NCB ra mắt thẻ visa Tự Hào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh

Lòng yêu nước là cốt lõi của sự phát triển

Sau thành công của thẻ Visa Thống Nhất, NCB tiếp tục cho ra mắt thẻ Visa Platinum Tự Hào vào những ngày đất nước rộn ràng kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh, khẳng định vị thế tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm tài chính sáng tạo, gắn liền với tình yêu và lòng tự hào người Việt.

Thẻ Tự Hào mang dấu ấn đặc trưng Việt Nam với màu đỏ tươi màu cờ tổ quốc, họa tiết tinh xảo màu vàng đồng được thiết kế độc bản với hai phiên bản: Phiên bản tự hào Việt Nam kết hợp hài hòa lịch sử và văn hóa, bản đồ Việt Nam nổi bật trên nền họa tiết văn hóa trống đồng; Phiên bản giới hạn dành riêng chào mừng Đại lễ khắc họa lại khoảnh khắc lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, đánh dấu thời khắc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong niềm hạnh phúc vỡ òa của người dân cả nước cùng lời khẳng định "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập".

Thẻ NCB Visa Platinum Tự Hào là phiên bản đặc biệt ra mắt vào những ngày đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh

Ông Tạ Kiều Hưng – Tổng Giám đốc NCB chia sẻ: "Lòng yêu nước và tự hào dân tộc luôn cháy bỏng trong mỗi người Việt Nam, là sức mạnh và cốt lõi cho sự phát triển của đất nước. Chúng tôi muốn biến tình cảm trân quý ấy thành những giá trị thiết thực. Thẻ Tự Hào là minh chứng cho khát vọng ấy – vừa là sản phẩm tài chính ưu việt, vừa là biểu tượng lan tỏa hình ảnh Việt Nam, lịch sử, tinh thần và trí tuệ Việt Nam đến với bạn bè quốc tế."

Được biết, thẻ visa Tự Hào là sản phẩm tiếp theo trong dòng thẻ Tự Hào được ngân hàng NCB phát triển riêng trong năm 2025. Trước đó, NCB "gây sốt" dịp 30/4 khi cho ra mắt thẻ visa Thống Nhất, sản phẩm đầu tiên của dòng thẻ này, ngay trước thềm đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), thu hút hàng ngàn khách hàng đăng ký mở thẻ qua nền tảng số và hotline của NCB.

Đặc quyền chất lượng và khác biệt, chi tiêu tiện lợi khắp toàn cầu

Điểm nổi bật của thẻ Tự Hào là hệ thống ưu đãi được "may đo" cho khách hàng để vừa mang lại giá trị sử dụng cao nhất, vừa chứa đựng giá trị tinh thần thiêng liêng, tôn vinh lòng tự hào và góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử của đất nước đến cộng đồng.

Ngoài chính sách miễn phí phát hành và phí thường niên, chủ thẻ Tự Hào sẽ nhận ngay bộ quà tặng chào mừng đồng bộ thấm đẫm tinh thần "Tôi là người Việt Nam" với combo bao đựng hộ chiếu, thẻ tên hành lý và định vị airtag tiện dụng. Giờ đây, trên mỗi chuyến đi ra thế giới rộng lớn, cùng với chiếc thẻ Tự Hào trên tay và các phụ kiện hành lý Tự Hào, bạn sẽ mang bên mình bóng hình tổ quốc, và niềm vinh dự đưa sản phẩm và lòng tự hào Việt Nam đi khắp năm châu. Đặc biệt, phí chuyển đổi ngoại tệ ưu đãi bậc nhất thị trường, chỉ 1,5%, là món quà NCB đồng hành cùng khách hàng trên các chuyến công tác hay du lịch quốc tế, mang tới trải nghiệm tài chính thuận tiện, an toàn, tối ưu chi phí.

NCB tiên phong phát triển các sản phẩm tài chính sáng tạo, gắn liền với tình yêu và lòng tự hào người Việt.

Chủ thẻ Tự Hào sẽ được hoàn tiền 100% cho các giao dịch vé bảo tàng, danh lam thắng cảnh quốc gia với mức tối đa 200.000 đồng/tháng, hoàn tiền lên đến 10% cho các giao dịch phát sinh trong dịp quốc lễ như Quốc Khánh, Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4–1/5… Đây là chính sách đặc biệt riêng có trên thị trường, thể hiện tinh thần đồng hành và lan tỏa các giá trị dân tộc truyền thống của NCB. Với các chính sách hoàn tiền hấp dẫn, chủ thẻ Tự Hào có thể nhận lại đến 5 triệu đồng/tháng cho các chi tiêu hợp lệ.

Ngoài ra, với mỗi một triệu đồng khách hàng chi tiêu bằng thẻ Tự Hào, NCB sẽ gửi tặng 3.000 đồng tự động tích lũy vào ví từ thiện của khách hàng trên ứng dụng NCB iziMobile. Khách hàng có thể chủ động chuyển khoản từ ví từ thiện này để ủng hộ Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và các quỹ đối tác NCB cho hoạt động thiện nguyện, lan tỏa tinh thần sẻ chia, đoàn kết của người Việt.

Thẻ Tự Hào được trang bị đầy đủ các tính năng thanh toán hiện đại như contactless, online, thẻ ảo, bảo mật nhiều lớp gồm OTP, 3D-Secure và được chấp nhận tại hàng triệu điểm thanh toán trên toàn cầu. Khách hàng có thể đăng ký mở thẻ nhanh chóng trên ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile của NCB với quy trình xét duyệt tức thì hoặc mở trực tiếp tại các điểm giao dịch trên toàn quốc.

Được biết, cùng việc ra mắt thẻ Tự Hào, mới đây, NCB cũng đồng hành cùng Divo Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mang tới công chúng MV "Việt Nam – Tự Hào tiếp bước tương lai" - ca khúc được sáng tác riêng chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh.