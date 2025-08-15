Sắc đỏ bất ngờ lan rộng, VN-Index giảm gần 11 điểm

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (15/8), VN-Index giảm 10,69 điểm (0,65%) về 1.630 điểm, HNX-Index giảm 2,81 điểm (0,99%) còn 282,34 điểm, UPCoM-Index giảm 0,34 điểm (0,31%) xuống 109,61 điểm.

Thanh khoản thị trường được đẩy lên cao, tổng giá trị giao dịch đạt 65.567 tỷ đồng, tương đương gần 2,4 tỷ cổ phiếu.

Trên HoSE, thanh khoản tăng 12% so với phiên trước, đạt hơn 59.060 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng không còn giữ vai trò trụ đỡ mà trở thành lực cản chính, lấy đi hơn 2,3 điểm của VN-Index .

Hai cổ phiếu ngân hàng MBB và VPB đóng cửa chỉ còn tăng nhẹ, với VPB +1% lên 31.100 đồng, khớp 64,8 triệu đơn vị và MBB +2,4% lên 28.250 đồng, nhưng ghi nhận phiên khớp lệnh kỷ lục với hơn 117,4 triệu đơn vị.

Ở nhóm bất động sản, sắc xanh chỉ xuất hiện ở một số mã như CII (+5,8%), VGC (+2%), VRE và VHM tăng nhẹ, VIC giữ giá tham chiếu. Ngược lại, nhiều mã giảm mạnh như QCG (-5,4%), TCH (-5%), NLG (-4,9%), CEO (-4,7%), LDG (-4,4%), DIG (-4,3%), HPX (-4,1%), NVL (-4%), L14 (-3,7%), VPH (-3,6%).

Sắc đỏ lan rộng, VN-Index giảm gần 11 điểm.

Áp lực bán gia tăng về cuối phiên khiến các chỉ số đồng loạt thu hẹp đà tăng và lùi về quanh tham chiếu. VN-Index và VN30-Index thậm chí chuyển sang sắc đỏ sau khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn quay đầu giảm. Rổ VN30 ghi nhận 17 mã giảm, 10 mã tăng. BID, CTG, TCB, STB và LPB là những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất, trong khi VIC, MBB, VCB và VPB đóng góp tích cực.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà bán ròng đột biến 3.089 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay gần 3.016 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu VIX được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 174 tỷ đồng. Xếp sau, loạt cổ phiếu như VND, CII, HCM và KDH cũng nằm top mua ròng với giá trị khoảng 54-89 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu HPG tiếp tục là mã bị khối ngoại bán ròng đột biến 700 tỷ đồng; FPT và MBB cũng bị "xả" mạnh lần lượt 509 tỷ và 500 tỷ đồng. Tiếp theo, các mã bị bán ròng mạnh trên HOSE còn có VPB và VCB với giá trị lần lượt 279 tỷ và 225 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 29 tỷ đồng, cổ phiếu IDC bị bán ròng mạnh trên HNX với giá trị 61 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại cũng bán ròng 44 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu ACV và MCH bị bán ròng mạnh tay với giá trị 20 - 21 tỷ trong khi VEA bị bán ròng 15 tỷ.