trợ, chị thấy việc chi tiêu của mình thoải mái hơn, không nặng nề về phần sinh hoạt phí nữa", chị Hường chia sẻ.

Mùa tựu trường sẵn sàng tài chính cùng Home Credit Việt Nam. Ảnh: Home Credit

Mùa tựu trường, với bao niềm vui, cũng là mùa của những trăn trở. Thấu hiểu điều đó, Home Credit đã triển khai chiến dịch "Tài chính sẵn sàng, cùng con đến trường", cung cấp các giải pháp tài chính thiết thực.

Theo đó, chương trình cung cấp các gói vay tiền mặt giải ngân liền trong ngày, hạn mức linh hoạt từ 5 - 250 triệu đồng, cùng thời hạn trả góp linh hoạt lên đến 57 tháng, giúp phụ huynh chủ động hơn trong việc đóng học phí và lo chi phí sinh hoạt cho các con.

Ngoài ra, các phụ huynh có thể trang bị thêm cho con em mình từ điện thoại, laptop, máy tính bảng, đến các mẫu xe máy xăng, xe máy điện mới nhất tại các cửa hàng Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Honda, Vinfast trên toàn quốc với chương trình trả trước từ 0 đồng, lãi suất trả góp từ 0%, thời hạn linh hoạt đến 24 tháng. Đặc biệt, với các phụ huynh đã sở hữu thẻ tín dụng Home Credit, sẽ được giảm 400.000 đồng cho hóa đơn từ 8 triệu đồng khi mua hàng tại FPT Shop và CellphoneS đến hết ngày 31/8.

Hành trình "Home Love" nối dài những yêu thương trên khắp mọi miền tổ quốc. Ảnh: Home Credit

Bên cạnh đó, Home Credit còn thể hiện trách nhiệm xã hội qua chương trình "Home Love". Nhiều năm qua, chương trình đã bền bỉ kiến tạo môi trường học tập tốt hơn cho trẻ em ở những vùng khó khăn. Năm nay, "Chuyến xe Home Love" tiếp tục hành trình, phối hợp cùng Quỹ Hy Vọng để cải tạo và xây mới các điểm trường tại Thanh Hóa và Điện Biên.

Từ ngày 08/07 đến 15/08/2025, với mỗi hợp đồng mở mới thành công, Home Credit sẽ đóng góp 10.000 đồng vào chương trình. Mỗi hợp đồng không chỉ là một giao dịch tài chính, mà còn là một viên gạch yêu thương, góp phần xây nên những ngôi trường khang trang.

Ông Jakub Kudrna, Giám đốc Chiến lược Kinh doanh của Home Credit chia sẻ: "Chúng tôi hiểu rằng cha mẹ luôn mong muốn con mình sẵn sàng và tự tin nhất cho năm học mới. Do đó, Home Credit không chỉ cung cấp hỗ trợ tài chính thiết thực để giảm bớt gánh nặng mua sắm mùa tựu trường, mà chúng tôi còn hướng tới mục tiêu xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ trẻ Việt Nam"