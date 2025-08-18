Lãi suất ngân hàng TPBank mới nhất tháng 8/2025: Kỳ hạn 24 - 36 tháng có lãi suất cao nhất

Lãi suất tiết kiệm tại quầy TPBank tháng 8

Khảo sát đầu tháng 8, khung lãi suất huy động Ngân hàng TPCP Tiên Phong (TPBank) áp dụng cho khách hàng cá nhân thông thường gửi tiền tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ dao động trong khoảng 0,5 - 5,8%/năm.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi của các kỳ hạn ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần vẫn được ấn định chung mức là 0,5%/năm, không đổi so với tháng trước.

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng tại các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng với hình thức tiết kiệm thường được áp dụng mức lãi suất lần lượt là là 3,6%/năm, 3,8%/năm và 3,9%/năm.

Tại kỳ hạn 6 tháng, lãi suất ngân hàng TPBank là 4,7%/năm. Tiếp đó, các kỳ hạn 9 tháng, 18 tháng có lãi suất tiền gửi lần lượt là 5,0%/năm và 5,5%/năm.

Riêng với các khoản tiền tại kỳ hạn 36 tháng tiếp tục được áp dụng mức lãi suất cao nhất của ngân hàng này là 5,8%/năm.

Nguồn: TPBank

Lãi suất tiết kiệm online tại TPBank tháng 8/2025

Trong tháng 8, Ngân hàng TPBank triển khai khung lãi suất áp dụng cho các khoản tiền gửi tiết kiệm online trên EBank dao động từ 0,5%/năm đến 5,9%/năm.

Trong đó, các kỳ hạn dưới 1 tháng có lãi suất 0,5%/năm; các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng có mức lãi suất lần lượt là 3,7%/năm, 3,9%/năm và 4,0%/năm. Các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng được áp dụng mức lãi suất tiết kiệm lần lượt là 4,9%/năm; 5,1%/năm. Lãi suất cho kỳ hạn 12 - 24 tháng là 5,3% - 5,6%/năm.

Mức lãi suất cao nhất 5,9%/năm được TPBank áp dụng cho kỳ hạn 24 - 36 tháng.

Tuy nhiên, khách hàng cần lưu ý rằng ngân hàng TPBank có thể triển khai mức lãi suất tiền gửi khác so với biểu lãi suất này đối với một số khách hàng và tối đa không vượt quá mức trần lãi suất do Ngân hàng nhà nước quy định theo từng kỳ hạn.

Khi khách hàng sử dụng sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn theo quy định trên đây có nhu cầu tất toán trước hạn thì lãi suất áp dụng là lãi suất không kỳ hạn thấp nhất có hiệu lực tại ngày tất toán trước hạn.