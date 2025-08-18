MB JCB “chiều fan” hết cỡ: 120 chủ thẻ Be The Sky gặp 1-1 với Sơn Tùng M-TP tại SKYMEET #3

Hành trình kết nối giữa Sơn Tùng M-TP và SKY chưa bao giờ dừng lại, và luôn có sự đồng hành của MB cùng JCB, giúp những khoảnh khắc trở nên đáng nhớ. Tại sự kiện SKYMEET #3, buổi fansign và giao lưu diễn ra trong hơn 4 giờ đồng hồ tại Đà Nẵng, 120 chủ thẻ Be The Sky may mắn nhất đã hội ngộ thần tượng trong mơ, giữa không gian hoàng hôn đầy lãng mạn.

Giây phút vỡ oà khi 120 chủ thẻ Be The Sky gặp Sơn Tùng M-TP tại SKYMEET #3

Khi ngân hàng trở thành cầu nối – đưa thần tượng và fan đến gần nhau hơn

Ra mắt từ năm 2024, Be The Sky là bộ sưu tập thẻ fandom đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam – do chính Sơn Tùng M-TP tham gia lên ý tưởng và thiết kế cùng MB và JCB. Không chỉ là phương tiện thanh toán, thẻ còn mang ý nghĩa như một "tấm vé thông hành" mở ra loạt đặc quyền gắn kết fan – idol.

Các bạn trẻ rạng rỡ, háo hức chờ khoảnh khắc bước vào SKYMEET #3

Với phiên bản cao cấp nhất – Be The Sky Apeiron, mỗi giao dịch từ 200.000 đồng đều trở thành cơ hội quay số để nhận vé tham dự SKYMEET và loạt e-voucher tổng trị giá 100 triệu đồng. Chính cơ chế "giao dịch là có cơ hội" này đã tạo nên một cuộc đua săn vé gay cấn trước thềm sự kiện.

"Đây là sự kiện có 1-0-2 trên đời. Mình quay gần 400 lượt mới có tấm vé hôm nay", bạn Đỗ Thị Hoa – một trong 120 khách mời chia sẻ. Trong khi đó, "SKY kỳ cựu" Hải Anh cho biết đã là fan hâm mộ hơn 12 năm nay, và "đã mở thẻ Be The Sky và tham gia vòng quay may mắn của SKYMEET #3 ngay để đồng hành cùng idol".

Chủ thẻ rạng rỡ xuất hiện tại sự kiện cùng tấm thẻ đen quyền lực Be The Sky Apeiron

SKYMEET #3 – Nơi các "Niềm Tự Hào" hội ngộ "Niềm Kiêu Hãnh"

Không chỉ là một buổi gặp gỡ, SKYMEET #3 còn là "bữa tiệc" mừng tháng sinh nhật của Sơn Tùng M-TP được gói trọn trong bất ngờ và yêu thương. Ngay từ những giây phút đầu, 120 SKY may mắn đã được cùng thần tượng tham gia chuỗi hoạt động kết nối: giao lưu, ký tặng tận tay, và mini contest "Trang phục ấn tượng nhất" với chính Sơn Tùng M-TP giữ vai trò giám khảo quyền lực.

Khoảnh khắc trao sash trở thành điểm nhấn khó quên: những nàng tiên cá, công nương, hoàng tử mang phong cách riêng đầy cá tính, có bạn diện váy đính đá lấp lánh dưới ánh đèn, tạo nên bầu không khí vừa trẻ trung vừa sang trọng. Tùng đích thân trao băng đeo vinh danh và chụp ảnh polaroid cùng mỗi bạn được chọn, biến phần thưởng không chỉ là danh hiệu mà còn là kỷ niệm độc nhất vô nhị trong lòng mỗi SKY.

Đỉnh điểm cảm xúc đến khi hiệu lệnh "Bắn tim – Thả yêu thương" vang lên, hàng trăm bong bóng đồng loạt bay về phía sân khấu, vẽ nên khung cảnh lung linh trong sắc hoàng hôn Đà Nẵng. Ngay khoảnh khắc ấy, Sơn Tùng M-TP không giấu nổi sự phấn khích, liên tục cười rạng rỡ. Ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của nghệ sĩ hòa cùng niềm hân hoan của hàng trăm trái tim bên dưới, biến SKYMEET #3 thành một kỷ niệm bùng nổ cảm xúc, khó có thể quên.

Không khí như vỡ tung khi Sơn Tùng M-TP được "đổi vai" thành SKY, tự tay mở blind box để săn quà sinh nhật cho chính mình. Bên trong là combo cực đỉnh: một chiếc bánh sinh nhật thiết kế riêng và món quà handmade "chất chơi" từ fan. Cảnh Tùng hí hoáy mở hộp, hồi hộp không khác gì SKY săn vé SKYMEET, khiến cả khán phòng vừa cười ồ vừa xúc động. Đúng là cảm giác săn blind box ai rồi cũng phải trải qua một lần.

Khi nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP cũng có cảm giác như fan "săn blind box"

Đặc quyền "có một không hai" chỉ dành cho chủ thẻ Be The Sky

Là nhà tài trợ chính, MB JCB không chỉ đồng hành để hiện thực hóa SKYMEET #3, mà còn "đóng vai" người kiến tạo những khoảnh khắc đáng nhớ cho cộng đồng SKY. Ngay tại sự kiện, MB JCB mang đến loạt đặc quyền chỉ dành riêng cho chủ thẻ: quà lưu niệm phiên bản giới hạn được thiết kế riêng cho SKYMEET #3, khu vực check-in ấn tượng với lightstick khổng lồ cao 4m – lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, cùng cơ hội tiếp xúc gần gũi với Sơn Tùng M-TP trong một không gian riêng tư, ấm áp và hiếm có.

Những khoảnh khắc check-in ấn tượng của các SKY khu vực trải nghiệm bên trong khuôn viên SKYMEET #3

Những trải nghiệm ấy không chỉ khiến fan được "thăng hạng cảm xúc", mà còn khẳng định dấu ấn khác biệt của MB & JCB trong việc gắn kết thương hiệu với cảm xúc và đam mê của khách hàng. Đây cũng là điểm nhấn trong chiến lược "Kết nối khách hàng qua trải nghiệm độc đáo" mà MB & JCB hướng đến.

Khi âm nhạc và thương hiệu cùng dệt nên ký ức

SKYMEET #3 không chỉ là một buổi fan meeting, mà là nơi âm nhạc, cảm xúc và thương hiệu hòa quyện để kể chung một câu chuyện. Từ khâu tổ chức chỉn chu, những hoạt động tương tác sôi nổi, cho đến loạt khoảnh khắc bất ngờ được sắp đặt khéo léo đã biến sự kiện thành một trải nghiệm trọn vẹn cho cả Sơn Tùng M-TP và cộng đồng SKY.

Khoảnh khắc Sơn Tùng M-TP bước ra, cả khán phòng như bùng nổ trước visual xuất thần

Khi ánh hoàng hôn buông xuống, tiếng reo hò hòa cùng ánh đèn flash rực sáng, SKYMEET #3 khép lại nhưng dư âm vẫn còn nguyên. Một lần nữa, MB JCB và Sơn Tùng M-TP đã chứng minh: khi thương hiệu chạm vào đam mê, mọi khoảnh khắc đều trở thành kỷ niệm vô giá.

