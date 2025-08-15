Sở hữu báu vật nặng 6 tấn, chuyên gia định giá 9.500 tỷ đồng, người đàn ông 16 năm sau ngậm ngùi: “Thà không đào được nó còn hơn”

Năm 2004, tại một khu mỏ bỏ hoang ở Lop Nur, Tân Cương (Trung Quốc), một thương nhân buôn ngọc tên Triệu Xã Lương bất ngờ tìm thấy khối ngọc khổng lồ nặng hơn 6 tấn. Khám phá này nhanh chóng gây xôn xao dư luận, thổi bùng hy vọng đổi đời cho người đàn ông quê ở tỉnh Thiểm Tây này.

Vốn là dân buôn ngọc lâu năm ở Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, Triệu Xã Lương từng nghe danh ngọc Hòa Điền của Tân Cương là loại ngọc quý hiếm, giá trị cao trên thị trường. Tin rằng đây là cơ hội lớn, ông trực tiếp tới hiện trường để giám sát việc khai thác.

Nhiều ngày liền đào bới nhưng không thu được gì đáng kể, Triệu liên tục được khuyên nên bỏ cuộc. Tuy nhiên, khi công nhân đào sâu hơn, họ phát hiện một vài viên đá huỳnh quang nhỏ. Ngay lập tức, Triệu Xã Lương tràn đầy hy vọng, quyết định đào tiếp 10 mét nữa. Và rồi, ông chạm tới “kho báu” một khối ngọc thô với kích thước khổng lồ hiếm thấy trong đời.

Viên ngọc khổng lồ mà ông Triệu Xã Lương đào được

Sau đó, Triệu Xã Lương đưa khối ngọc từ Tân Cương về quê, dành 3 năm để chế tác thành viên ngọc khổng lồ hình cầu hoàn hảo, đường kính 1,6 mét, nặng đúng 6 tấn. Điều đặc biệt, khối ngọc phát ra ánh sáng rực rỡ, càng khiến giá trị của nó thêm phần cao quý và huyền bí.

Năm 2010, lần đầu Triệu Xã Lương mang khối ngọc tới triển lãm ở Tây An. Sự xuất hiện của “viên ngọc phát sáng khổng lồ” lập tức tạo tiếng vang, phá kỷ lục Guinness, thu hút sự quan tâm của giới sưu tầm. Các chuyên gia thời điểm đó định giá món bảo vật này lên tới 2,6 tỷ NDT (hơn 9.500 tỷ đồng).

Dù gây tiếng vang lớn, nhưng với giá trị khổng lồ, khối ngọc trở thành giấc mơ xa vời với cả những nhà sưu tầm lắm tiền. Một số người thực sự quan tâm đã liên hệ với Triệu Xã Lương, mong ông giảm giá để họ có thể mua lại khối ngọc, song ông kiên quyết giữ quan điểm rằng bảo vật hiếm có này phải xứng đáng với giá cao nhất.

Kết quả, lượng khách tìm đến xem ngày càng đông, nhưng không ai có đủ khả năng sở hữu. Khối ngọc vẫn nằm trong tay Triệu Xã Lương, được ông di chuyển từ triển lãm này sang triển lãm khác chỉ để trưng bày cho mọi người đến ngắm.

Tuy nhiên, việc mang một khối ngọc nặng 6 tấn đi khắp Trung Quốc không hề đơn giản. Chi phí vận chuyển, thuê địa điểm, nhân công đều rất tốn kém. Cuối cùng, Triệu Xã Lương quyết định dừng việc tìm người mua, thay vào đó, ông gửi khối ngọc tới Công viên Dục Hoàng Đỉnh ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, một công trình văn hóa do chính quyền địa phương đầu tư.

Tại đây, viên ngọc trở thành điểm nhấn thu hút du khách. Ban ngày, màu ngọc bích xanh biếc của nó nổi bật giữa không gian rộng lớn. Khi đêm đến, ánh sáng từ viên ngọc lại tỏa ra lung linh, huyền ảo, đủ để chiếu rực cả công viên, biến nơi này thành điểm check-in nổi tiếng. Người dân gọi vui đây là “ngọn đèn” khổng lồ của Yên Đài.

Vì không thể bán được, người đàn ông chỉ đành để viên ngọc trưng bày trong công viên cho mọi người ngắm

Đến năm 2020, khi tuổi đã cao, Triệu Xã Lương lúc này đã phải chấp nhận sự thật rằng giấc mơ trở thành tỷ phú từ khối ngọc khổng lồ của mình đành phải khép lại. Ông quay về với công việc kinh doanh bình thường, dành thời gian tích cóp cho tuổi già.

Nhiều năm gắn bó với “bảo vật”, ông đã tiêu tốn không ít tiền của, công sức mà không thu về khoản lợi như kỳ vọng. Mỗi khi kể lại sự việc với mọi người, ông lại cảm thán: “Tôi ước gì mình không đào được nó còn hơn, tốn kém bao nhiêu cũng chẳng thu lại được gì”.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, câu chuyện về “viên ngọc bạc tỷ” trở nên nổi tiếng, đi kèm những bình luận đùa vui rằng bảo vật quý giá giờ chỉ còn là chiếc “đèn đường” soi sáng công viên. Nhưng với Triệu Xã Lương, đây vẫn là trải nghiệm để đời, là một hành trình săn báu vật đầy kịch tính dù kết cục không như mơ.