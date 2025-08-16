Lãi suất tiết kiệm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank tháng 8: Ngân hàng nào có lãi suất 12 tháng cao nhất?

Khảo sát biểu lãi suất công bố trên website vào giữa tháng 8/2025, các ngân hàng trong nhóm Big4 niêm yết mức lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng khá tương đồng nhau.

Agribank hiện áp dụng lãi suất 4,7%/năm cho khách hàng cá nhân và 4,2%/năm cho khách hàng doanh nghiệp tại kỳ hạn 12 tháng. Ngoài ra, khách hàng gửi tiết kiệm online còn được hưởng thêm ưu đãi lãi suất so với gửi tại quầy. Đây là lựa chọn hấp dẫn cho những ai ưu tiên lợi nhuận cao trong nhóm ngân hàng quốc doanh.

VietinBank cũng áp dụng lãi suất 4,7%/năm cho khách hàng cá nhân và 4,2%/năm cho doanh nghiệp tại kỳ hạn 12 tháng. VietinBank đặc biệt khuyến khích gửi tiết kiệm qua kênh số, với lãi suất online cao hơn 0,1-0,2%/năm so với giao dịch tại quầy. Ngân hàng cũng cung cấp các gói tiết kiệm kết hợp bảo hiểm hoặc tích lũy linh hoạt, phù hợp với khách hàng muốn đa dạng hóa lợi ích từ khoản tiền gửi.

BIDV duy trì lãi suất 4,7%/năm cho khách hàng cá nhân và 4,2%/năm cho doanh nghiệp ở kỳ hạn 12 tháng. Tương tự VietinBank và Agribank, BIDV ưu tiên khách hàng sử dụng kênh giao dịch trực tuyến, với lãi suất online có thể đạt 4,9%/năm. BIDV nổi bật với các chương trình khuyến mãi định kỳ, như tặng quà hoặc hoàn tiền khi gửi tiết kiệm, giúp tăng sức hút đối với khách hàng trung thành.

Vietcombank là ngân hàng có lãi suất thấp nhất trong nhóm, Vietcombank áp dụng mức 4,6%/năm cho khách hàng cá nhân ở kỳ hạn 12 tháng và 4,1%/năm đối với khách hàng doanh nghiệp. Dù lãi suất không cao, Vietcombank vẫn thu hút lượng lớn khách hàng nhờ danh tiếng về độ an toàn và dịch vụ chất lượng cao. Ngân hàng này cũng áp dụng các ưu đãi cho khách hàng gửi online, khuyến khích xu hướng giao dịch không tiền mặt.

Ngân hàng Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng Cá nhân (%/năm) Doanh nghiệp (%/năm) Agribank 4,7 4,2 VietinBank 4,7 4,2 BIDV 4,7 4,2 Vietcombank 4,6 4,1

Trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, nhóm ngân hàng Big 4 – bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) – giữ vai trò trụ cột với việc chiếm gần một nửa thị phần tín dụng và huy động vốn toàn ngành.

Sở hữu mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch trải dài từ thành thị đến nông thôn, nhóm Big 4 không chỉ đáp ứng nhu cầu tài chính đa dạng của cá nhân, doanh nghiệp mà còn đóng góp lớn vào sự ổn định của thị trường tiền tệ. Với uy tín lâu năm và năng lực tài chính vững mạnh, các ngân hàng này thường được xem là “người dẫn dắt” xu hướng lãi suất, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế biến động.

Các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm của nhóm Big 4, từ kỳ hạn ngắn đến dài, được thiết kế linh hoạt, kèm theo nhiều ưu đãi như gửi tiết kiệm online, rút gốc linh hoạt. Lãi suất huy động của nhóm này không chỉ là tham chiếu cho các ngân hàng thương mại khác mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư và tiết kiệm của người dân.