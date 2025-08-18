Bức ảnh chiếc ví rách với 2 tờ 5000 đồng phơi bày “mặt tối” hôn nhân

Bất đồng quan điểm trong chuyện tiền bạc, chi tiêu vốn không phải điều gì quá xa lạ trong hôn nhân. Khi hai cá thể với những cá tính, quan điểm và lối sống khác nhau, chung sống với nhau thì có xích mích là chuyện cũng bình thường, nếu giữ được sự tôn trọng dành cho nhau.

Nhưng vấn đề chính là không phải cặp vợ chồng nào cũng hiểu và cũng duy trì được điều cơ bản đó, nên đã bất đồng càng thêm bất đồng, giống như đổ thêm dầu vào lửa vậy. Tâm sự của người chồng trong câu chuyện dưới đây, tiếc thay, lại là một trường hợp như vậy.

Vợ thản nhiên lấy tiền trong ví chồng, không nói 1 câu!

Nguyên văn bài đăng của người chồng như sau: "Chán cuộc hôn nhân tươi đẹp này quá! Hôm qua đi sửa điều hòa, khách cho thêm 280k. Sáng nay mình tính làm bát phở, thêm lon bò húc thì mở ví ra không thấy 250k đâu! Lương tháng nào cũng đưa đủ cho vợ rồi, giờ không biết làm sao để vợ bỏ cái tính tự tiện lấy tiền trong ví chồng hả mọi người?" .

Bức ảnh chiếc ví sờn rách cùng 2 tờ 5000 đồng do người chồng đăng tải

Trong phần bình luận của bài đăng, có người tặc lưỡi nửa đùa nửa thật, cho rằng "chiều vợ quá nên vợ sinh hư chăng" nhưng cũng có người thẳng thắn "thế là không tôn trọng nhau rồi!".

"Như thế này em cũng thấy hơi quá thật, trong khi chồng đã đưa hết tiền lương cho rồi, thì cũng phải để cho chồng ít tiền còn xăng xe, nước nôi chứ. Mà thực ra vài đồng bạc nó cũng chẳng đáng bao nhiêu, quan trọng là bực cái thái độ. Em cũng lấy chồng rồi, cũng thu lương của chồng đây nhưng vẫn không thấy đồng cảm với vợ bác được, lựa nói thẳng thắn với chị nhà coi sao bác ạ" - Một người bình luận.

"Nhìn cái ví sao thấy thương bác ghê... Trông cái ví nó rách nát vậy rồi mà vẫn dùng thì chứng tỏ là bác cũng tiết kiệm đấy chứ, và cũng chứng tỏ luôn là vợ bác chẳng quan tâm, chăm sóc gì cho chồng. Quan điểm cá nhân của em thôi" - Một người bày tỏ.

"Thề, tôi là phụ nữ đây nhưng tôi cũng không chấp nhận nổi chuyện các bà vợ cứ lột hết tiền của chồng. Dù gì ra ngoài đi làm cũng phải có 1-2 triệu phòng hờ, có chuyện gì còn giải quyết chứ không lẽ hở ra là gọi điện, nhắn vợ chuyển khoản hay sao. Chị em cần tiền thì anh em cũng cần tiền, người chứ có phải khúc gỗ đâu mà có bao nhiêu cũng thu bằng hết của người ta" - Một người khá bức xúc.

Vợ chồng bất đồng chuyện tiền bạc, phải làm sao?

1 - Đi tìm gốc rễ vấn đề

Không ít cặp vợ chồng tưởng rằng mình cãi nhau vì một khoản chi tiêu nào đó nhưng thực chất, mâu thuẫn về quan điểm xài tiền chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Đằng sau đó là sự khác biệt trong giá trị sống, thói quen tài chính, cảm giác bất an về vai trò trong gia đình, hoặc thậm chí là những kỳ vọng chưa được nói ra.

Ảnh minh họa

Trước khi tìm cách khắc phục, điều quan trọng nhất có lẽ là cả hai phải nhận diện được gốc rễ của vấn đề. Nếu không, mỗi lần nói về tiền sẽ là một lần mâu thuẫn lặp lại dù con số trong tài khoản có là bao nhiêu đi chăng nữa.

2 - Lập ngân sách chung một cách rõ ràng và minh bạch

Một trong những cách hiệu quả nhất để giảm xung đột tài chính giữa hai vợ chồng là cùng nhau xây dựng một ngân sách chung. Đơn cử là việc xác định rõ mỗi tháng chi bao nhiêu, cho việc gì, khoản nào là thiết yếu, khoản nào dành cho sở thích cá nhân, khoản nào để tiết kiệm và đầu tư,...

Khi mọi thứ đã được thống nhất rõ ràng, những cuộc tranh luận kiểu "tại sao em lại mua cái này?" , "lý do gì anh sắm cái kia?" ,... sẽ giảm đi đáng kể vì mọi chi tiêu đều đã được định hướng từ trước.

Ngân sách rõ ràng cũng giúp tạo cảm giác cân bằng trong việc đóng góp tài chính, mỗi người biết mình có trách nhiệm gì, có quyền quyết định ở mức nào. Quan trọng hơn, nó cho thấy rằng vợ chồng đang đồng hành cùng nhau chứ không phải đang ở 2 chiến tuyến đối nghịch.

3 - Thiết lập quỹ chi tiêu cá nhân

Một sai lầm phổ biến khiến vợ chồng mâu thuẫn về tiền là gộp tất cả tài chính vào một mối và kiểm soát lẫn nhau.

Ảnh minh họa

Thực tế, bên cạnh tài khoản chung để chi tiêu cho gia đình, mỗi người nên có một khoản riêng, có thể không nhiều nhưng đủ để cảm thấy mình vẫn có quyền tự do cá nhân.

Điều này đặc biệt quan trọng khi một người không đi làm hoặc thu nhập thấp hơn người còn lại. Một chút tự do tài chính lành mạnh sẽ nuôi dưỡng sự tôn trọng và thoải mái trong hôn nhân, hơn là khiến cả hai phải luôn xin phép hoặc báo cáo cho nhau mọi khoản chi tiêu nhỏ.

4 - Trò chuyện để tìm ra giải pháp chứ không đổ lỗi

Những cuộc nói chuyện về tiền bạc rất dễ biến thành cuộc thảo luận xem ai đúng, ai sai, người này đổ lỗi cho người kia, hoặc cố gắng kiểm soát đối phương,... Nhưng nếu nghĩ sâu và nghĩ rộng hơn, việc phân định đúng - sai trong hoàn cảnh này chỉ khiến mâu thuẫn thêm dày, tình cảm vợ chồng càng dễ sứt mẻ.

Thế nên học cách nói với nhau về tiền mà không công kích, không đổ lỗi là một kỹ năng sống còn trong hôn nhân. Phải nhớ cuộc đối thoại về tiền không nên là một cuộc chiến, mà là quá trình cùng nhau tìm tiếng nói chung dù ban đầu có thể mỗi người một quan điểm, một suy nghĩ chẳng giống nhau.